FOTO Cum arată catedrala Notre-Dame după incendiu Catedrala Notre-Dame din Paris a fost devastata luni seara de un incendiu violent care a facut ca acoperișul, dar și &"sageata&" celui mai vizitat monument istoric din Europa sa se prabușeasca.



Totuși, structura a fost salvata, iar pagubele reduse prin intervenția pompierilor.

Ce știm pâna acum despre distrugerile suferite: acoperișul și turla &"sageata&" s-au prabușit, dar coloana de piatra de susținere nu este afectata, doar unul dintre vitralii care era an renovare a picat; cele 16 statui au fost date jos acum 4 zile pentru renovare; din incendiu au fost recuperate atât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Londra se afla alaturi de Paris "in tristete", a declarat luni primarul capitalei britanice Sadiq Khan, in timp ce un incendiu violent devasta Catedrala Notre-Dame, informeaza France Presse, informeaza Agerpres.Citește și: Vaticanul este in stare de 'șoc și tristețe' dupa incendiul de la catedrala…

- ”Sunt afectata de veștile teribile de la Paris, Catedrala #NotreDame este un simbol al Franței și al Europei. Gandurile mele sunt alaturi de voi, prietenii noștri francezi”, e mesajul pe care Viorica Dancila l-a scris, pe Twitter, dar in franceza.Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj in care arata ca Romania este alaturi de Franta in contextul incendiului de la catedrala Notre-Dame. "Vesti sfasietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- Momentul in care prima turla a catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit a fost surprins, de la distanța, de un internaut. Acesta a postat imaginile groazei pe Twitter. La cathedrale Notre-Dame de Paris est en feu, la fleche s'est effondree#NotreDame (Image Temoins @BFMTV) ? https://t.co/Ec8VT0Isbv…

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame, din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul de la catedrala se vede de la cativa kilometri distanta. The intensity of the flames coming out of Notre Dame Cathedral in Paris... pic.twitter.com/JDAMCXFMk4…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs vineri dimineata in estul Ecuadorului, in apropierea frontierei cu Peru, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS) si Centrului Retelei pentru Seisme din China (CENC). Epicentrul a fost stabilit la o adancime de 132 de kilometri,…

- Patru soldați au fost raniți dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, luni, într-un cartier rezidențial din Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, a informat guvernatorul orașului într-un mesaj pe Twitter, transmite Reuters.Potrivit guvernatorului Istanbulului, Ali Yerlikaya,…