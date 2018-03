Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Adrian Boingiu are temele facute pentru partida cu Ucraina de marți. Victoria cu Suedia de azi, scor 2-1, ii da doua șanse Romaniei U19 sa se califice la EURO. Ce trebuie sa faca? Sa nu piarda și merge in Finlanda! "Am trait așa cum se traiesc jocuri in care treci de la agonie la extaz.…

- Jucator la Arsenal Londra, Vlad Dragomir a vorbit dupa succesul Romaniei U19 cu Suedia, scor 2-1, și se arata incantat de faptul ca echipa noastra a demonstrat, chiar și in 10 oameni, ca poate ține pasul cu un adversar puternic. "A fost un meci foarte greu, dar am dominat și am invins pana la urma.…

- Meciul amical al nationalei Romaniei cu Suedia va avea un buget de 284.000, acesta fiind aprobat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, au declarat pentru News.ro surse din cadrul federatiei.Pentru meciul amical cu nationala Israelului, bugetul a fost stabilit la 185.000 de euro.…

- Turul de Elita U19 . Romania a surclasat Serbia la Ploiești și conduce in grupa de calificare la Euro 2018.. Tricolorii U19 s-au impus clar in fața selecționatei similare a Serbiei, 4-0, intr-un meci disputat pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Golurile Romaniei au fost marcate de Mațan (20′ și 61′),…

- Gicu Grozav a dezvaluit cine este cel mai haios tricolor. ”Unul dintre ei poate fi Budescu”, a spus mijlocașul de la Bursaspor, intr-un interviu pentru FRF TV. Chiar daca are 23 de selecții, Gicu Grozav nu are o relație foarte stransa cu un coleg anume. ”Nu pot sa spun ca am un prieten foarte bun la…

- Emil Forsberg (26 de ani), jucator pe care-l vom vedea pe 27 martie la Craiova, impotriva tricolorilor", s-a certat cu antrenorul sau de la Leipzig Amicalul dintre Romania și Suedia se joaca marți, 27 martie, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Emil Forsberg se pregatește in aceste zile…

- Capitanul nationalei statului Peru, Paolo Guerrero, va fi audiat la sfarsitul lunii aprilie de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), dupa suspendarea in urma unui control antidoping cu rezultat "anormal", efectuat la 5 octombrie, la un meci al nationalei peruane cu Argentina.Initial,…

- O parte dintre jucatorii naționalei au susținut azi un antrenament pe un teren sintetic, acoperit, in apropierea Centrului Național de Fotbal Mogoșoaia, anunța frf.ro. Aceasta ședința de pregatire a fost susținuta dupa un antrenament in sala de forța la care au participat toți jucatorii. La antrenamentul…

- Pentru asta trebuie sa caștige grupa de la Turul de Elita di n care mai face parte Serbia, Suedia și Ucraina. Printre jucatorii convocați se numara și bihoreanul Claudiu Micovschi (CFC Genoa). Fostul junior al Luceafarului vine direct de la Turneul de la Viareggio, unde a marcat 3 goluri…

- Lotul Romaniei U19 pentru Turul de Elita (21-27 martie). Antrenorul Adrian Boingiu a convocat 21 de jucatori pentru cele trei meciuri programate in ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Din cauza vremii nefavorabile, FRF a mutat meciurile tricolorilor, de…

- Atacantul Florin Andone, de la Deportivo La Coruna, s-a accidentat si va rata meciurile amicale pe care nationala Romaniei le va sustine cu Israelul si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Andone a acuzat dureri la gamba dreapta in urma meciului disputat in campionatul Spaniei, sambata,…

- Mathieu Flamini, mijlocasul francez care a semnat saptamana trecuta cu echipa spaniola Getafe, este prezentat de ziarul Marca drept "cel mai bogat" fotbalist din lume. Fotbalistul a initiat foarte discret aceasta afacere in urma cu zece ani, impreuna cu un asociat italian. Cu mai multe milioane de…

- Monsanto Romania lanseaza un nou program de internship - Seamana-ti succesul acum! - pentru studentii ce aprofundeaza cunostinte legate de agricultura sau din domenii conexe acesteia. In parteneriat cu facultatile de profil, compania selecteaza cei mai buni candidati din tara, dornici sa creasca…

- Thierry Henry, recordmanul de goluri al lui Arsenal și al naționalei Franței, povestește: "Cand am ajuns la Barcelona, la 30 de ani, am reinvațat fotbalul". Thierry Henry este unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi. Campion mondial și european, recordmanul de goluri al naționalei albastre și al…

