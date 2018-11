Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment rutier pe DN 2 E 85, la Hanul lui Ținta. Din primele date, un TIR care cobora pe pod, din direcția București catre Buzau, a acroșat parapetul care desparte sensurile de mers. Din fericire, nu sunt victime. La fața locului acționeaza echipaje de poliție pentru dirijarea traficului rutier, precum…

- Timp de aproape doua saptamani, Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu” organizeaza o serie de evenimente culturale speciale, dedicate aniversarii a 125 de biblioteca publica la Buzau. Sub mottoul „Un centenar, o biblioteca”, aula Basil Iorgulescu a bibliotecii va gazdui lansari de carte, dezbateri, sesiuni…

- Eveniment in premiera, luni, la Buzau. Institutul Kaizen Romania si Asociatia Kaizen Manager Club, impreuna cu Primaria Municipiului Buzau, au organizat o noua editie a Actiunii ,,5S Public”, in cadrul Programului ,,Educatie KAIZEN pentru Romania”, la Liceul Tehnologic ,,Costin Nenitescu”. Actiunea…

- • Criticul de arta Luiza Barcan a jurizat cele peste 400 de lucrari primite din toata tara si din afara ei In prezenta criticului de arta Luiza Barcan, cele peste 400 de lucrari de arta care participa anul acesta la cea de a XI-a editie a Bienalei „Ion Andreescu” au fost jurizate. Numele castigatorilor…

- Ionel STANUTA N-am sa uit niciodata ca primul meu interlocutor – din categoria marilor actori ai scenei romanesti – a fost maestrul George Constantin. Omul acesta cat un munte, cu suflet de copil, a intrat in Casa de Cultura de la Buzau ca un om obisnuit si se indrepta spre cabinele actorilor. Mi-am…

- • HC Buzau – CSU Suceava, sambata, de la ora 17,00 Dupa trei etape de foc in startul sezonului, in care au contabilizat tot atatea infrangeri, handbalistii buzoieni au sansa primei victorii. Sambata dupa-amiaza, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor, elevii lui Eliodor Voica vor intalni un adversar cu…

- Eveniment inedit organizat in comuna Gura Teghii, la punctul de intalnire al celor trei mari provincii romanesti, pentru a marca Centenarul Marii Uniri din 1918. Mai exact, Regia Nationala a Padurilor–Romsilva a inaugurat joi, 13 septembrie, „Punctul Fratiei Neamului Romanesc”, un obiectiv ridicat de…

- A incetat din viața profesorul buzoian Gheorghe Vlad. Cadru didactic de limba engleza, Gheorghe Vlad a predat la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” vreme de aproape 21 de ani, pana in anul 2016 cand s-a pensionat. In varsta de 67 de ani, buzoianul a ocupat in trecut și funcția de director al Școlii nr.…