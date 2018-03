Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au ramas peste noapte blocati in masini pe o autostrada din Scotia dupa ce caderi masive de zapada au provocat haos in Marea Britanie, scrie The Guardian conform News.ro . Serviciile de urgenta au aprovizionat oamenii cu apa si combustibil in timp ce incercau sa elibereze drumurile de…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- Oficiul britanic de meteorologie (Met Office) a anuntat conditii meteorologice severe in perioada 28 februarie – 3 martie, cu vant puternic si precipitatii semnificative sub forma de ninsoare.In cursul zilei de miercuri, stratul de zapada va atinge intre 15 si 40 de centimetri in Scotia,…

- Presa a inceput sa vuiasca deja despre o noua nunta, deși a divorțat recent. Frumoasa blonda din Targu Jiu a declarat, de curand, ca este foarte posibil sa-l fi gasit pe barbatul ideal. Maria Constantin a fost prezenta la Targul Mireselor din București, unde a imbracat o superba rochie…

- Ștefania, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a nascut in urma cu cateva zile. Tanara și-a anunțat prietenii de pe rețelele de socializare ca a adus pe lume un baiațel perfect sanatos.

- O fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu" numara zilele pana cand isi va strange copilul in brate. Stefania, fosta concurenta in cel de-al saselea sezon, urmeaza sa nasca in mai putin de doua saptamani.

- REAL MADRID-REAL SOCIEDAD LIVE VIDEO STREAM ONLINE La LIGA DIGISPORT TELEKOM SPORT Real Madrid a fost lipsita de "regularitate" in prima parte a sezonului, dar clubul dublu campion al Europei en-titre "isi cunoaste fortele", pentru a schimba aceasta tendinta miercuri, contra PSG, in Liga Campionilor,…

- Una dintre cele mai controversate concurente ce s-au facut remarcate in show-ul matrimonial „Mireasa pentru fiul meu” traverseaza o perioada de-a dreptul dificila. Si asta pentru ca, de ceva vreme tanara se confrunta cu grave probleme de sanatate, iar, acum, dupa ce i-au dat un verdict alarmant medicii…

- Tudor Bulmaga, un tanar din Calarași a avut partede cel mai mare coșmar al vieții sale. Acum șapte ani a aflat ca a crescut intr-o familie straina. Avea doar 16 ani cand a aflat ca a fost inlocuit la naștere și de atunci viața lui s-a schimbat, informeaza e-sanatate.md . Astfel, Tudor Bulmaga a acționat…

- In urma cu mai bine de trei ani, o tanara talentata din Chisinau pasea, pentru prima data, pe scena X Factor. I-a dat pe spate pe jurati, l-a impresionat pe mentorul Banica si a fost la un pas de marele premiu. De atunci, cariera Nicoletei Nuca este intr-o continua ascensiune...

- Interpreta de muzica populara Veta Biriș a vorbit despre unul dintre marile sale regrete, și anume ca nu a putut imbraca rochia de mireasa. Veta Biriș, care a trecut prin momente foarte grele de-a lungul vieții , nu a imbracat rochia de mireasa. Acesta este unul dintre marile sale regrete. Veta Biriș,…

- Umbla vorba prin Palat ca Meghan Markle și-a ales deja rochia pe care o va purta in mult-așteptata zi de 19 mai 2018. Iar alaturi i-a stat o persoana foarte draga, pe care a contat și cand a fost vorba de alesul ținutelor purtate pana acum in public, la indatoririle regale. Meghan și-a ales rochia de…

- Un tânar de 19 ani din Rusia a povestit gestul înfricoșator pe care l-a comis. Acesta și-a strangulat fosta iubita pâna a lasat-o fara suflare, iar apoi a întreținut relații intime cu trupul ei neînsuflețit. Criminalul le-a povestit acest lucru parinților…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de cateva saptamani. S-a zvonit ca ar fi fugita in America Centrala, apoi avocata Maria Vasii a spus ca aceasta ar fi la Londra. Mai mult, s-a spus ca aceasta a suferit un grav accident rutier si ca ar avea mari probleme de sanatate.Citește…

- Daisy Ridley și cum e sa treci de la a fi necunoscuta la vedeta internaționala peste noapte, șapte soluții rapide la problemele ce-ar putea aparea in timpul unei seri romantice, cerceii supradimensionați care vor domina 2018 și secretele de beauty ale Andreei Berecleanu: toate acestea te așteapta in…

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Ionela, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", s-a facut de ras pe retelele de socializare. Sotia lui Teodor, si el fost concurent in cadrul show-ului matrimonial, a reusit sa provoace isterie, dupa ce a scris un mesaj pentru marele poet Mihai Eminescu.

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- In Capitala se circula in conditii de iarna, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. „Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit,…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- RASTURNARE DE SITUATIE IN ANGLIA TACERE… Genu Armeanu, vasluianul acuzat de autoritatile engleze ca a omorat-o pe fosta iubita, Elisabeta Lacatusu, nu isi recunoaste fapta. Acesta a fost prezentat, saptamana trecuta, in fata instantei de judecata din Londra, unde a negat ca el ar fi autorul crimei.…

- Cornelia, o fosta concurenta de la emisiunea ”Mireasa Pentru Fiul Meu”, nu s-a schimbat aproape deloc, fiind la fel de frumoasa si acum. Ea a format la momentul show-ului la care a participat un cuplu cu Dragos.A

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a exprimat o parere destul de tranșanta in ceea ce ii privește pe Aurel, fostul iubit, și Diana, la randul ei, fosta concurenta.

