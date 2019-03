Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș a publicat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Vedeta așteapta cu nerabdare și iși țina in brațe cel de-al treilea copil. Alina Puscas mai are doi copii, o fetita si un baietel, iar cei doi urmeaza sa primeasca in viata lor si pe cel de-al treilea copil al familiei.…

- Mirela Vaida merge in finala Eurovision Romania din 17 februarie, care va avea loc la Bucuresti, dupa ce a fost cea mai votata concurenta, de catre telespectatori. Vedeta, insarcinata in sapte luni, s-a bucurat enorm.

- Andreea Balan și-a etalat burtica de gravida intr-o fotografie postata pe contul sau de Instagram. Artista este insarcinata cu cel de-al doilea copil al sau. Cantareața Andreea Balan urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara peste doar cateva luni. Vedeta se afla in cea de-a 32-a saptamana de sarcina.…

- Lavinia Pirva urmeaza sa devina mama pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se bucura de o vacanța de vis alaturi de soțul ei, Ștefan Banica, iar astazi, bruneta le-a aratat fanilor sai pentru prima data, burtica de gravida.

- In urma cu nici o luna, Spynews.ro lansa bomba lumii mondene: Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, este insarcinata cu primul ei copil. Deși a preferat discreția și sa nu vorbeasca despre bucuria din viața ei, se pare ca fata celebrului manelist a spus, intr-un final, „gata, nu ma mai ascund”!

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a fost prezenta la un eveniment monden. vedeta este insarcinata in șase luni. Mirela Vaida și-a facut apariția la o gala luni seara. Insarcinata in șase luni, prezentatorea de televiziune a ales pentru gala respectiva o ținuta formata dintr-o saloptea de culoare…