- Tricolorii vor disputa un meci amical pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova impotriva reprezentativei Suediei. Meciul se va juca marți, 27 martie, incepand cu ora 21:30. Noul stadion al Craiovei va bifa o premiera de cand a fost recunostruit. Peluza Sud Craiova iși anunța prezența pe noul stadion,…

- Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca si Suedia, cu mai mult de 120.000 de useri, si va fi lansata in Marea Britanie. Folosind aplicatia Hold, tinerii primesc 10 puncte pentru fiecare…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Emil Sandoi a debutat cu bine pe banca tehnica a echipei FC Argeș dupa victoria, 3-2, obținuta la Miroslava. Experimentatul antrenor era, insa, extrem de dezamagit la finalul partidei de condițiile gasite la baza sportiva a divizionarei B ieșene. "Nu pot sa fiu prea bucuros la capatul acestei victorii.…

- Manchester City a castigat pentru a cincea oara in istorie trofeul Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins-o in finala competitiei pe Arsenal, scor 3-0. Succesul de pe "Wembley" este echivalent cu primul titlu cucerit de Pep Guardiola pe banca "cetatenilor".

- Vlad Dragomir continua forma buna pe care o traverseaza in ultimele luni. A reușit un nou gol pentru echipa U23 a celor de la Arsenal. Mijlocașul roman a punctat golul de onoare al echipei sale in minutul 84, Leicester reușind sa se impuna pe teren propriu, scor 3-1. Gordon (9), Eppiah (22) și Barnes…

- Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. Intr-o declaratie de presa, Nava a recunoscut importanta…

- Selectiile de pe combo-ul propus astazi au in vedere doua din cele mai atractive dispute programate in 16-imile Ligii Europa. Pe langa amintitul meci de la Bucuresti, investim si pe confruntarea din Suedia, dintre Ostersunds si Arsenal.A

- Fostul fotbalist Kim Kallstrom va comenta din Coreea de Sud meciul de joi din Europa League dintre echipa suedeza Ostersund si formatia engleza Arsenal, televiziunea Eurosport neavand studioul de meci la Stockholm, deoarece in aceasta perioada se desfasoara Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang,…

- Stoperul lui Napoli Vlad Chiricheș a suferit o leziune musculara sambata dimineața și va fi indisponibil minimum patru saptamani. Sambata, Vlad Chiricheș ar fi jucat la Napoli, revenind in Serie A la doar doua saptamani dupa 90 de minute la 3-1 cu Bologna. Ar fi fost titular impotriva lui Lazio, pentru…

- Chef Florin Dumitrescu a ținut un curs de gatit pentru Sorin Mihailidis, caștigatorul concursului din aplicația „Chefi la cuțite”! Așa am aflat cum se face cea mai buna rețeta de pui crocant și aromat!

- GSP.RO a scris ieri despre scandalul in care este implicat Radu Dragușin, capitanul echipei naționale Under 16, care refuza sa semneze contractul cu Regal Sport, deși e obligat de regulament. Fotbalistul spune ca e accidentat, dar oficialii clubului au facut memoriu la FRF, iar fotbalistul risca suspendarea.…

- Mai mereu rezerva in Serie A, unde e greu sa treaca de zidul Albiol-Koulibaly, Vlad Chiricheș ar putea prinde totuși mai multe partide la Napoli in a doua jumatate a sezonului. Tehnicianul Marizio Sarri planuiește sa il odihneasca pe Albiol in Europa League, competiție unde il va folosi pe capitanul…

- Aflat in carți pentru echipa naționala a Romaniei, Ianis Hagi nu este la fel de fericit și in viața personala. Fotbalistul s-a desparțit de iubita, nimeni alta decat nepoata nepoata fostului portar al echipei naționale de fotbal, Silviu Lung. Pe langa faptul ca amandoi vin din familii…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a implinit luni 33 ani, si-a petrecut ziua de nastere intr-un mod mult mai discret decat omologul sau de la Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar, care a organizat o petrecere cu 150 de invitati, in centrul Parisului. Starul…

- Discipolul școlii de fotbal, Zimbru Chișinau, Danu Spataru, se afla in probe la una din cele mai titrate echipe ucrainene, Dynamo Kiev. Fotbalistul in varsta de 23 de ani a evoluat din primele minute in amicalul cu ungurii de la Puskas Akademia.

