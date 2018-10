Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a depasit-o pe actrita si cantareata Selena Gomez si a devenit cea mai urmarita celebritate din lume pe reteaua de socializare Instagram, informeaza Press Association. Sportivul de 33 de ani, care s-a transferat in acest an la echipa Juventus Torino,…

- Avocatii lui Cristiano Ronaldo au adus noi detalii in cazul in care starul lusitan e acuzat de viol. Reprezentantii portughezului au mers in Las Vegas, acolo unde s-ar fi petrecut incidentul in 2009, si au discutat cu politistii, care au decis in urma cu cateva saptamani redeschiderea cazului. Citește…

- Un cangur uriaș a atacat o familie intreaga in Queensland, Australia. Toți cei care au fost atacați au experiența in ingrijirea animalelor salbatice, insa acest lucru nu le-a fost de...

- Industria muzicalE suferE o pierdere imensE din cauza retragerii lui Michael Buble. Artistul a hotErat cE este decizia corectE xi a dezvEluit cE faima nu mai este pentru el, de cand fiul sEu a fost diagnosticat cu cancer la ficat.

- Eveniment rutier pe DJ 203K, localitatea Vadu Pasii. Un autovehicul cu cinci persoane a lovit un cal ieșit pe carosabil. Doua victime, mama și fiica, au fost transportate de urgența la spital. Evenimentul s-a produs in aceasta seara pe DJ 203K, la Stancești, acolo unde mașina in care se aflau cinci…

- Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta au dispus trimiterea in judecata a unei intregi familii din municipiu.Conform actului de sesizare a instantei, mascatii au efectuat mai multe perchezitii in municipiul Constanta,…

- Regina Elisabeta a II-a este de:inEtoarea unei averi impresionate, pe care trebuie sE o impartE cu multE aten:ie intre cei din familie. Mai nou, aceastE familie o include "i pe Meghan Markle, so:ia unuia dintre nepo:ii sEi, Prin:ul Harry.