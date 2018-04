Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor și fiul vitreg, intr-o imagine emoționanta. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de micuțul Antony, care o pupa pe frunte. Comentariul lasat de Monica gabor in dreptul fotografiei a starnit reacții neașteptate din partea internauților. “Cine o iubeste…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, intrebat de afirmatiile ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, privind adoptarea unor ordonante privind achizitiile publice, ca nu isi permite sa comenteze ganduri, dar ca este nevoie de simplificarea legislatiei si un pachet nou pana in 15 aprilie.

- Andreea Marin a reușit sa iși surprinda din nou fanii cu o schimbare de look. Vedeta a dovedit ca este o fire cameleonica și-a pus extensii și a pozat intr-o rochie de seara, satinata și cu o tiara pe cap.

- Marian Vanghelie jubileaza dupa razboiul caștigat cu DNA. Tribunalul București a respins cererea DNA ca fostul primar al sectorului 5 sa fie arestat preventiv. In momentul de fața, Vanghelie e sub control judiciar.

- Politisti din cadrul Secției 9 Rurala Cetate au oprit, ieri dimineata, in trafic, pe DJ 552 Cetate-Caraula, un autoturism condus de catre T. Marian, de 46 ani, din comuna Unirea. In autoturism a fost identificat pasagerul T. C., de 17 ...

- Simona Halep a postat pe Instagram cu o fofografie in care apare alaturi de Serena Williams. In imagine, cele doua sportive par sa se distreze de minune impreuna. Iar dupa ce au vazut forografia, fanii au parut foarte incantați. “Happy @serenawilliams is back”, a scris…

- Paula Chirila a ramas fara prieteni! Fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasa pentru fiul meu” are o mana de prieteni. Aceasta sustine ca, desi are prieteni virtuali pe Facebook, cei reali ii numara pe degetele de la o mana. „Abia daca am ținut legatura cu colegele de facultate. Nici nu mai știu pe…

- Margherita de la Clejani a starnit emotie printre admiratorii sai! Artista a postat o fotografie pe social media, iar fanii au reactionat instant, mai ales cand au vazut-o cu un bebelus in brate. Oare Margherita ne pregateste o surpriza?

- Nikoleta Lozanova, un model celebru din Bulgaria, iși surprinde in permanența publicul. Tanara in varsta de 30 de ani afișeaza pozitii si locuri care incanta privirea tuturor internauților.

- Cum se apropie ziua de nastere a Oanei Lis, aceasta si-a intrebat fanii ce ar trebui sa faca in aceasta zi speciala. Evident, nici raspunsurile nu au intarziat sa apara, insa unul dintre ele a atras atentia mai mult, referitor la copii.

- Partida retur dintre PSG si Real Madrid, din optimile Ligii Campionilor, incheiata cu victoria spaniolilor, scor 2-1, a fost presarata cu mai multe momente tensionante, iar unul dintre acestea i-a avut in prim plan pe Dani Alves si Cristiano Ronaldo. ...

- Marius a fost unul din concurentii primului sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu. Cu toate ca a intrat in competitia dragostei ca sa isi gaseasca jumatatea, el nu a reusit sa formeze un cuplu cu nici o fata din emisiune.

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Primarul Nicolae Robu a mai marcat, marți, o premiera. S-a filmat in mașina, de pe locul din dreapta, in drum spre Viena, cu un testimonial in care vorbește despre pervertire de mentalitați și carcotașii care-i critica proiectele. Are și un mesaj: merge inainte. Pentru ca poate.

- Lora și-a pus fanii pe ganduri cu ultimul mesaj postat pe contul de socializare. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț Ghenu, insa cei doi nu sunt pregatiți insa sa faca pasul cel mare. „In fiecare zi avem lupte de dus. Mai ales cu noi inșine. #luptatoare #fighter #avoastra…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat vineri ca politistul inarmat care nu a intervenit in atacul de la un liceu din Florida la 14 februarie fie este 'un las', fie a fost paralizat de frica, relateaza AFP si dpa. "Ei sunt antrenati. El nu a reactionat corespunzator sub presiune sau este un…

- Gabriela Cristea si fiica sa, Bella Victoria Margot, sunt din ce in ce mai frumoase. De cand micuta acesteia si a lui Tavi Clonda a venit pe lume, le-a daruit parintilor foarte multa liniste si echilibru in familie.

