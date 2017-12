Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Fecioru a afirmat, la o emisiune TV din 24 decembrie, ca prefera brazii naturali in locul celor artificiali. “Nu simți aceeași energie daca e artificial. Bradul natural vine cu energie, chiar daca se usuca, energiile se pastreaza (…) Nu conteaza cat de mare e. Oriunde il pui e la fel. De multe…

- MESAJE DE CRACIUN PENTRU COLEGI Pe la colturi unii spun/ Ca exista Mos Craciun/ Ca i-ai scris si c-o sa vina/ Sa-ti aduca-n pumni lumina/ Langa brad si langa foc/ Sa-ti aduca mult noroc! Anul nou sa-ti aduca un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc si, daca se poate, toate la un loc.…

- Magia sarbatorilor de iarna continua sa se faca resimtita in Orhei, unde a fost inaugurat magicul Targ de Craciun, care se afla la a treia editie. Acesta a fost deschis de primarul orasului, Ilan Sor. In doar cateva minute, parcul din centrul orasului Orhei a prins culoare.

- Sarbatorile de iarna ii vor face pe romani sa dea, in acest an, sume cuprinse intre 1.000 lei și 3.000 de lei. Banii vor fi alocați, preponderent, pe produse alimentare și nealimentare. Pentru cadouri romanii sunt dispuși sa dea in acest an, in medie, circa 100 de euro, dar sunt și persoane care și-au…

- MESAJE DE CRACIUN PENTRU PRIETENI Fie ca aroma de brad, de portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun fericit! FELICITARI DE CRACIUN. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, iti doresc o vacanta plina de liniste,…

- Craciun cu scandal in capitala Serbiei, din cauza celui mai scump brad din lume. Autoritatile sarbe au cheltuit 83 de mii de euro pe un brad de plastic pe care l-au amplasat in piata centrala din Belgrad.

- Cand ai imaginatie si rabdare, orice obiect poate deveni decoratiune pentru pomul de Craciun! Cel putin pentru elevii unei scoli din judetul Mures, care au participat la concursul "Cel mai frumos brad". Copiii au folosit de toate, de la paste, la CD-uri si la betisoare pentru urechi.

- Cea de-a treia ediție a Targului de Craciun din Orhei vine cu un program distinct, cu spectacole și concerte zilnice. Timp de doua saptamani, Parcul Ivanos va fi transformat intr-o poveste de iarna, unde vor avea loc un șir de festivitați și alte atracții.

- Un barbat din comuna Cașeiu a fost sancționat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej, dupa ce ar fi incercat sa comercializeze mai mulți brazi pe raza orașului. Sambata, 16 decembrie, jurul orei 13:00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej s-au sesizat despre faptul ca un barbat…

- Va așteptam cu drag la Chateau Vartely pe 24 decembrie la petrecerea Magic Christmas Lights sa savuram magia serii de Craciun cu miros de brad. Va invitam sa petreceți alaturi de noi, insoțiți de cei dragi aceasta sarbatoare, sa ne impartașim ganduri frumoase și sa simțim adevaratul spirit al sarbatorii.…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In acesta seara a fost fost inaugurat targul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la targul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone. Targul de Craciun este decorat…

- In casa fostei prezentatoare de la "Te vreau langa mine" si a sotului ei incepe sa se simta tot mai mult atmosfera de Craciun. Si asta pentru ca in aceasta seara, cei doi parinti s-au apucat sa faca primul brad din viata fetitei lor, Victoria. Tavi Clonda a facut publica o imagine dinainte de a fi gata…

- Înca mai ești în cautarea darurilor potrivite pentru cei dragi? Iulius Mall Cluj te ajuta sa gasești cele mai frumoase și inspirate idei de cadouri, la „Christmas Days”. În plus, sesiunile de cumparaturi din magazinele Iulius Mall îți ofera șansa de a câștiga…

- Globuri pentru brad, ornamente de Craciun pentru mesele de sarbatori, brazi impodobiți și felicitari confecționate de manile elevilor de la Școala numarul 5, din Deva, au umplut curtea școlii in aceasta dimineața.

- Andreea Balan va petrece al doilea Craciun alaturi de fiica ei, Ella Maya. Chiar daca are foarte multe concerte, inclusiv de revelion, artista isi pregateste o vacanta de vis in luna ianuarie. Invitata in cadrul emisiunii „Rai da buni”, Andreea Balan a povestit ce are de gand sa faca in viitor si care…

- Feeria sarbatorilor de iarna a pus stapanire pe Aeroportul din Chișinau. Cei care ajung in aerogara vor putea admira un brad de Craciun imens de toata frumusetea. De asemenea, pe holuri au fost instalate mii de beculete și decorațiuni sclipitoare.

- Un nou flashmob cu implicarea a zeci de masini a fost organizat in Rusia cu ocazia sarbatorilor de iarna. La 10 decembrie curent, la marginea orasului Cita, a fost format cu ajutorul automobilelor un pom de Craciun urias.

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a pus in vanzare 83.000 de pomi de Craciun, din care 70.000 din specia brad si 13.000 din specia molid, a declarat pentru News.ro directorul general Ciprian Pahontu, care estimeaza ca vor fi vanduti toti pomii."49.000 provin din pepinierele silvice ale…

- Timișoara intra in randul marilor orașe europene in care turiștii pot admira și altfel de brazi, amenajați din materiale reciclabile. Grație voluntarilor, pentru ca Primaria Timișoara nu a mișcat niciun deget pentru a pune capitala Banatului pe harta cu o asemenea realizare. 11 braduți facuți din capace…

- Iubitorii de off-road din Nasaud vor sa duca o raza de speranța in preajma sarbatorilor oamenilor singuri și sarmani. Campania «Daruiește un Craciun» vrea sa ajunga și anul acesta in colțuri de lume uitate, iar tinerii sunt pregatiți sa tureze motoarele și sa aduca un strop de bucurie acolo unde e nevoie.

- La 7 decembrie, in premiera, pe aleea centrala a parcului Valea Trandafirilor, intrarea din partea bulevardului Dacia, va fi instalat primul Pom de Craciun. Potrivit președintei proiectului „Parcul Meu”, Otilia Cotruța, pomul va fi unul neobișnuit, deoarece la instalarea lui nu va avea de suferit niciun…

- Administrația publica din municipiul Sacele a dat startul sarbatorilor de iarna. Municipalitatea saceleana a decis amplasarea a patru brazi de Craciun in cartiere. Ultimul brad care se va aprinde va fi in cartierul Ștefan cel Mare. Aici va avea loc un concert de colinde, un show susținut de Ducu Bertzi,…

- Primaria și Consiliul Local al municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala organizeaza Atelierele de creație și lectura – „O poveste … de Craciun”, in perioada 6 – 22 decembrie, intre orele 16.00 – 18.00. Sunt așteptați copii cu varste cuprinse intre 6 și 10 ani,…

- Cu o intirziere de citeva zile, Pomul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale a fost inaugurat in seara de luni, 4 decembrie. Odata cu luminițele de pe brad, au fost aprinse și luminițele de sarbatoare de pe strazile din oraș. Cei care au venit la inaugurare s-au bucurat de un spectacol cu participarea…

- Sapte persoane cu varste cuprinse inte 25 si 74 de ani au fost surprinse de camerele video in timp ce furau globuletele care impodobesc ghirlandele de brad amplasate in mai multe locuri din Ramnicu Valcea. Hotii au fost amendati de Politia Locala cu sume cuprinse intre 200 si 400 de lei. Ei…

- Ristorante del Ponte va așteapta in noaptea de Craciun la o petrecere de poveste incepand cu ora 19:00. Vor fi Post-ul Craciun de Poveste la Ristorante del Ponte! Locuri limitate! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Capitala imbraca straie de sarbatoare. Pomul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale este impodobit cu sute de globuri si luminite. Ceremonia de inaugurare va fi organizata luni seara.

- Ely și Cristian se bucura nespus de timpul petrecut impreuna și dovedesc cu fiecare ocazie ca nu degeaba oamenii au avut incredere in relația lor. Aceștia sunt foarte fericiți, mai ales ca in acest an au facut și cununia religioasa.

- Dieta care te face fericit. In doar trei zile Christine Bailey, terapeut nutriționist englez, autoare a carții „The Brain Boost Diet Plan”, arata ca intre dieta, funcția creierului și starea de spirit e o legatura stransa. Ea a compus o dieta care iți schimba starea de spirit intr-una buna, in…

- Liviu Plesoianu are un mesaj dur la adreasa premierului Mihai Tudose. "I-am transmis direct distinsului Tudose acum cateva minute și ii transmit și PUBLIC: Am IMENSA satisfacție ca NU v-am votat premier in Parlament! Sunt atat de incantat de decizia mea ca-mi vine sa ma pup! ...O critica…

- Orașul New York a marcat miercuri seara o tradiție pe care o respecta de peste opt decenii prin aprinderea tradiționalului brad de Craciun instalat la Rockefeller Center, un eveniment care da startul Sarbatorilor de Iarna și care reunește mii de curioși, relateaza EFE, potrivit

- Regia Naționala a Padurilor - Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar prețurile raman neschimbate, respectiv intre 10 și 30

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad si molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut. Aproximativ 60.000 de brazi și molizi va pune Romsilva in vanzare in acest an, cu ocazia sarbatorilor de iarna. „Cantitatea…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar prețurile raman neschimbate, respectiv intre 10 și 30 de lei, potrivit informațiilor furnizate de conducerea regiei.…

- Primaria Brașov se confrunta cu o situație cel puțin ciudata. Comercianții nu se inghesuie ca inchirieze casuțele de lemn amplasate in Piața Sfatului. Cel puțin aceasta este concluzia dupa deschiderea ofertelor financiare pentru Targul de Craciun. Pentru casutele unde se vor comercializa produse non-alimentare…

- In vremurile copilariei noastre, eram obisnuiti ca in fiecare an de Craciun sa simtim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput [...] citește mai mult Post-ul Cați brazi sunt…

- Ocolul Silvic Codrii Verzi vinde en-gros si en-detail brazi de Craciun proveniti din import (Danemarca). Pentru municipiul Pitesti se pot face, contra cost, la domiciliu. Brazii sunt doar in varianta taiata, provenind din plantații specializate pentru pomi de Craciun. Mai multe informatii la telefon…

- Preotul Dan Damaschin va indeamna sa le faceti bucurii de Craciun unor copii sarmani. Exista o lista din care puteti alege o persoana pe care sa o ajutati. "Fiecare face ce poate. Fie comandam un brad mai had, fie renuntam la steluta putin cam de "trista amintire", fie alcatuim un meniu mai "slim",…

- Cristiana și Marian, doi foști concurenți la show-ul „Mireasa pentru fiul meu”, au facut un anunț important la 3 ani de relație. Cristiana și Marian sunt doi foști concurenți la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu” , difuzata de Antena 1. Cei doi au fost foarte plaicuți de public și formeaza un cuplu…

- „Din pacate, deficitul de personal este o problema cu care ne confruntam dintotdeauna. Ne pare rau sa constatam, din ce in ce mai frecvent, ca persoanelor le lipseste dorinta de a lucra si vin cu motivatii care pentru noi sunt de neinteles. Tocmai de aceea, pentru a incerca sa-i motivam, apelam la o…

- Odata cu lansarea campaniei „Alege Oaia!” , am inceput sa ne intrebam și de ce nu mananca romanii carne de oaie. Un jurnalist culinar ne-a explicat de ce noi, romanii, ne ințelegem mai bine cu porcul. Cand vorbește despre carnea de oaie, lui Cosmin Dragomir, jurnalist pasionat de istoria noastra culinara,…

- Apropierea sezonului sarbatorilor de iarna reprezinta un bun prilej de a decola catre minunata atmosfera a orașelor din Europa. Prin zborurile directe operate, aeroportul din Sibiu ofera pasagerilor posibilitatea de a vizita la final de an unele dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa…

- Cand toata lumea spera sa-i vada in fata altarului, doi fosti concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" si-ar fi spus "Pa-pa!". Zvonul a fost lansat chiar de unul dintre parteneri, dupa ce a facut public un mesaj. Si, desi a fost intrebat de multi fani daca se refera la relatia cu femeia iubita, acesta…

- Mihaela și Mihai, foști concurenți la "Mireasa pentru fiul meu", formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri care s-au format in casa dragostei. Tinerii s-au casatorit in urma cu cateva luni și se pare ca recent și-au cumparat o mașina noua.

- Chefi la cutite 2017. Chiar daca nu au reusit sa ii impresioneze pe jurati cu preparatele lor, Mihaela si Constantin au cucerit telespectatorii, printre care si Mirela Vaida, scrie spynews.ro. Citeste si Mirela Vaida si Tavi Clonda, replici dure in direct Au fost numai un zambet, s-au…

- Mihaela si Constantin au aparut din nou la TV, dupa ce au participat acum ceva timp in show-ul matrimonial „Mireasa pentru fiul meu”. Cei doi si-au incercat norocul la „Chefi la cutite”. Mirela Vaida i-a urmarit si le-a transmis un mesaj. Chiar daca nu au reusit sa ii impresioneze pe jurati cu preparatele…

- Mihaela si Constantin au aparut din nou la TV, dupa ce au participat acum ceva timp in show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi si-au incercat norocul la "Chefi la cutite". Mirela Vaida i-a urmarit si le-a transmis un mesaj.

- Surpriza urisa la "Chefi la cutite"! Un cuplu format in cas dragostei s-au incris in competitia fierbinte de la Antena 1. Cei doi iubiti s-au duelat in bucatarie si si-au spus unul altuia: "Fie ca cel mai bun sa castige!".