Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 iunie, a avut loc la București cea de-a doua ediție a Festivalului „Vara Vedetelor”, eveniment dedicat copiilor și tinerilor pasionați de muzica și dans. La festival au luat parte și copiii pregatiți de buzoianul Titu Vanatoru de la Siriu. Este vorba despre copii din cadrul Ansamblului…

- Vineri, pe 21 iunie, un breaking news dadea frisoane buzoienilor: o porțiune a podulului Marghiloman s-a prabușit, blocand total circulația in zona. Printr-un miracol nu au fost inregistrate victime. Podul, ce poarta numele primului ministru din anul 1918, Alexandru Marghiloman, arata ca dupa razboi!…

- UPDATE, ora 19.45: In acest moment, aproximativ 7500 de abonați din 12 comune – Berca, Unguriu, Parscov, Cozieni, Bozioru, Colți, Odaile, Braești, Tisau, Vernești, Magura și Viperești – sunt nealimentați cu energie electrica in urma furtunii din aceasta dupa-amiaza. UPDATE, ora 19.30: un autoturism…

- Centrul de Informare Europe Direct Buzau a organizat, la Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”, evenimentul cu tema “EU și UE – Viitorul Europei!” Reprezentanții centrului și-au propus ca prin aceasta activitate sa-i antreneze pe liceeni in dezbateri și activitați privind viitorul Uniunii Europene. Pentru…

- Dupa primele trei zile, Festivalul „Buzau iubește Teatrul” a reușit deja sa convinga publicul ca ediția de anul acesta aduce pe scena spectacole unu’ și unu’. Festivalul a debutat sambata, cu deschiderea oficiala, la care au luat parte, alaturi de directorul Teatrului „G. Ciprian”, Gina Chivulescu,…

- TVR 1 iti face mai usoara recapitularea pentru Bacalaureat! Mari filme, recompensate cu premii si care au la baza cartile cerute la Bac - "Ion: Blestemul Iubirii", "Rascoala", "Intoarcerea lui Voda Lapusneanu" - ruleaza la TVR 1 incepand de luni, 3 iunie. Timp de doua saptamani, serile, de la 22.10,…

- Este elev al Colegiului Hasdeu din clasa a V-a și a reușit performanța de a obține doar medii de 10 pana la absolvirea clasei a XII-a. Catalin Dumitru este șeful promoției 2019 a celui mai titrat liceu buzoian. Catalin a fost deja admis la Universitatea Oxford. „Inteligent, pasionat de lectura, modest”,…

- Federația Romana de Fotbal, in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau și Inspectoratul Școlar Județean Buzau organizeaza, in perioada 28-30 mai, selecții pentru copiii sub 14 ani din satele și comunele din județul Buzau. Acțiunile vor avea loc in localitațile Magura, Patarlagele, Cernatești, Rm.…