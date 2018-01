Stiri pe aceeasi tema

- Soc in Premier League, cel mai bogat campionat de fotbal din lume. Un cunoscut fotbalist a fost incatusat alaturi de propria sotie. Cei doi sunt acuzati de o frauda uriasa. Este vorba despre Glenn Murray, de la Brighton. Acesta a fost arestat pentru frauda fiscala, conform telegraph.co.uk.Citește…

- „The Post”, regizat de Steven Spielberg, se numara intre productiile care au fost nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2018. Alaturi de „The Post”, au mai fost selectate: „Call me by your name”, de Luca Guadagnino, „Darkest Hour”, de Joe Wright, „Dunkirk”, de Christopher…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca organizarea la Parchet a unei secții pentru magistrați este constituționala și a decis, in urma ședinței de marți, sa respinga obiecțiile extrinseci legate de Comisiile privind Legile Justiției, a anunțat președintele CCR, Valer Dorneanu. Președintele CCR,…

- Artista a suferit enorm timp de 25 de ani, atat cat nu a putut sa aiba cu acesta o relatie specifica mama-fiu, scrie spynews.ro. Totul a pornit din momentul in care Maria Ciobanu a divortat de Ion Dolanescu. Chiar daca la inceput cei doi s-au iubit enorm, dupa patru de casnicie drumurile lor s-au…

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, citat de Mediafax, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri in functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- MARTURII ISTORICE Alexandru Ioan Cuza a vizitat Pitestiul in ziua de 19 iunie 1859, sosind in jurul orei 11. Autoritatile, in frunte cu presedintele Consiliului municipal, precum si numerosi locuitori imbracati in haine de sarbatoare, l-au intampinat pe domnitor la intrarea in oras. Drumul pana in centrul…

- Dan Bordeianu era, in urma cu 13 ani, una din cele mai faimoase si iubite vedete masculine autohtone, gratie rolurilor sale din primele telenovele romanesti. Povestea sa de dragoste cu Adela Popescu l-a propulsat si mai mult pe treptele celebritatii.

- Sora actorului Dan Bordeianu a trecut prin momente cumplite, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer și i s-au mai dat doar doua luni de trait. Actorul Dan Bordeianu, care a trait o poveste de dragoste cu Adela Popescu , a fost invitat la emisiunea pe care aceasta o prezinta la Pro TV, impreuna cu sora…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Actrita Gillian Anderson a dezvaluit ca a luat decizia de a parasi serialul "The X-Files" dupa prima relansare a show-ului TV in 2016, insa a ales dupa aceea sa joace intr-un nou sezon al acestei productii de televiziune, deoarece este o persoana "curioasa", informeaza joi PA. Actrita…

- Juan Carlos Garcia, fundasul din Honduras care a jucat la echipa de fotbal Wigan Athletic, a încetat din viata la doar 29 de ani, el pierzând lupta cu leucemia, a informat clubul din liga a treia engleza.

- Mihai Stoica a anunțat ca FCSB va disputa un amical impotriva formației pregatite de Fabio Capello, Jiangsu Suning (China). FCSB a plecat astazi in primul cantonament al iernii, in Antalya, care se va incheia cu amicalul impotriva lui Olimpik Donețk. Partida se va juca pe 18 ianuarie, de la ora 15:00.…

- Sociologul Alina Mungiu Pippidi, cunoscut ca un critic aspru al PSD, spune într-un interviu acordat TVR ca nu îi plac dosarele lui Dragnea și Tariceanu. ”Nu aș vrea sa vad o a doua schimbare de guvern în strada, când prima a eșuat din motive de lipsa de alternativa.…

- O mama in varsta de 31 de ani, din Waterbeach, a murit la o zi dupa ce una dintre cele mai mari dorinte i-a fost indeplinita. Diagnosticata cu cancer, Katie Salvage a murit alaturi de sotul si de copilul lor.

- Drama infioratoare pentru parinții unui tanar din Arad care s-a sinucis inainte de Revelion. La doar 18 ani, Denis, un tanar din orașul Santana, și-a pus capat zilelor, dupa ce se desparțise recent de iubita sa. Apropiații spun ca baiatul intrase intr-o depresie crunta, insa nimeni nu credea ca el va…

- Fotbalistul englez, Jon Flanagan, care joaca pentru clubul Liverpool, a fost pus sub acuzare pentru ca ar fi lovit o persoana pe 22 decembrie, in centrul orașului Liverpool, susțin oficialii poliției locale, scrie realitatea.net.

