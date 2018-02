Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni, in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc.

- In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru ca firma din Turcia a castigat licitatia de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu...

- Sylvester Stallone. Știrea care a zguduit lumea luni dimineata este ca ”Sylvester Stallone a murit!”. Aceasta este o știre falsa care s-a raspandit extrem de rapid, dovada stand cautarile pe Google.

- Au trecut opt ani de la moartea Madalinei Manole și lumea artistica continua sa fie marcata de acest eveniment.Mai mult, deși despre moartea cantareței s-au scris pagini intregi, misterele privind moartea acesteia nu au fost inca decriptate. Madalina Manole a decedat in 14 iulie 2010, chiar in ziua…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Cream a fost eliminata de la Exatlon Romania si se intoarce acasa la familia ei, si mai ales, la baietelul ei, Noah, in varsta de 5 ani, scrie wowbiz.ro. Plecarea ei din show a fost una diferita fata de cum se asteptau probabil fanii. Daca la Anda Adam s-a lasat cu lacrimi si multe imbratisari, la…

- Competiția Exatlon a starnit numeroase controverse și reacții in randul telespectatorilor. Daca unii participanți sunt iubiți și apreciați, alții ajung sa fie jigniți și chiar amenințați cu moartea.

- Politistii si procurorii galateni l-au identificat si retinut pe autorul crimei din cladirea dezafectata a unui fost oficiu postal din Tiglina III, unde a fost gasit, ucis si incendiat un om al strazii in varsta de 46 de ani. Victima a fost descoperita dupa incendiul din cladirea fostului oficiu postal.…

- Inventivitatea proprietarilor de sevicii funerare nu cunoaste limite, iar acest lucru este redat de ultima gaselnita a unui american. Firma sa ofera pizza gratuita celor care isi organizeaza din timp aranjamentele pentru inmormantarile lor.

- La sase luni de la moartea Denisei Raducu, tatal ei, Emilian, a ajuns pe mana medicilor. Situatia este una delicata, spun apropiatii lui. Pe vremea cand fiica lui era bolnava, Emilian a suferit o semipareza, iar simptomele par sa se fi extins in prezent. Emilian Raducu nu se simte deloc bine, iar familia…

- Familia fotbalului, in doliu CONDOLEANTE… Fotbalul vasluian este mai sarac, dupa ce Stefan Alex Rusu, legitimat la Flacara Muntenii de Sus, a murit ieri, in urma unui atac cerebral. Desi avea doar 16 ani, viata lui poate fi oricand subiect de film. Il avea ca model pe Mihai Vodut, consateanul sau care…

- Internetul are, printre multe altele, doua mari probleme de actualitate: stirile false si asa numitii „troli”. Cu cea de-a doua amenintare a avut de a face recent o tanara care a lansat o campanie pe platforma de crowdfunting Gofundme pentru a-si micsora sanii. Operatia costa cateva mii de lire, bani…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat „la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, „dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”. REACTII la moartea lui Neagu Djuvara | Basescu: Drum bun, Neagu Djuvara! Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat…

- O îndragita bloggerița, Elle Darby, de 22 de ani, cea care a vrut sa steaa gratic la un hotel din Dublin, a povesitit ca primește amenințari cu moartea. Tânara care are zeci de mii de fani pe rețelele sociale și-a dorit o colaborare cu un hotel din Dublin, cerând sa…

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy aduce o stare de nesiguranța totala la echipa de handbal. Omul de afaceri susținea in proprție de 95% formația harghiteana. Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in legislativ, a murit in aceasta dimineața…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in care locuia singur. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate…

- S-a facut dreptate, intr-un final, pentru Denisa, la sase luni de la moartea ei! Cantareata a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu…

- Agresati si amenintati continuu de propriul fiu. Doi parinti din sectorul Botanica al Capitalei nu mai au liniste. S-au plans politistilor ca feciorul lor, in varsta de 27 de ani, consuma in mod frecvent droguri si alcool, iar apoi vine acasa si face scandal.

