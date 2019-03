Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a intrat intr-un dialog cu Dinu Gheorghe in timpul emisiunii Digi Sport Special și a facut aluzie la partida dintre CFR și Sepsi Sfantu Gheorghe, sugerand ca formația covasneana nu și-ar fi aparat corect șansele. D.G: - Domnule Becali, trebuia sa fac pariul cu dumneavoastra sa va iau banii,…

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragoste, pe care oricine și-ar dori-o. Și, pentru ca multa lume se intreba cand anume va da Lidia Buble vestea cea mare, legata de apariția unui copil in viața lor, una dintre cele mai recente fotografii pe care a postat-o vedeta pe Instagramul…

- Curtea Veche Publishing a republicat in 2013 o carte "care incurajeaza lovirea copiilor", scrisa de Zig Ziglar, in traducerea Irinei Margareta Nistor, dupa cum a semnalat scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc pe Facebook, iar in urma comentariilor din partea cititorilor editura a decis sa retraga volumul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au luat o decizie importanta in ceea ce privește relația lor si s-au mutat impreuna. Surse apropiate susțin ca barbatul și-a cumparat, recent, o locuința in valoare de un milion de euro, intr-un cartier rezidențial din București. Bianca Dragusanu si Alex Bodi,…

- Bianca Dragușanu radiaza alaturi de Alex Bodi, barbatul in brațele caruia s-a intors dupa o separare de cateva saptamani. Deși dupa escapada pe care a avut-o in Turcia, la Istanbul, Bianca Dragușanu nu era decisa in privința continuarii relației cu Alex Bodi, conform apropiaților cuplului, ipostazele…

- Anul 2019 a inceput pentru Madonna cu critici. Si-a pus implant in posterios, iar fanii au fost ingroziti, motiv pentru care au inceput rautatile in mediul online. Artista insa, a "rupt gura targului" si le-a raspuns criticilor.

- Madonna, in varsta de 60 de ani, a avut o aparitie care a starnit controverse in mediul online. Artista si-a facut aparitia intr-un bar newyorkez, in noaptea dintre ani, unde a atras atentia fanilor printr-un detaliu fizic surprinzator.

- Deși este mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie Jenner este marea vedeta a „clanului”. Este miliardara, un idol pentru numeroase tinere și continua sa influențeze o lume intreaga cu stilul ei. Prin urmare, nu e de mirare ca toți ochii sunt pe ea.