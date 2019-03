Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Boanta a fost nevoit sa iși schimbe look-ul, in ediția de luni seara Asia Express. Gina Pistol le-a spus participanților ca au mai multe șanse sa obțina imnunitatea, daca aleg sa se tunda. Astfel ca, barbații trebuie sa se tunda 0, iar femeile trebuie sa renunțe la 10 centimetri de par. „Uita-te…

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- In primul joc din India, concurenții au fost nevoiți sa aduca ofrande, fructe in greutatea colegului de echipa, vaslind pana la o taraba cu fructe. Se pare ca cei care s-au descurcat cel mai bine au fost Bogdan Boanta și Cocuța!

- Cele șapte echipe ramase in cursa la Asia Express- Drumul Elefantului, vor ajunge in India. "Va fi un spectacol al senzațiilor tari, care de abia acum incepe!", spune Gina Pistol. O noua țara inseamna pentru concurenți o noua etapa, in care vor fi nevoiți sa se descurce in aceleași condiții grele ca…

- Cocuța, Bogdan Boanta, Teo și Anca Sigartau sunt cațiva dintre concurenții sezonului 2 „Asia Express”. Cei patru sunt prieteni in viața reala, dar, uneori, par dușmani pe Drumul Elefantului.

- Cocuța și Bogdan Boanța au intampinat momente extrem de dificile, la „Asia Express”. Celebra coregrafa a ieșit un pic cam „șifonata” din cursa pentru autostopuri, dupa ce ușa de la portbagajul unei mașini i-a cazut fix in cap și a ranit-o destul de rau.

- Șerban Copoț și Cosmin Seleși au obținut imunitatea, in episodul șase al celui de-al doilea sezon „Asia Express”. Ei nu pot fi nominalizați de restul concurenților sa paraseasca concursul.

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție. Lupta pentru amuleta i-a gasit pe concurentii de la Asia Express cu mainile pana la coate…