- Internaționalul german Max Meyer ar putea pleca la sfarșitul acestui sezon de la Schalke 04. Potrivit publicației Daily Star, Meyer este dorit de Arsenal și Barcelona. Aceeași sursa susține ca liderul din La Liga se afla in pole-position pentru obținerea semnaturii mijlocașului german la vara. In varsta…

- Doua surori hocheiste vor evolua pentru reprezentative diferite la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), una urmand sa joace pentru Coreea de Sud, iar cealalta pentru Statele Unite, scrie AFP. Este vorba despre surorile Brandt, Marissa si Hannah, prima fiind componenta…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii s-a lasat mult așteptata. Melana Trump a aparut in public pentru prima data pe anul 2018 și pentru prima data dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump. Marți, superba Melania a participat la unul dintre cele mai…

- Surse apropiate artistului spun ca anuntul privind renuntarea la concerte este "iminent". Starul a fost internat anul trecut la terapie intensiva, fiind diagnosticat cu o infectie bacteriana potential mortala, in timp ce sustinea un turneu in America de Sud. Elton John - care a inceput sa…

- Oficialii echipei CSU Craiova au vrut ca fanii Științei sa afle de ce a refuzat Alexandru Baluța oferta de la FCSB. Fotbalistul de 24 de ani a declarat intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului, ca nu a vrut sa se transfere in aceasta pauza competitionala deoarece isi doreste cel putin…

- Incredibil, dar adevarat! Desi si-a prelungit recent contractul cu Napoli, Vlad Chiriches (28 de ani) ar putea pleca de la echipa care ocupa primul loc in Serie A. Capitanul nationalei noastre este dorit in Grecia, de Olympiacos, formatie care lupta pentru titlu cu PAOK Salonic, trupa antrenata de Razvan…

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, avand un salariu anual de 20.6 milioane de euro.

- Tabloidele Bild și The Sun anunța ca trecerea golgeterului Borussiei Dortmund, Piere Emerick Aubameyang, la Arsenal e o chestiune de zile. Prețul: 60 de milioane de euro Antrenorul Borussiei Dortmund, Peter Stoeger, inca mai tragea speranțe ca va putea conta și-n retur pe Pierre Emerick Aubameyang.…

- CFR Cluj a oficializat transferul fundașului central Gilvan Souza Correa, 28 de ani. Fotbalistul a jucat in sezonul trecut in prima liga braziliana pentru Atletico Goianiense, unde a bifat 24 de meciuri și a marcat doua goluri in calitate de capitan al echipei. La finalul sezonului echipa sa a retrogradat…

- Managerul lui Man. United incearca sa-l rapeasca pe starul chilian Alexis Sanchez, propunandu-i lui Arsenal și un jucator: armeanul Mhitarian. Se parea ca Alexis Sanchez, aflat in ultimele șase luni de contract cu Arsenal, va semna in acest mercato de iarna cu Man. City. Jucatorul s-ar fi ințeles cu…

- Clubul Real Madrid intentioneaza sa il transfere pe atacantul Mohamed Salah de la Liverpool, dupa ce rivala FC Barcelona s-a intarit, in aceasta iarna, odata cu venirea mijlocasului brazilian Philippe Coutinho, anunta reputatul jurnalist italian Gianluca Di Marzio.

- Gabriela Marginean, Ashley Walker, Annemarie Parau si Ancuta Stoenescu se numara printre jucatoarele convocate de Dragan Petricevic pentru dubla din februarie. Staff-ul tehnic al echipei nationale de baschet feminin a Romaniei, coordonat de selectionerul Dragan Petricevic, a definitivat lista jucatorelor…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu va pleca vineri in stagiul de pregatire cu Anderlecht, desi este aproape de despartire de echipa belgiana, anunta ziarul La Derniere Heure. Cotidianul mentioneaza ca nu se pune problema ca Stanciu sa nu se prezinte la stagiul de pregatire ca sa puna presiune…

- Unde petrec Revelionul vedetele din sportul romanesc. Trecerea dintre anii 2017 și 2018 ii gasește pe foștii și actualii sportivi imparțiți in toate zarile lumii. Adrian Mutu, managerul sportiv al FRF, petrece la Doha, in Emiratele Arabe. Alaturi de familia Mutu, la The St. Regis e prezent și cuplul…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) negociaza prelungirea contractului cu Napoli, dar a primit o oferta de ultim moment. Publicația turca Fanatik scrie ca fundașul naționalei este curtat de Trabzonspor, locul 7 in Turcia, echipa ce și-a mai manifestat in trecut interesul pentru Chiricheș. ...

- Lumea sportului a pierdut un jucator valoros chiar in Ajunul Craciunului, cand toata lumea spera la minuni. Fotbalistul echipei Boavista Porto s-a stins din viata la varsta frageda de doar 20 de ani.

- Tanarul Claudiu Micovschi joaca pentru echipa de Primavera a lui Genoa și traverseaza un moment fantastic. Fotbalistul a facut un meci mare in partida de ieri cu Verona, terminata la egalitate, 4-4. Capitan la Genoa Primavera, Micovschi a fost cel mai bun om de pe teren, a inscris de 3 ori și a oferit…