- Exatlon 18 februarie. Giani a adresat cele mai dure cuvinte unei concurente! „Hai ca ea are …in pantaloni!”Giani s-a pierdut cu firea si nu a ezitat sa ii arate lipsa de simpatie pe care i-o poarta. Faimosul i-a adresat cuvinte dure, care nici macar nu au putut fi date pe post.„Hai ca ea are C*&*t in…

- Stefan Radu a fost acuzat ca ar fi cumparat 1.000 de bilete pentru fanii lui Dinamo, pentru ca acestia sa o incurajeze pe Lazio. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "Nu e adevarat ca am cumparat bilete pentru fanii lui Dinamo. Clubul…

- O noua nunta uimește Cetatea Filmului. Acum un an spera sa ajunga la altar și chiar iși dorea sa devina mama alaturi de iubitul de pe atunci, Ben Hanisch. Aveau o relație de peste un an și jumatate , dar vestea desparțirii i-a uimit pe fanii actriței. Acum, la aproape 10 luni de la separarea de Ben Hanisch,…

- FCSB și Lazio joaca azi, de la ora 22:05, in turul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. Cand a ajuns la Arena Naționala, Ștefan Radu a fost luat in vizor de fanii celor de la FCSB. Suporterii steliști l-au huiduit și fluierat…

- O femeie a dat foc rochiei de mireasa dupa divorț. O femeie din Texas, SUA, a vrut sa vanda tot ce a adunat in urma unei casnicii nefericite, dupa ce a divorțat, pentru ca voia sa scape de amintirile neplacute. Dar cea mai neplacuta amintire a ajuns, literalmente, in flacari. Este vorba despre Brianna…

- El este tatal Emmei Roberts și fratele mai mare al Juliei Roberts, un actor cunoscut, cu o nominalizare la Oscar și trei nominalizari la Globurile de Aur și apariții in filme precum „The Dark Knight”, „Runaway Train” sau „Hitman’s Run”. Actorul s-a ranit la șold. La cei 61 de ani ai sai, Eric Roberts…

- Dupa indelungi așteptari, locuitorii din Cape Town au ramas uimiți in momentul in care nori negri s-au format deasupra metropolei sud-africane și burlanele au inceput sa rasune aruncand in strada șuvoaie de apa de ploaie.

- Mirela Vaida se pregateste sa revina pe micul ecran cu o emisiune ce promite mult. Si pentru ca frumoasa prezentatoare este nerabdatoare sa se reintalneasca cu fanii sai face ultimele pregatiri in acest sens.

- Telespectatorii emisiunii Exatlon ard de curiozitate sa afle cine o va inlocui pe Claudia Pavel, alias Cream, care a fost proaspat eliminata. Fanii show-ului au venit si cu propuneri. Pe fan-grupul Exatlon, mai multi internauti au propus-o pe Oana Zavoranu sa vina in locul Claudiei Pavel.

- "Bursucul" Dan Petrescu a devenit dușmanul numarul 1 al FCSB, dar steliștii din peluza pun mai mare preț pe ADN-ul roș-albastru al antrenorului decat pe disputa actuala cu el. Pentru al doilea an la rand FCSB se bate pentru titlu cu un fotbalist esențial pentru istoria Stelei. ...

- Cristiana și Marian, doi foști concurenți la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu”, au postat pe pagina de Facebook o imagine cu fiul lor care a implinit 13 luni. Micuțul este de-o frumusețe rar intalnita. Deși nimeni nu le prea dadea șanse de reușite in relația pe care o au, dat fiind faptul ca Marian…

- Suporterii Stelei de la Peluza Sud au pregatit un moment special in ziua in care Gica Hagi a implinit 53 de ani. Fanii roș-albaștrilor au postat un filmuleț pe contul Asociației Steliștilor 1947 in care i-au cantat "Regelui", iar acesta a dat mana cu fiecare dintre ei. ...

