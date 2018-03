Stiri pe aceeasi tema

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…

- Ziua Femeii. Cele mai frumoase urari si felicitari de 8 Martie Mesaje de 8 Martie. Fie ca este vorba de mamici, sotii, iubite, prietene sau colege, cu totii transmitem de 8 Martie un gand bun femeilor din viata noastra. Mesaje de 8 Martie. Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune…

- Mesaje de 8 Martie pentru mama. Nu exista persoana care nu ii trimita un mesaj de 8 Martie celei care i-a dat viata. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama. Mesaje de 8 Martie pentru mama „O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!” ” Iti…

- Sute de copii și elevi de la 28 de gradinițe, școli și licee din județul Bistrița-Nasaud și-au etalat produsele mainilor și imaginației lor care, in ciuda frigului patrunzator de afara, au adus primavara și bucuria in sufletelor celor care le-au vazut și cumparat. S-a intamplat la Biblioteca Județeana…

- Inca o tragedie s-ar fi putut petrece la Iasi, dupa ce a avut loc o explozie la un bloc din comuna Ciurea • Doi pensionari au scapat, ca prin urechilea acului, cu viata dupa deflagratia extrem de puternica • Din fericire, nimeni nu a fost ranit, insa un bloc intreg a fost zguduit din temelii [...]

- Meteorologii au precizat cum va fi vremea in primavara anului 2018. Conform estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), ne așteapta 3 luni cu precipitații semnificative. In luna mai va ploua cel mai mult.

- Un timișean a scapat ca prin urechile acului, cu rani ușoare, dintr-un accident care putea sa-l coste viața. Mașina pe care o conducea s-a infipt intr-un cap de pod, in localitatea Bucovaț, iar o bara metalica a strapuns mașina exact in dreptul șoferului. Din fericire, barbatul de 37 de ani, a scapat…

- Un accident rutier a avut loc, duminica dimineața, la Stroiești. Șoferul a ramas încarcerat dupa ce mașina în care se afla a lovit un cap de pod și s-a rasturnat în afara carosabilului, pe DN 17.

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase. Persoanele nascute primavara sunt în general optimiste si pline energie. În…

- Primavara incolțesc cele mai bune idei de cadouri de Marțișor: de la cele inramate, semnate de celebri pictori romani, la prețioase bijuterii cu poveste. Tot acum va invitam sa intrati in “alcovul” unor importante pesonalitati istorice, artistice sau literare descifrand epistole scrise cu pana de…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Doi tineri au scapat cu viața ca prin minune, azi-noapte, dupa ce au plonjat cu masina de la o inaltime de aproximativ 15 metri. Un baiat și o fata, ambii de 20 de ani, se plimbau cu mașina pe strazile Reșiței, in zorii zilei, cand, la intrarea in pasajul Nera, a avut loc accidentul, conform […] Articolul…

- Jurnalistii „Ziarului de Iasi" au intrat in posesia imaginilor accidentului grav de vineri la amiaza din Metalurgie, unde un individ beat crita a facut prapad pe strada, si vi le prezinta in exclusivitate. In imagini se vede clar un adevarat miracol: un tanar se fereste in ultima clipa sa fie prins…

- La bordul avionului, care s-a prabusit langa Moscova, se aflau 71 de oameni, inclusiv copii - nimeni nu a supravietuit. Potrivit presei ruse, marea majoritatea a pasagerilor erau locuitori ai regiunii Orenburg, unde se indrepta aeronava. Unul dintre ei si-a pierdut viata chiar in ziua sa de nastere,…

- Sambata dimineata, un copac doborat de vantul puternic ce insotea o furtuna violenta s-a prabusit, in Malta, pe furgoneta in care se aflau doi romani. Soferul, un barbat de 38 de ani din Bistrita, a murit pe loc, iar sotia sa de 32 de ani a ajuns la spital cu rani destul de grave.

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinirii a 72 de ani. „Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti…

- Oana Zavoranu a apelat la interventia unor parapsihologi care sa o puna in legatura cu mama ei, Marioara Zavoranu, care a incetat din viata in urma cu aproape trei ani. Parapsihologul Iordanescu a spus ca poate lua legatura cu Marioara, mama Oanei Zavoranu, doar daca merge la casa ei din Afumati, care…

- Un electrician din județul Prahova a scapat ca prin minune doar cu cateva zgarieturi in urma unui accident de munca ce ar fi putut avea consecințe dramatice. Muncitorul a cazut de la cațiva metri inalțime cu tot cu stalpul pe care se urcase. Culmea norocului este ca omul a scapat cat se poate de ieftin…

- Fetita, de 5 ani, se afla cu familia intr-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, cand un diamantin occidental, printre cei mai raspanditi serpi cu clopotei din America de Nord, a atacat-o.