- Programul mall-urilor și supermarketurilor de Craciun.Unele magazine sunt inchise in prima zi de Craciun, iar in 24 și 26 decembrie 2017 au program redus. De asemenea, unele mall-uri sunt inchise in prima zi de Craciun, iar in zilele de dinainte și dupa sunt deschise dupa un program modificat. Program…

- Mihaela traieste o drama, de cand fostul iubit i-a furat copilul de doi ani din brate. Ea a povestit, la Acces Direct, ca locuia impreuna cu iubitul, dar acesta a hotarat sa plece de acasa.A

- Actrita germano-americana Diane Kruger marturiseste ca a trait propria ''agonie'' in timpul filmarilor de la "In The Fade", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul Fatih Akin. Intr-un interviu acordat recent pentru AFP, Diane Kruger spune ca acesta a fost rolul cel…

- Stimuleaza sistemul imunitar, iti ofera energie si creste calitatea sangelui. In plus, se spune ca poate trata si celulele canceroase.Este foarte usor de preparat, fiind gata in doua minute. Spala bine toate ingredientele si pune-le intr-un blender. Adauga amestecul intr-o sticla si tine la frigider…

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny. Dupa ce a avut o relatie de trei ani, povestea de dragoste dintre Florin Salam si Roxana…

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- Societatea MedservMin, prestatorul de servicii medicale pentru CE Oltenia, angajeaza personal pentru doua posturi contractuale de asistenti medicali generaliști. Dosarele de candidatura se depun pana vineri, 15 decembrie, la ora 15. In an...

- Oana Zavoranu a oferit amanunte despre cum a decurs impaierea motanului ei, marty, pe care l-a iubit enorm de mult. Oana Zavoranu a șocat pe toata lumea dupa ce a dat publicitații imagini cu Marty impaiat, motanul ei preferat . Oana Zavoranu, care a afirmat ca are casa bantuita , a oferit detalii despre…

- Lumea fotbalului este in stare de soc, dupa ce iubita unui fost jucator de la Manchester City s-a sinucis! Femeia a decis sa-si puna capat zilelor din cauza unor probleme de sanatate. Aceasta avea doar 23 de ani!

- Celebru pentru rolurile din „Aferim!” si „Las Fierbinti”, actorul Cuzin Toma a creat un scandal imens dupa ce a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti care este formula de calcul dupa care reies aceste sume datorate artistilor.

- Drama in lumea artistica. Un nume mare al muzicii internationale ne-a parasit. Mitch Margo a incetat din viata la varsta de 70 de ani, el fiind gasit fara suflare in locuinta sa din California.

- La scurt timp dupa ce controversatul afacerist Gheorghe Clapon a disparut din tara in urma condamnarii definitive la puscarie pentru inselaciune, insitutiile statului au accelerat demersurile pentru executarea silita a averii acestuia, iar toate terenurile, cladirile si bunurile aflate in patrimoniul…

- Cristina Stamate ne-a incantat o viața intreaga cu rolurile sale jucate atat pe scena teatrului de comedie, cat și pe pe micile ecrane. Era o actrița desavarșita, mereu cu zambetul pe buze, insa puțini au fost cei care au știut drama prin care aceasta trecea. Cristina Stamate a fost casatorita cu actorul…

- „Acum 11 ani, eu și Britney am inventat selfie-urile”, a scris Paris Hilton, o celebritate din SUA, dupa ce a publicat doua fotografii pe Twitter, facute in 2006. Utilizatorii Twitter i-au atras insa atenția starului ca e departe de adevar.

