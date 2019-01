Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Cristian Dide, protestatarul care aproape saptamanal intra in conflict cu Jandarmeria si este amendat de oamenii legii, si-a depus dosarul de angajare la aceasta institutie. „Mi-am depus actele de angajare la Jandarmerie, chiar la sediul central, iar azi (joi, n.r.) ma duc la vizita medicala,…

- Mihai Șora a scris, in ultima zi a anului 2018, gandurile sale pentru noul an și le-a postat pe o rețea de socializare. „Ne așteapta un an greu (…) Nu știu nici chiar daca-i voi supraviețui”, a scris pe Facebook – pesimist, dar „ușor melancolic” – celebrul filosof, in varsta de 102 ani. „Dragi prieteni,…

- Dan Cristian Popescu, viceprimar PNL al Sectorului 2, sustine, referitor la informatiile furnizate de Gabriela Firea seara trecuta, potrivit carora Liviu Dragnea intentioneaza sa desfiinteze Capitala prin OUG, ca prefera sa fie "sectorian 2", acuzand edilul Capitalei ca nu a lasat nimic concret in…