In plina sesiune de admitere, Universitatea „Ovidius“ iși primește viitorii studenți cu un parc mizerabil. Deși mai toate centrele universitare care se respecta incearca sa iși puna la punct toata infrastructura de care dispun – sali de clasa, cantine, camine, parcuri, locuri de relaxare etc – pentru a fi cat mai atractive pentru studenții tot mai puțini, Universitatea „Ovidius“ din Constanța pare sa nu țina deloc la prestanța pe care instituția de invațamant superior a caștigat-o in cei 30 de ani de existența. Și asta pentru ca deși, in ultimii ani, mass-media locale au atras atenția in nenumarate…