- CHIN… Femeia de 29 ani, salvata de politistii italieni dupa zece ani in care a fost sechestrata si violata de un barbat de 52 ani, este vasluianca. Se numeste Mihaela Maricela, s-a nascut in Negresti si are o poveste de viata incredibila. Tanara a crescut fara tatal ei biologic, un om intelectual, absolvent…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,6546 lei/euro, 3,9306 lei/dolar și 4,0083 lei/franc elvetian. Astfel, moneda naționala s-a depreciat si s-a apropiat de minimul istoric in fata euro, nivel atins acum doua zile.Euro a inceput ziua la 4,64 lei, dar dupa ora 9, a…

- Viorel Jurca, fostul jucator de la Steaua, FC Arges si Inter Sibiu, a suferit un infarct si, in ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat, informeaza Tribuna.ro. Viorel Jurca a jucat la Steaua, dar a cunoscut consacrarea la FC Arges si Inter Sibiu. Dupa ce s-a retras din activitate…

- Feli este o artista foarte iubita si apreciata, insa putini stiu ce se asunde in spatele zambetul sau constant. Artista si-a pierdut fratele mai mic inca de cand acesta avea cateva luni de viata.

- Un schior celebru, David Poisson, a murit in urma unui accident la antrenament, informeaza eurosport.ro. David Poisson fusese medaliat cu bronz in proba de coborare de la Campionatele Mondiale de Schi Alpin din 2013.

- In urma cu 20 de ani, Kate Winslet și Leonardo DiCaprio formau unul dintre cele mai indragite cupluri de pe marile ecrane in filmul „Titanic”. Deși fanii și-au dorit foarte multca cei doi sa fie un cuplu și in viața reala, acest lucru nu s-a intamplat…pana acum. Celebra actrița și partenrul ei din filmul…

- "De vreo doua-trei saptamani incoace, microbuzul școlar nu mai face tura cu copiii care termina la ora 13:00! L-am intrebat pe domnul director despre aceasta problema și mi s-a spus ca nu sunt bani pentru a face cursa de la ora 13:00, așa ca copiii trebuie sa aștepte o ora! La școala, ca sa ajunga…

- "Luati-l acasa, ca noi nu avem ce sa ii mai facem!" Asta i-ar fi spus medicii bunicii Dorina despre nepotul pe care ea il crește ca pe propriul fiu. La doar 18 ani, Dorian isi numara zilele pe care le va mai petrece pe. pamant. Și tot el implora ca cineva sa-l ajute sa. traiasca! Alaturi de bunicii…

- Peste 64 de mii de euro, 31 de mii de solari, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elvetieni, precum si o jumatate de kilogram de aur, perle, rubine si inele cu diamant au fost ridicate de politistii Directiei...

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post temporar vacant, functie contractuala de executie de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistența Sociala, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.…

- Toți romanii au vazut macar un episod din faimosul seriald e comedie ”Familia Bundy” – ”Married with Children”, insa nimeni nu știe prin ce drama a trecut actrița din rolul principal, Katey Sagal. In varsta de 63 de ani acum, Katey a vorbit intr-un interviu despre ce i s-a intamplat in timpul filmarilor.…

- Urmare a unei hotariri judecatorești, Caliopia Hodorogea, cadru didactic la Colegiul Național Garabet Ibraileanu, a scos la mezat, cu sprijinul portareilor, terenurile și averea din comuna Aroneanu, ce au aparținut lui Constantin Ursu. In jur de 10 parcele de teren au fost scoase la licitație de executorul…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, a participat marți la deschiderea conferinței anuale Microsoft Summit, care are loc in București. Ambasadorul a ținut un discurs orientat spre zona de business, fara sa faca vreo referire la scandalurile penale care au dus in ultimii ani la punerea sub acuzare…

- Acum, vedeta a scapat de 30 de kilograme, insa a tinut sa precizeze ca a avut de suferit in urma interventiei chirurgicale. "De vreo trei ori mi s-a facut rau, pentru ca nu am fost cuminte si sunt obligata sa am trei mese pe zi fara ciuguleli, la un interval de cinci ore intre mese. Nu exista…

- O familie din satul Vurpar, comuna Vintu de Jos, a trecut printr-o perioada incredibila in ultimul an de zile. Cercetasi pentru ca le crestea canepa in gradina de zarzavaturi, cei doi soti au fost, in final, achitati.

- Dejan Lovren, fotbalist legitimat la Liverpool, traieste clipe de cosmar in Anglia. Dupa ce a a avut parte de un start slab de sezon, fundasul croat a fost luat in vizor de un fan al ”cormoranilor” care l-a amenintat pe un site de socializare.

- Halloween-ul este o sarbatoare de origine celtica, preluata astazi de multe popoare din lumea occidentala, ea raspandindu-se in secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii.