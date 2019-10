(FOTO) Cozile imense de la Spitalul de Recuperare: megabiţii sunt de vină! Sute de persoane au stat ieri ore intregi la coada in holul Spitalului de Recuperare, in asteptarea actelor necesare pentru a se putea interna. Luni dimineata, de la ora 8 si pana dupa ora 10.30, la Biroul de internari, cozile pentru internare au fost constante, existand oameni care au stat la rand si trei ore pana sa isi primeasca fisa necesara internarii in spital. Este problema de care se plang toate spitalele Astfel, desi o pa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