- Ultimul mesaj al lui Dolores O'Riordan, postat pe contul sau de Twitter, dateaza din 4 ianuarie. Ea a scris: "Bye Bye Gio. We're Off to Irlanda". De asemenea, cu doua saptamani inainte de deces, Dolores a postat o fotografie alaturi de iubitul ei, Ole Koretsky. Top 5 piese Cranberries, cantate…

- Gardienii sunt din ce in ce mai mult ținta unor atacuri dure din partea deținuților. Mai mult, aceștia au devenit agresivi și chiar i-au amenințat cu moartea pe cei care au indraznit sa-i sancționeze, susțin cei de la Sindicatul Penitenciarelor.

- Lidia Vadim Tudor, una dintre cele doua fiice ale lui Corneliu Vadim Tudor, a vorbit despre visele premonitorii pe care tatal sau obisnuia sa le aiba. Potrivit Lidiei, Corneliu Vadim Tudor si-ar fi prevestit moartea.

- Renumit pentru pickup-urile sale și tehnologia de înalta performanța, brandul Technics extinde gama din clasa de referința a componentelor audio prin modelul de pick-up SP10-R și sistemul pick-up SL-1000R. Proiectate și fabricate pentru a obține o performanța audio de înalta…

- Cumnata lui Pepe si sora Ralucai Pastrama, Loredana, a scapat cu viata ca prin urechile acului in urma unui grav accident de circulatie. Chiar in noapte de revelion, Loredana Pastrama si iubitul ei au pierdut controlul masinii care circula cu 140 de kilometri la ora!

- Iosif Marian Grijincu, un traficant de droguri din gasca interlopului radautean Dutu, a fost trimis in judecata dupa ce a amenintat cu moartea un politist chiar in interiorul sediului Politiei municipiului Radauti.

- Medicul Monica Pop a facut un anunt socant pe Facebook, in urma cu putin timp. Managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București a scris ca a fost amenintata cu moartea. "AZI AM...

- O carte buna nu e de ajuns sa o citești, dar sa o recitești. Daca o carte buna te trimite la alte carți, un subiect de roman care nu se îngurgiteaza ușor îți solicita o relectura atenta. Aceasta e, de fapt, starea postlectorala pe care o mai traiesc, dupa ce am citit romanul „Moartea…

- Legea prevenirii care ar urma sa dea antreprenorilor posibilitatea de primi indrumari pentru anumite greseli, inainte de a fi sactionati in urma unor controale ale autoritatilor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).…

- Moartea celor doi soti din Iasi i-a cutremurat pe foarte multi romani, iar durerea si socul pe care il resimt familiile dupa aceasta cumplita tragedie parca nu se mai sfarseste. Mama Andei Maleon a postat pe retelele de socializare un mesaj prin care le cere oamenilor sa se roage pentru cei doi.

- In urma cu o luna, irakaiana Sarah Idan a fost incoronata Miss Irak, fiind prima concurenta a Irakului in concursul Miss Univers din ultimii 45 de ani. Viața tinerei in varsta de 27 de ani avea insa sa se schimbe dupa concurs, dar nu in bine, relateaza CNN.

- Masina lansata oficial in anul 2014 se dovedeste un nou esec pentru Opel pentru ca aceasta nu are vanzarile scontate in ciuda pretului de achizitie relativ mic. Modelul a venit pe piata pentru a inlocuit gama Opel Agila construita impreuna cu Suzuki, insa parcursul lui Karl…

- Politia din Romania e in alerta dupa un nou incident petrecut la metrou. O femeie a sesizat autoritatile dupa ce a fost amenintata la statia de metrou Unirii.Ea a deus o plangere in care sustine ca o necunoscuta i-ar fi spus "nu scapi de mine".

- Romanii ar putea avea o noua zi libera, de anul viitor. Un proiect de lege propune ca Vinerea Mare sa devina sarbatoare legala, nelucratoare. Potrivit initiatorilor, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui si este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioase…

- BMW Group a ales anvelopa de iarna Nokian WR D4 ca echipament original pentru modelul BMW X1. Modelul SAV (Sports Activity Vehicle) al producatorului german de automobile va fi echipat cu anvelopa Nokian WR D4 in dimensiunea 225/55 R17 97H.

- Dupa mai mult de zece ani de calitate, a venit timpul pentru Aston Martin sa retraga de pe piata legendarul model sport Vantage. Pentru a inlocui ceea ce s-a dovedit a fi cel mai de succes model din istoria companiei, Aston Martin a decis sa prezinte marti urmatoarea generatie de Vantage, relateaza…