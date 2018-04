Stiri pe aceeasi tema

- Spovedania este esentiala pentru orice crestin, botezat în numele Preasfintei Treimi. Prin Botez omul primeste un vesmânt de lumina necreata, un înger pazitor si un loc în rai, si mai ales este înfiat de Dumnezeu,

- Alege ingerul pazitor si afla ce mesaj iti transmite acesta pentru viitor. E mai simplu decat crezi si poti afla multe despre viitorul tau. Tot ce ai de facut este sa privesti atent imaginile de mai sus si sa alegi poza despre care crezi ca reprezinta cel mai mult ideea ta de inger pazitor. Daca […]

- Kylie Jenner s-a laudat pe rețelele de socializare cu livingul ei și, la scurt timp, in presa de peste Ocean au aparut informații despre obiectele indedite de decor pe care tanara vedeta le-a achiziționat. Prețurile lor sunt exorbitante!

- UROLOGIE Pietrele la rinichi afecteaza mai ales barbatii, punand probleme serioase de sanatate, de calitate a vietii si de integrare sociala a pacientilor. Medici urologi explica in ce consta preventia corecta a acestei afectiuni extrem de dureroase, ce rol joaca alimentatia, hidratarea si care sunt…

- Te vei mira și tu de eficacitatea acestor trucuri, pentru ca unele sunt cu adevarat ieșite din comun și iți fac ziua mai buna, scrie feminis.ro.Cel mai important lucru este sa fii deschisa la noi incercari și sa nu iei nimic ca fiind din start absurd.1.

- Crezi ca ești batran la 50 de ani? Iata ce spun oamenii de știința… O veste buna pentru cei care au 40, 50, 55 de ani: acum batranețea incepe la varsta de 75-80 de ani. Adica, cu 25 de ani mai tarziu decat pentru generația parinților noștri. Pana nu demult, in viața omului existau doar 3 perioade principale:…

- Pentru cei care doresc sa-și testeze istețimea, logica și rapiditatea in gandire, cei de la Bright Side au un test care chiar te poate pune in incurcatura daca nu dai dovada de aceste trasaturi!

- TEST. Știi sa negociezi sau mai ai de invațat? Raspunde la 6 intrebari și afla daca ești nascut(a) pentru asta, te descurci cat de cat onorabil sau iți trebuie mai mult curaj. 1. Trenul trebuie sa plece și tu nu ai bilet. Ce faci? a. Il aștepți pe urmatorul. b. Urci și… negociezi cu “nașul”. c. Urci…

- Joi, 8 martie, de la ora 22.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta” a fost o seara dedicata mamelor. O ediție speciala in ceea ce privește concurentele, mama, fiica și bunica, dar și a necunoscuților ai caror varsta va trebui ghicita.

- O vezi in fiecare zi pe micul ecran și pune multa pasiune in tot ceea ce face. Mulți s-au intrebat ce salariu are Simona Gherghe, prezentatoarea de la „Acces Direct”, iar acest detaliu s-a aflat. Prezentatoarea TV lucreaza de ani buni la ”Acces Direct”, unde face o munca foarte bune. Tot timpul se implica…

- Cele mai intalnite: tristețea, frica, deznadejdea, gelozia, neincrederea, suspiciunea. Sunt cele mai grele. "Daca ne uitam la frica, neincrederea, gelozia este legata de ficat, pancreas și suprarenale. Rinichi au partea cu neincrederea. Lipsa bucuriei duce la diabet zaharat. Frica de a scapa…

- In urma cu sute de ani, manastirile ortodoxe din Rusia erau celebre si cautate nu doar pentru rugaciune, ci si pentru leacurile pe care calugarii le aveau pentru diverse boli si suferinte.

- In urma cu doua saptamani, Senatul cu a sa majoritate PSD-ALDE-UDMR a votat o lege privind inființarea Liceului Teologic cu predare in limba maghiara in Targu Mureș. Se inampla nu la mare distanța in timp de la o intalnire dintre Liviu Dragnea și Viktor Orban.

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Directorul sportiv al FCSB, Meme Stoica, a rabufnit dupa victoria elevilor lui Dica in fata celor de la Lazio, 1-0, in mansa tur a "dublei" din 16-imile Ligii Europa. Oficialul ros-albastrilor s-a enervat fiindca, in acceptiunea sa, exista multi "hateri" care desconsidera succesul, considerand ca,…

- "Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy, pe care nu pot sa o concep ca un lucru firesc atata vreme cat vara trecuta eram cei mai fericiti, distrandu-ne in vacanta la mare. Dar fii convinsa ca din ingerul de pe Pamant care te iubea neconditionat,…

- Caroline Wozniacki i-a reprosat arbitrului ca o incomodeaza tipetele scoase de Monica Niculescu in timpul punctelor si s-a plans ca romanca foloseste de fiecare data metode nesportive. Daneza a reluat acuzatiile si in interviul acordat la final. Fanii romani au sarit sa o apere pe Monica Niculescu…

- Jocurile Olimpice de Iarna ofera imagini unice, performanțe impresionante și povești superbe ale sportivilor, dar ediția din acest an a adus și un episod amuzant: delegația Norvegiei a comandat din greșeala 15.000 de oua.

