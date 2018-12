Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a transmis un mesaj la primele ore ale dimineții, chiar pe pagina sa de socializare, acolo unde pastreaza o legatura permanenta cu fanii. Andreea zambește, la inceput de zi, imbracata sport și avand pe nas… ochelari de soare. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Vedeta s-a hotarat…

- Lidia Buble are o familie mare, doi parinti care o iubesc enorm, frati cu care se intelege de minune, dar putini o cunosc pe bunica frumoasei artiste. Lidia Buble le-a facut cunostinta prietenilor virtuali cu una dintre cele mai importante persoane din viata sa.

- Cristina Pucean este o clienta fidela a saloanelor de infrumusețare, pe care nu le rateaza, de cate ori are ocazia. Și o are de munte ori. Dansatoarea preferata a meneliștilor arata, e drept, dupa vizitele dese la saloane, dar și la cabinetele de chirurgie estetica, bestial. Totuși, are momente in care…

- Andra este o femeie implinita pe toate planuril! Este o artista de succes, o soție fericita și o mama devotata. Recent, cantareața și-a delectat fanii cu o imagine superba, in care apare micuțul David in mașina, in drum spre școala. O admiratoare a ținut sa ii transmita un mesaj, dupa ce a vazut fotografia…

- Alexia Eram a plecat la studii in Marea Britanie! Recent, fiica Andreei Esca a facut un vlog in care le-a aratat fanilor ei caminul și camera in care sta, la Londra. Alexia urmeaza cursurile renumitei University for the Creative Arts. „Pentru ca multi m-ati rugat sa fac un tur al camerei, o sa facem…

- Mirela Vaida este o mama model si profita din plin de timpul liber pe care il are si pe care il dedica copiilor ei. Mirela Vaida se bucura de ultimele zile de vacanta, asta pentru ca de luni va reveni pe micul ecran.