- Doua persoane, soț și soție, aflate intr-un autoturism ieri seara, au scapat ca prin urechile acului de moarte, dupa ce au plonjat intr-un rau, de la cațiva metri buni inalțime. Incidentul a avut loc la intrarea in Reșița, pe DJ 582, in jurul orei 16.00, conform expressdebanat.ro. Mașina era condusa…

- Politistii rutieri au continuat activitatile preventive pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic, prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru neregulile constatate in trafic au fost aplicate 356…

- O explozie urmata de flacari violente i-a scos din case, in aceasta dimineata, pe cei care locuiesc pe o strada din Eforie Nord. Doua femei au iesit cu greu, singure din imobilul cuprins de valvataie. In ciuda interventiei rapide a pompierilor, casa lor a fost pe jumatate distrusa de incendiul provocat,…

- Un accident grav de circulație s-a produs pe varianta Dezmir-Vâlcele. ISU Cluj a intervenit cu doua echipe de descarcerare și unul SMURD de terapie intensiva ca urmare a unui accident rutier petrecut pe varianta Dezmir-Vâlcele. Un autoturism…

- Anul care tocmai a inceput se anunta indraznet. Schimbarile nu sunt intotdeauna de bun augur, dar unele se dovedesc a face loc reușitei sau pot da o noua turnura vietii multor semne zodiacale. Trebuie sa ne pregatim sa facem fata unor provocari neașteptate. In acest an nu este bine sa construim superficial…

- &"A intrat sub tramvai exact în singurul loc în care putea supravietui. E miraculos. Stea în cer a avut". Asta este explicația salvarii miraculoase a fetei de 12 ani cazute sub tramvai saptamâna trecuta la Arad.

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Un grup de turiști a fost surprins de o avalanșa produsa sambata in Munții Fagaraș. Doi dintre aceștia au fost raniți dupa ce valul de zapada a venit peste ei, insa se pot considera fericiți pentru ca au scapat cu viața. Avalanșa s-a produs in apropierea Refugiului Salvamont Argeș, la intrarea intr-un…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 100 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, iar peste 40 au depasit viteza regulamentara. Ca masura complementara, au fost retinute in vederea suspendarii 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru depasirea vitezei corespunzatoare…

- Connect-R a vorbit pentru fani despre depresiile pe care le-a avut de pe urma succesului fulminant. Connect-R a stat în umbra un an si jumatate, speriat de succesul avut. Artistul și soția lui Misha au o fetita de aproape 4 ani, Maya. Cântaretul a spus…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. A fost cel mai cald Revelion din ultimul deceniu, cu temperaturi mai mari de 10 grade peste normal, potrivit Realitatea TV. Și de Boboteaza, cand potrivit tradiției ar trebui sa fie cea mai friguroasa perioada a iernii, temperaturile vor fi…

- Connect-R face marturisiri de suflet in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzata in ultima zi a anului, de la ora 13:00, la…

- Taurul, cel mai frumos Revelion cu prietenii Par ei casnici și liniștiți, dar Taurilor le place mult sa petreaca in compania prietenilor. Iar anul acesta, de Revelion, vor avea parte de un grup numeros de petrecareți și vor beneficia de vizita unor prieteni de demult. Vor regasi bucuria, dragostea…

- Magistratii au pronuntat sentinta definitiva in dosarul cuplului care si-a ucis in bataie si prin infometare copila de trei ani si i-a traumatizat pe fratii mai mici ai acesteia. Ancheta a scos la iveala marturii terifiante despre tratamentele inumane la care au fost supusi minorii.

- Un microbuz in care se aflau sase cetateni ucraineni s-a infipt la propriu in parapetul de protectie de la marginea drumului, pe DN 17, pe raza satului Valea Putnei, comuna Pojorata. Accidentul s-a petrecut in dimineata zilei de duminica, in jurul orei 8.00. Bara metalica a intrat prin mijlocul ...

- Un autovehicul a fost acroșat de un tren sambata dupa-amiaza, in zona localitații Jucu. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut in jurul orei 15 langa moara Panemar, in apropiere de Km. 17. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul accidentului au intervenit pompierii de la ISU…

- "Cica a ieșit un adevarat show in Parlament, un moment pe care il putem numi chiar halucinant, dar are și o doza de amuzament in el. In timp ce la microfon vorbea Vlad Alexandrescu de la USR pe legile justiției, un grup de senatori PSD a decis sa le intoarca serviciul protestatarilor USR. (...) Ai…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, le-a cerut miercuri judecatorilor de la Curtea de Apel sa fie pusa in libertate, sustinand ca vrea sa fie confruntata cu victima care a scapat in statia Costin Georgian.

- Marturii socante despre tragedia de la metrou care a cutremurat Bucurestiul, dar si toata Romania. Ar fi putut fi evitata crima? Tanara care a scapat doar printr-o minune de furia Magdalenei Serban ar fi asteptat ore intregi pana sa poata spune unui politist ce s-a intamplat, conform observator.tv.Citește…

- Teroare la metroul bucurestean in aceasta seara. O femeie de aproximativ 45 de ani a impins doua femei in fata metroului. Una dintre acestea a scapat, dar a doua a incetat din viata. Politia a oferit primele detalii despre procedeul criminalei, dar a si anuntat ca victima care a scapat a mers la…

- Au vazut moartea cu ochii. Un barbat și fiul sau de noua ani au fost raniți marți seara in urma unui accident spectaculos și doar o minune a facut ca cei doi sa scape cu viața.Mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț adanc, s-a lovit de un stalp de electricitate, iar apoi a fost aruncata pe…