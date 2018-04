Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj-Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, relateaza Profit.ro

- „Situația in care a fost implicata o aeronava Blue Air, aseara, pe Aeroportul Internațional Cluj – Napoca a fost cauzata de ingestia unui FOD (foreign object debris), cel mai probabil – o pasare sau un animal de mari dimensiuni”, transmite compania intr-un comunicat.

- Lipsa investitiilor in infrastructura si in educatie ar putea sa franeze pe termen mediu si lung interesul dezvoltatorilor imobiliari si al companiilor straine pentru Romania, este de parere Ovidiu Sandor, antreprenor cu afaceri in real estate. „Principalul motiv pentru care investitorii…

- O femeie de 31 de ani a încercat sa mituiasca un polițist de frontiera de la Aeroportul Internațional Cluj. ”Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Cluj…

- Adjunctul șefului IPJ Cluj, comisarul șef Ciprian Miron, ar fi favorit pentru numirea pe postul de adjunct al șefului Poliției Române. Ciprian Miron a condus IPJ Cluj mai bine de un an de zile, dar la organizarea concursului pe post a luat numai nota 5 și a fost…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Bulgaria, a fortat usa cockpit-ului, in plin zbor, pe cursa Blue Air de aseara, Birmingham – Bucuresti 0B152. Unul dintre membrii echipajului, impreuna cu doi...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) au fost inregistrate, ieri, 24.220 locuri de munca. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.739, ...

- In anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, declarat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane „Anul omagial al unitații de credința și de neam” și „Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918”, Romfilatelia poposește in Cetatea Alba Iulia, simbol al unitații romanești datorita primei unificari…

- Orașele regionale, noile motoare de creștere. Marile companii pleaca dinspre București spre Cluj Clujul va avea o pondere mai mare la produsul intern brut (PIB) al Romaniei in urmatorii ani: costurile operaționale scazute și numarul mare de studenți specializați in informatica și comunicații determina…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Aceasta va avea loc in perioada 25 - 27 aprilie, este un eveniment organizat la UAIC, parteneri fiind celelalte universitati membre ale Consortiului UNIVERSITARIA - Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Babes - Bolyai" din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, dar Universitatea de…

- Tradiții nipone la Muzeul Etnografic al Transilvaniei FOTO Peste 200 de persoane au participat la vernisajul expoziției Tradiții Nipone de la Muzeul Etnografic, cea mai mare expoziție de obiecte japoneze prezentata pana acum publicului clujean. În deschidere, s-au adresat publicului Ioan…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- Un numar de 8.646 de carti pentru copii si adolescenti in limba franceza vor fi distribuite in 54 de scoli si licee din 13 orase si comune, intre 19 si 27 februarie, de catre membrii Asociatiei pentru Distributia Internationala de Carti, Lucrari si Reviste Francofone (Association pour la Diffusion…

- Situatia de la CET Arad pare sa gaseaca o rezolvare fericita. Cel putin asa a reiesit dintr-un comunicat emis de primaria Arad in urma intalnirii de la Bucuresti dintre primarul Gheorghe Falca cu reprezentanti ai SNGN ROMGAZ SA, CET Arad si in prezenta unui secretar de stat din Ministerul Energiei (intalnire…

- Petre Apostol La Complexul National Sportiv „Lia Manoliu” din Bucuresti, s-a desfasurat, sambata si duminica, o noua editie a Campionatelor Nationale de Atletism pentru seniori si tineret, in sala. A reprezentat cea de-a 48-a editie la nivel de seniori si, respectiv, editia cu numarul 35 pentru tineret…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Lotul lui Lazio Roma pentru dubla cu FCSB din Liga Europa. FCSB și Lazio Roma se vor intalni in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o dubla programata pe 15 februarie, la București, și pe 22 februiarie, la Roma. Formația italiana, care se afla pe locul 3 in competiția interna, a trimis la UEFA…

- Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017, Capitala fiind cel mai activ oras din punct de vedere imobilar si cu cele mai scumpe chirii in 2017, iar Cluj-Napoca fiind orasul cu cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp in 2017, arata o analiza realizata…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca trebuie o mobilizare fara precedent la protestele de strada pentru a bloca adoptarea unor masuri controversate in sistemul judiciar. ”Doar Parlamentul, sub presiunea strazii, mai poate evita o catastrofa. Situatia arata insa mult mai rau decat in februarie. Intre…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- Ioan Lucian, presedinte al Uniunii Nationale a Patronatului Roman din anul 2016 a inceput, in urma cu un cateva luni, un turneu prin tara, stabilind intalniri cu primarii municipiilor resedinta de judet, dar si cu reprezentantii conducerilor judetene. Maramures este cel de-al 25-lea judet vizitat, iar…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Compania Wizz Air anunța ca, în 2018, numai în România va lansa 17 noi rute de zbor. Anul trecut a fost extrem de profitabil în România și la Cluj. În 2017, compania a avut o creștere de trafic de 28%, iar în 11 ani, de la…

- Mai multe persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, într-un mars de 11 zile, ca sa participe la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ian Ianuarie – Decembrie 2017 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu…

- Endava, companie de servicii IT cu 4.000 de angajati, din care peste jumatate in tara, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. In Romania, in cursul anului trecut, Endava a inregistrat o crestere de 28%, ajungand la peste…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Peste 300 de persoane protesteaza, duminica, la Cluj-Napoca fața de Legile Justiției. Acestea fac apel la un numar cât mai mare de clujeni sa participe în 20 ianuarie la un mare miting programat la București.

- Continuand seria emisiunilor filatelice dedicate relațiilor diplomatice, Romfilatelia marcheaza relațiile de colaborare și prietenie dintre Romania și Slovacia, introducand in circulație emisiunea de marci poștale Romania-Slovacia, vineri, 5 ianuarie 2018. Noua emisiune are ca tema cei 25 de ani de…