- Mirabela Dauer s-a confruntat cu probleme de sanatate grave in ultima vreme. Indragita artista s-a simtit rau si a ajuns pe mana medicilor, care i-a spus ca are pietre la rinichi, dar si o tumora. Astfel, sfatuita de specialisti, cantareata a luat decizia de a-i fi extirpat un rinichi.

- Cristian Tudor Popescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Apreciat de unii, injurat de alții... Apare de 20 de ani pe ecranele romanilor, comentand taios diverse situații de pe scena politica și nu numai. ActiveNews a relatat despre situații in care pozițiile lui CTP și reacțiile lui la diverse…

- Mesajul transmis de Mirabela Dauer dupa ce a fost operata. Artista a postat pe contul de socializare, cateva cuvinte pentru fanii ei. Aceasta se afla in continuare sub supravegherea medicilor. „Am inteles multe, dar niciodata pe mine. Nu m-am inteles in nici o secunda. Am ales de atatea ori persoanele…

- Acest verset este una dintre cele mai frumoase alocutiuni pe care le cunoastem din Sfanta Evanghelie. Este vorba despre stapanul unui serv, care vine la Iisus cu rugamintea de a-i vindeca sluga. Nu era iudeu. Mantuitorul il intreaba: „Crezi tu ca pot sa fac eu asta?". Iar el ...

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Au inceput sa apara primele rezultate concrete sursa foto Record de vanzari in 2017 – Cel mai bun an din istoria BMW Group in Romania https://www.press.bmwgroup.com/romania/article/detail/T0278269RO/record-de-v%E3%A2nzae%83ri-%E3%AEn-2017-cel-mai-bun-an-din-istoria-bmw-group-%E3%AEn-rom%E3%A2nia

- Intr-o lume in care mașinile deja se conduc singure, sunt puțin cei care se mai gandesc la istorie. Care este insa cel mai vechi automobil care circula pe strazile de la noi inmatriculat cu numere romanești?

- Unul din pacientii medicului Mihai Lucan face dezvaluiri cutremuratoare. La Institutul de Urologie din Cluj-Napoca, romanii saraci erau convinsi sa-si vanda un rinichi pentru 7.500 de dolari, spune barbatul.

- Un spectacol In Memoriam Madalina Manole, la care vor participa artisti indragiti, precum Mirabela Dauer, Aurelian Temisan si Anca Turcasiu, va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti, pe 3 martie, de la ora 19.30, potrivit organizatorilor.

- Indragita interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a fost pradata de propriile angajate. Acestea i-au furat artistei bijuterii valoroase din aur chiar din casa. Doamna Merisoreanu si-a invatat lectia si acum isi tine tezaurul inchis. Prin aceleasi situatii au trecut si Stela Popescu si Mirabela…

- Horoscop dragoste. Berbec Comunicarea cu ceilalti este la nivel inalt. Reusesti sa intelegi ce iti spune partenerul de cuplu si nu mai apar conflicte legate de mesaje intelese sau interpretate gresit. Taur Pot aparea frustrari in relatia de cuplu din cauza faptului ca ti se…

- TEST. Iți respecți promisiunile? Raspunde la 10 intrebari și afla daca prezinți incredere sau ți s-a dus vestea prin targ ca nu prea obișnuiești sa te ții de cuvant… 1. Ți s-a intamplat pana acum sa nu onorezi cu buna știința o promisiune pe care ți-ai asumat-o? a. Da. b. Nu. c. Niciodata nu aș face…

- Raluca Badulescu a slabit 70 de kg, iar sarbatorile s-au dovedit o adevarata provocare. Jurata ”Bravo, ai stil” s-a urcat pe cantar si a avut parte de o mare surpriza cand a vazut cat cantareste.

- Crezi ca daca esti plinuta nu poti intoarce toate privirile atunci cand iesi din casa? Te inseli! Trebuie doar sa stii cateva trucuri care sa te avantajeze. Cum sa te imbraci corect pentru a ascunde kilogramele nedorite si sa iti pui atuurile in valoare!

- Papadia este o planta cu proprietati tonice, utila pentru detoxifierea ficatului. Frunzele sale au fost folosite de secole în medicina traditionala, în special pentru un ficat sanatos.

- Grave acuzații facute de deputatul Emanuel Ungureanu, la adresa lui Alexandru Arșinel. Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, cel de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, susține ca actorul Alexandru Arșinel a beneficiat de un transplant de rinichi in mod preferențial.…