- Victoria CSM-ului din Supercupa Romaniei, scor 29-23 contra celor de la SCM Ramnicu Valcea, a fost umbrita de accidentarea in minutul 31 a norvegiencei Nora Mork. La un duel banal de atac cu daneza Ann Grette Norgaard, piciorul stang al Norei Mork a fugit intr-o parte și nordica a cazut pe podea. ...

- CSM București a caștigat primul trofeu al sezonului, Supercupa Romaniei, la capatul unui meci in care SCM Ramnicu Valcea nu i-a ținut piept decat o repriza, 29-23. Dupa un sezon in care a suferit pentru ca oltencele le-au luat doua trofee din trei, pentru CSM București a venit vremea revanșei. Deși…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a castigat duminica, la Brasov, primul trofeu al sezonului 2019-2020, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins campioana en-titre, SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 29-23 (16-14), anun'[ news.ro.CSM Bucuresti si-a luat revansa in fata formatiei valcene, care…

- Prezentare de gala pentru CSM Bucuresti. In frunte cu Cristina Neagu, handbalistele au dat autografe suporterilor. Bucurestencele vor sa invinga pe marea rivala SCM Ramnicu Valcea si sa le ofere fanilor primul trofeu din acest sezon, Supercupa Romaniei.

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a prezentat astazi lotul pentru sezonul 2019-2020, intr-un eveniment organizat la un mall din Capitala. Clubul Sportiv Municipal (CSM) București este singura echipa e handbal feminin din țara care a reușit performanța de a cuceri Liga Campionilor. Intalnirea…

- SCM Ramnicu Valcea, detinatoarea Supercupei Romaniei la handbal feminin, doreste sa pastreze trofeul si dupa meciul cu CSM Bucuresti, de duminica 25 august, de la Brasov, desi ''tigroaicele'' sunt considerate favorite.

- Cristina Neagu (30 de ani) le-a facut o surpriza turiștilor aflați in concediu pe litoralul romanesc. Handbalista de la CSM București i-a indemnat pe copiii prezenți pe plaja din Constanța sa faca sport alaturi de ea, in cadrul unei campanii destinate sa promoveze mișcarea in randul celor mici. ...

- Cristina Neagu (30 de ani) se bucura de aceasta vacanța de vara la umbra palmierilor. De patru ori cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu se relaxeaza pe plajele exotice, departe de zgomotul și aglomerația din București. Sportiva noastra iși impartașește momentele din vacanța cu fanii, prin…