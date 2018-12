Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Gheorghe Hagi a petrecut Craciunul impreuna. Fostul mare fotbalist a avut bucuria sa isi aiba amandoi copiii aproape in jurul bradului impodobit cu multa grija. Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Academiei Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei de fotbal FC Viitorul,…

- Lider mondial cu 60 de saptamani pe prima poziție in lume, Simona Halep a vorbit despre cum iși va petrece Craciunul, despre ce iși propune pentru 2019 și de ce nu a mers niciodata cu colindul atunci cand era mica.

- Chef Sorin Bontea petrece Craciunul in familie, așa cum face in fiecare an. Deși toata lumea se aștepta ca acesta sa petreaca mult timp in bucatarie, in aceasta perioada, lucrurile stau altfel. Soția și fiica lui sunt cele care vor gati pentru intreaga familie. „De Craciun, pastrez traditia in familie,…

- Craciunul nu e tocmai pentru toți... la fel... Mulți dintre noi acum se grabesc sa dea buzna la mall, sa cumpere ce-i mai stralucitor, mai scump, mai modern, sa umple casa cu perdele de lumini, sa orneze bradul cu cele mai sclipitoare ornamente, sa cumpere copiilor... cele mai moderne telefoane inteligente…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza vineri, 14 decembrie, intre orele 10.00 si 14.00, la SANTA CLAUS KINGDOM de la ROMEXPO Pavilion C1 , evenimentul special "Craciunul se petrece in marea familie a Armatei Romaniei".Potrivit MAPN, copiii militarilor decedati sau raniti in actiuni militare se vor…

- Aceasta ceremonie este veche de 96 de ani. Aprinderea instalatiei de iluminat a asa-numitului 'brad national de Craciun', aflat in apropierea Casei Albe, in parcul The Ellipse, se face in preșența președintelui SUA. relateaza dpa. 'Este un moment al anului in care sa ne bucuram alaturi de…

- Referendumurile mici sunt bune pentru ca ai timp sa e privești pe indelete. Dupa cum posibil unii dintre cititorii acestei rubrici știți, m-am opus modificarii Constituției in sensul cerut de Coaliția pentru Familie. Cand am ales sa monitorizez alegerile, nu mi s-a parut potrivit sa ma duc…