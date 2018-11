Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupE ce www.spynews.ro a anuntat in exclusivitate faptul cE Brigitte SfEt s-a cununat religios cu Cornel, Ilie NEstase a vorbit pe larg desre situatiile grele din viata lui, dar xi despre faptul cE nu regretE absolut nimic din ce a fEcut.

- Brigitte Nastase s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios in fața lui Dumnezeu, intr-o biserica de religie penticostala. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele cu acesta, in…

- Brigitte NEstase se iube"te de cateva luni cu Cornel "i este mai fericitE ca oricand. Fosta so:ie a lui Ilie NEstase a depE"it perioada in care a suferit "i a plans non-stop, iar acum a rEsErit soarele "i pe strada ei.

- Brigitte Nastase si Cornel formeaza deja unul dintre cele mai controversate cupluri ale momentului. Ca i-a oferit stabilitate emotionala frumoasei brunete stim deja, dar cu cea financiara oare ce se intampla? Brigitte a dat cartile pe fata, in cadrul emisiunii "Xtra Night Show".

- Brigitte SfEt are o mare dorintE de cand a pus punct cEsniciei cu Ilie NEstase. DacE pe parcursul cEsEtoriei cu el nu a putut face un copil, acum ixi dorexte asta din tot sufletul, alEturi de noul iubit.

- Doinita Oancea a luat astEzi o decizie neaxteptatE! DacE panE acum nu a vrut sub nicio formE sE-l arate pe iubitul ei, in urmE cu cateva minute a publicat prima fotografie in care apare alEturi de acesta, in ipostaze romantice.

- Brigitte SfEt este omul schimbErilor! DacE acum vrea sE divorteze de Ilie NEstase, peste cateva zile vine xi spune cE nu mai vrea asta. }ntreaga lor telenovelE a fost presEratE cu declaratii despre despErtire xi divort.

- S-a despEr:it cu scantei de Ilie NEstase "i cand toatE lumea credea cE au ajuns la sentimente mai bune, Brigitte SfEt venea cu o serie de acuza:ii dure la adresa fostului so:. Acum lucrurile s-au mai lini"tit intre fo"tii so:i, iar Brigitte a gEsit "i o metodE de consolare.