- ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC. Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul…

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren ieri la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta martorilor.

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata, informeaza News.ro. De asemenea,…

- In ciuda opozitiei conducerii unitatii de invatamant, a profesorilor si a liderilor de sindicat, Scoala gimnaziala “Grigore Bastan” se va desfiinta. In urma unei verificari la Buzau, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar a dat unda verde absorbtiei cu Scoala gimnaziala…

- Aproape 900 de milioane de indieni sunt așteptați la urne in urmatoarele șase saptamani in cadrul celui mai mare exercitiu democratic intreprins vreodata in istoria lumii. Indienii iși aleg in aceasta perioada cei 543 de deputati ai camerei inferioare (Lok Sabha) a parlamentului. Joi au inceput alegerile…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a somat vineri autoritatile poloneze sa restabileasca pe deplin independenta justitiei in tara lor, deja subiect de controverse intre Varsovia si Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP. La finalul unei vizite de cinci zile in…

- Focarele se extind cu repreziciune in județul Buzau, dar asta nu impiedica autoritațile sa cerceteze, in paralel, modul in care a ajuns virusul pestei porcine africane in comuna Vadu Pașii, poate cel mai grav afectata de virus. Deși cauta acul in carul cu fan, autoritațile buzoiene vor neaparat sa afle…