- "Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial", a scris Hagi pe Facebook. Simona Halep, locul 7 WTA, a castigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din cariera, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de…

- Simona Halep a caștigat turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena Williams in finala, cu scorul de 6-2, 6-2. Dupa ce a ridicat marele trofeu,jucatoarea din Romania a ținut un discurs in fața spectatorilor din tribune. "Nu am jucat niciodata un meci mai bun. A fost cel mai bun…

- "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. loading...

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala…

- "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala pentru tenisul romanesc, pentru Romania!", a scris Iohannis. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena…

- Simona Halep joaca importriva Serenei Williams in finala de la Wimbledon, intr-un meci așteptat cu sufletul la gura de milioanele de fani al sportului alb din Romania și din toata lumea. Serena Williams a caștigat tragerea la sorți și a ales sa serveasca. Simona a inceput perfect partida și a reușit…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, (27 de ani, nr. 7 WTA) a vorbit despre finala pe care o va disputa cu Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA), scoțand in evidența faptul ca se simte foarte increzatoare in sine.Dupa victoria impotriva Elinei Svitolina (24 de ani, nr. 8 WTA),…

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, se afla, incepand de luni, pe locul 8 WTA, sportiva din Romania coborand nu mai puțin de cinci locuri in clasament dupa eliminarea din sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, relateaza mediafax.