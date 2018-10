Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a respins acuzatiile de viol pe care i le aduce o americanca de 34 de ani."Resping cu fermitate acuzatiile care mi se aduc. Eu consider violul ca un act abject si contrar tuturor valorilor mele. Nu intentionez sa alimentez…

- Kathryn Mayorga, femeia care l-a acuzat pe Ronaldo de viol, a detaliat intr-un interviu acordat publicației Der Spiegel acuzațiile pe care i le aduce fotbalistului. Ea susține ca a fost violata de fotbalist intr-un hotel din Las Vegas, in urma cu noua ani. Atacantul lui Juventus a facut un live pe…

- Politia din Las Vegas (Statele Unite) a anuntat ca a redeschis ancheta in cazul acuzatiilor de viol aduse de o americana impotriva portughezului Cristiano Ronaldo, starul mondial al fotbalului, care a dezmintit categoric agresiunea asupra tinerei femei, in camera sa de hotel, in iunie 2009, informeaza…