- Statele Unite se pregatesc pentru cel mai important eveniment sportiv al anului: Super Bowl sau finala campionatului de fotbal american. Aceasta va avea loc în aceasta noapte, de la 1.30. Orașul Minneapolis din Minnesota, abia al 46-lea ca marime, gazduiește pentru a doua oara…

- Danuț Lupu, scouter la Dinamo, a vorbit despre transferul lui Gabi Torje la formația din "Ștefan cel Mare". Trimite sageți catre suporteri, care l-ar fi sunat pe Miriuța pentru a face tot posibilul ca mijlocașul sa vina la Dinamo. "Nu mi se pare in regula ca suporterii sa faca lotul unei echipe. Oricine…

- Politia Locala Galati a fost sesizata ca, in zona cartierului Barbosi, pe malul apei, se afla un pui de pelican. "Pe malul Siretului am gasit inghetat un pelican pe care l-am scos din apa si am sunat la Politia Locala, domnii s-au deplasat, au constatat si l-au luat pentru a-l duce la un centru de specialitate",…

- Adina Calin, iubita lui Florin Racoare, tanarul care a murit de leucemie cu doar trei luni inainte de nunta, il conduce pe ultimul drum pe cel care l-a numit eroul ei. Intr-o postare pe grupul de Facebook “Impreuna pentru Racoare Florin-Valeriu”, Adina Calin a transmis un mesaj sfasietor de adio.

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open in fata Carolinei Wozniacki, insa nu este trista si constientizeaza ca va mai avea sansa si alta data sa obtina primul trofeu de Grand Slam din cariera.

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Cantaretul britanic Elton John ar putea renunta la turnee dupa o cariera de 50 de ani, din cauza starii de sanatate proaste, dar si a vanzarilor slabe de bilete inregistrate de show-urile sale, potrivit The Mirror.

- Simona Halep (1 WTA) și Karolina Pliskova (6 WTA) nu au oferit meciul așteptat, romanca impunandu-se categoric, scor 6-3, 6-2. Semifinala impotriva lui Angelique Kerber se joaca maine, in jurul orei 05:30, fiind a 3-a partida a zilei. Fanii de pe rețelele de socializare au fost impresionați de prestație…

- Daca e Neymar, e show garantat. Foc de artificii, o sarabanda de fente și de finalizari spectaculoase, decupate de pe plajele braziliene. El ii face fericiți pe fanii parizieni, insa, paradoxal, ii și enerveaza in același timp pe unii dintre ei. Pentru ca Ney e și egoist in anumite momente. Vrea el…

- Artistul Tudor Ionescu a fost extrem de mirat atunci cand s-a trezit cu o notificare de la ... DIICOT! Pe reteaua de socializare... Asa ca artistul s-a distrat copios, impartasind momentul cu prietenii, care au intrat imediat in joc si i-au raspuns.

- Dragulescu pleaca in Ungaria sa lucreze cu fostul sau tehnician Ștefan Gal, acum coordonator la lotul maghiar. Marian așteapta acordul scris al Federatiei de Gimnastica. De abia atunci va renunța la renta viagera.

- De cand a devenit iubita lui Speak, Stefania este in atentia tuturor. Admirata de mii de persoane in mediul virtual, aceasta face furori cu fiecare postare a sa. Ei bine, ultima intrebare pe care le-a adresat-o fanilor a fost inteleasa intr-un mod neasteptat.

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Ea a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a dat, pentru Libertatea, cateva detalii despre…

- Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea lui februarie, dar cu o alta emisiune, scrie unica.ro. Deocamdata ea nu a dat detalii despre noua producție. Citeste si Mirela Boureanu Vaida a facut anuntul in direct: "Este ultima mea prezenta la Acces Direct"…

- Dupa ce mai multe publicații au anunțat ca emisiunea ”Mireasa pentru fiul meu” va reveni fiind prezentata din nou de Mirela Boureanu Vaida, vedeta a ținut sa le transmita fanilor un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook. Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea…

- Trupa britanica Radiohead o da in judecata pe artista americana Lana Del Rey, pe care o acuza de plagiat. Del Rey a confirmat pe contul ei de Twitter ca va exista un proces. Pe scurt, tipii de la Radiohead o dau in judecata pe Lana, pe motivul ca piesa acesteia, „Get Free“, lansata in 2017, seamana…