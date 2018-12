Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, municipalitatea a fost premiata alaturi de alte primarii din țara la Gala AMR – Excelența in administrația publica locala. Primarul Nicolae Robu a uitat insa sa anunțe performanța orașului, negasind loc unei fotografii cu trofeul pe pagina lui de Facebook unde distribuie fel de…

- Maisy Bennett, in varsta de 17 ani, și mama ei, Odette Baxter-Booth, au ajuns pe Aeroportul Heathrow din Londra și urmau sa zboare spre logodnicul lui Odette care se afla in Africa. Insa lui Maisy...

- Iarna, Londra este imbracata in haine de sarbatoare. Acum, la inceputul lunii decembrie, ploua in continuare, iar temperatura este in jur de 10 grade Celsius, find mult mai cald decat in Romania. Chiar daca de la ora 4 dupa amiaza se face intuneric, orașul este luminat, doar se apropie Craciunul, nu?…

- Parintii l-au dus pe Vladut la medic temandu-se ca poate are apendicita. O banala ecografie le-a aratat insa ca baietelul de numai 6 ani are ceva mult mai grav, iar analizele urmatoare au confirmat crudul adevar: cancer la plamani si la rinichi. "Am aflat pe 9 noiembrie, atunci cand intamplator…

- Alpinista Alexandra Marcu si tatal sau, Dan Marcu, au reusit sa cucereasca, chiar de Ziua Nationala a Romaniei, Margherita Peak (5.109 m) din Uganda, cel mai inalt din Muntii Ruwenzori si al treilea din Africa, potrivit unui anunt facut duminica seara pe pagina de Facebook a tinerei din Deva.…

- Romania nu este prezenta alaturi de celelalte tari nici in catalogul World Travel Market, Targul de Turism de la Londra, si nici pe panourile din targ, desi a achitat aproape un sfert de milion de euro pentru un stand, platind insa factura foarte tarziu. Agentiile romanesti prezente la standul…

- Romania nu este prezenta alaturi de celelalte tari nici in catalogul World Travel Market, Targul de turism de la Londra, si nici pe panourile din targ, desi a achitat aproape un sfert de milion de euro pentru un stand, platind insa factura foarte tarziu. Agentiile romanesti prezente la standul Romaniei…