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…

- Fostul capitan al naționalei Romaniei, Cristi Chivu, a vorbit despre alegerile de la FRF, unde nu are de gand sa candideze. Ar fi putut fi in conducerea Federației daca Gica Popescu ar fi ieșit președinte la precedentele alegeri. "In vara am refuzat oferta cuiva de a fi secundul cuiva, la o echipa…

- Richard si Alina s-au cunoscut in 2010, la Londra, acolo unde romanca lucra intr-un bar. Relatia lor a durat aproape 2 ani, timp in care americanul a ajuns si in Romania. Indragostit, i-a daruit Alinei un inel de logodna, cu diamante, de 8.000 de dolari. Richard: „I-am intalnit familia de multe ori,…

- Lavinia si Eduard sunt un cuplu foarte reusit, iar acest lucru se poate sesiza chiar din fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Lavinia isi serbeaza ziua de nastere alaturi de Eduard, sotul ei.

- Adriana, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu", a primit cadouri impresionante de sarbatori! Aceasta a facut un videoclip pentru canalul sau, unde le-a aratat admiratorilor ce articole vestimentare și de infrumusețare a primit sau chiar și-a achiziționat.

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Paula Chirila are cea mai simpatica partenera de distractie. Este vorba despre Carla, care s-a transformat intr-o domnisoara ce o insoteste peste tot. Fosta prezentatoare tv și micuța ei au facut primul Revelion doar ele doua, in Londra!

- Daria Radionova, o tânara originara din Republica Moldova, a ajuns din nou pe paginile presei internaționale datorita automobilului sau excentric. Fosta studenta în Londra, în prezent model, detine un Lamborghini Huracan.

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- Andrei și Cristina de la "Mireasa pentru fiul meu" sunt din ce in ce mai fericiți. Cei doi și-au unit destinul in 2017 și totul le merge perfect. Cei doi foști concurenți sunt doar un zambet, iar in ochii lor se citește iubirea.

- In urma evidentelor operatii estetice, Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a fost judecata dur de prietenii din mediul virtual. Ca raspuns la anumite acuzatii, Alexandra Diaconescu a raspuns dur.

- Fosta sefa a guvernului britanic Margaret Thatcher nu era o fana a ursilor panda, o serie de noi documente facute publice vineri dezvaluind ca Doamna de Fier a refuzat sa permita transportul unui astfel de animal in avionul ei, relateaza DPA. Practicata de China de secole, asa-numita diplomatie…

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- Liliana a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul matrimonial “Mireasa pentru fiul meu”. Chiar in Ajunul Craciunului, bruneta si anuntat prietenii virtuali ca este insarcinata. Mai mult, tanara nu exclude posibilitatea de a avea gemeni. A

- Este o veste nemaipomenita pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu"! In Ajun de Craciun Liliana, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial, a anunțat ca este insarcinata și a dezvaluit inclusiv ca s-ar bucura daca ar avea gemeni.

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- FINALA X FACTOR 2017. In urma cu trei ani, Nicoleta Nuca era in locul italianului nostru avand aceleasi emotii si speranta ca va castiga marele premiu. In aceasta seara, cei doi au reusit sa duca totul la un alt nivel cu piesa "Runnin'".

- Catalina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit linistea dupa divortul de Nicolae. Tanara a stat o perioada singura, dar acum a decis sa isi refaca viata alaturi de un tanar care seamana foarte bine cu fostul sot.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Fosta asistenta medicala Sarah Mullally a fost numita luni episcop al Londrei, ea fiind prima femeie care ocupa aceasta functie, una dintre cele mai inalte din cadrul Bisericii Anglicana, informeaza Reuters. Mullally ii va succeda astfel lui Richard Chartres si va deveni cea de-a 133-a persoana care…

- Rebecca Batchelor din Marea Britanie a folosit zeci de mii de lire sterline furate de la pensionari, pentru a duce un stil de viața extravagant. Nu a fost ea hoața, ci una dintre persoanele care a beneficiat. Iubitul ei și fratele acestuia convingeau mai mulți pensionari sa faca mici investiții intr-o…

- Paula Chirila si Marius Aciu au divortat, in cele din urma, dupa ce fusesera la un pas in urma cu doi ani. Fosta prezentatoare a emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu” nu resimte de niciun fel socul despartirii.

- Paula Chirila, primele declarații despre divorț. Fosta prezentatoare de la Mireasa pentru fiul meu! vorit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Vedeta și Marius Aciu au pus punct relației , in urma unei discuții serioase. Deși nu mai sunt soț și soție, Paula Chirila iși va petrece…

- In timp ce logodnica lui se afla in Los Angeles, Prințul Harry s-a intalnit cu fosta lui iubita, Cressida Bonas, la un concert caritabil, care a avut loc aseara, in Londra. Cressida Bonas și Prințul Harry, pe vremea cand formau un cuplu Aseara, pe cand familia regala se afla la recepția diplomatica…