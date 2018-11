Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Popescu, castigatoarea celei mai cunoscute emisiuni de stil de la postul de televiziune Kanal D, a avut o aparitie de speriat la Gala Elle Style Awards 2018. Silvia Popescu este recunoscuta pentru stilul vestimentar excentric si unic pe...

- Nicole Cherry a plecat in vacanța in Statele Unite și a facut tot posibilul sa nu rateze obiectivele turistice importante. Cantareața s-a fotografiat in zgarie norii din Chicago și a ajuns și in Marele Canion, unul dintre locurile in care tot mai mulți oameni iși doresc sa ajunga macar o data in viața.…

- Irina Columbeanu are la doar 11 ani o mulțime de fani! Canalul ei de Youtube este foarte popular. Acolo, dar și pe Instagram, fetița lui Irinel și a Monicai Gabor ține legatura cu toți fanii ei. Pentru ca a lipsit o perioada din mediul virtual, toata lumea a inceput sa se ingrijoreze. De teama ca […]…

- Bunicul Antoniei, Mihail, a fost operat de urgenta in urma cu zece zile, atunci cand a ajuns la spital. Apropiatii spun ca Antonia are o relatie foarte buna cu bunicul sau, iar starea acestuia a ingrijorat-o profund.

- Ideea unui meci intre echipa naționala de fotbal și trupa U21 a aparut de cateva saptamani, dupa jocul fascinant al tinerilor lui Radoi și evoluțiile mai puțin reușite ale seniorilor, insa ideea a ajuns la un alt nivel. Pe site-ul de specialitate petitieonline.com a aparut o prima petiție cu tema unui…

- Suporterii lui Dinamo veniți la Botoșani, care au asistat la infrangerea echipei lor, scor 0-2, nu i-au iertat pe jucatori, pentru care au avut un mesaj categoric. "Visați doar bani, sute de mii / Noi sa va susținem facem datorii", este bannerul din peluza dinamovista. Jucatorii au fost nevoiți sa…

- Connect-R este un artist complet, iar de-a lungul carierei a experimentat atat rolul de cantareț, cat și pe cele de compozitor, actor, prezentator TV, dansator sau producator. La numai 8 ani era deja un talentat dansator. Apoi, la 15 ani, hip-hop-ul a devenit una dintre marile sale pasiuni. A intrat…

- }n ultimul timp, au apErut tot mai multe informatii potrivit cErora Victoria xi David Beckham ar urma sE se despartE. Dexi Victoria Beckham a negat vara aceasta zvonurile, se pare cE fanii n-au incetat sE se intrebe dacE cei doi ajung la divort.