- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Detalii greu de imaginat ies in legatura cu o crima petrecuta pe 1 martie. Violeta Mirica, 33 de ani, a fost ucisa de presupusul amant. Acesta a infit de 15 ori cuțitul in femeia care era mama. Nenorocirea a avut loc chiar pe strada. Vecinii și familia femeii susțin ca este vorba despre o crima […]…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Clipe de groaza pentru 40 de elevi din județul Gorj, aflat sub cod portocaliu de vreme rea. Un autobuz plin cu 40 de elevi care erau transportati la un liceu din Rovinari, judetul Gorj, a ajuns in urma cu puțin timp intr-un sant de pe marginea unui drum judetean. Din cauza stratului de zapada aflat…

- Pasagerii unei aeronave din China au trecut prin momente de panica dupa ce bagajul unuia dintre cei aflați la bord a luat foc subit. O stewardesa curajoasa a incercat sa stinga flacarile cu ajutorul unei sticle de apa.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in Papua Noua Guinee, in noaptea de duminica spre luni, insa nu s-a emis vreo alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Premierul raspunde DUR criticilor de la Bruxelles, dupa…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat la o societate comerciala care isi desfasoara activitatea in cariera de piatra Bologa, judetul Cluj, a murit, marti, dupa ce a cazut in gol de la inaltime de 100 de metri.

- De ceva timp, manelistul Florin Salam a hotarat sa traiasca in discreție pentru a-și proteja familia. Cu toate acestea, artistul este speriat de moarte și susține ca familia sa este in mare pericol, fapt ce il determina sa se simta in nesiguranța in fiecare zi.

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Pasagerii unui microbuz au trecut prin momente cumplite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DE 581, in localitatea Cretesti, dupa cum au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui.

- Un moldovean, in varsta de 60 de ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut in gol de la o inalțime de 7 metri, scrie stirilocale.md.Barbatul este angajat la o companie specializata in intreținerea acoperișurilor.

- Indragita noastra cantareața, Irina Loghin, trece prin clipe de coșmar. Vedeta a povestit ca a fost infestata cu un virus, care peste Ocean a ucis mai mulți oameni. Irina Loghin se afla acum acasa, insa intr-o stare delicata! Vedeta susține ca a luat un virus din America.„Cum am ajuns in tara am mers…

- Azi se implinesc 60 de ani de la tragedia aviatica in care au murit 8 jucatori de la Manchester United. Harry Gregg, 85 de ani, fostul portar al lui Manchester United, a salvat multe vieți in acea zi de 6 februarie 1958: "Ani la rand, nu m-am putut intalni cu familiile colegilor mei care au murit. Era…

- Momente de panica pe aeroportul din Frankfurt. 14 persoane au fosta ranite dupa ce un autobuz care transporta pasagerii de la avion catre terminal s-a ciocnit cu un camion de pe platforma aeroportului. In...

- Un electrician din județul Prahova a scapat ca prin minune doar cu cateva zgarieturi in urma unui accident de munca ce ar fi putut avea consecințe dramatice. Muncitorul a cazut de la cațiva metri inalțime cu tot cu stalpul pe care se urcase. Culmea norocului este ca omul a scapat cat se poate de ieftin…

- Sfarșit tragic pentru un moldovean de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina, Italia.Moldoveanul a mers sambata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina.

- Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, in jurul orei 14, cațiva muncitori care lucrau la inalțime pentru inlocuirea unui geam la o macara s-au ranit, dupa ce sistemul de prindere…

- Momente de groaza pentru clienții unui mall din Ploiești, astazi, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit in cafeneaua Starbucks. Oamenii aflați la cumparaturi in mall-ul Ploiești Shopping City...

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Pasagerii unei aeronave care urma sa aterizeze pe aeroportul din Dusseldorf au trecut prin clipe de coșmar. Pilotul unui avion Eurowings a ținut morțiș sa aterizeze, in ciuda vantului care sufla cu mai mult de o suta de kilometri pe ora și i-a determinat pe mulți piloți sa aterizeze pe alte aeroporturi.

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Clipe de coșmar, luni dimineața, pentru o românca în vârsta de 43 de ani care a suferit o tentativa de viol din partea unui cetațean tunisian. Femeia a fost atacata în via dei Sassi, Italia.

- Iubita lui Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a vorbit sfașiata despre tragicul accident in care barbatul și-a pierdut viața. Viața tanarului de 37 de ani a fost curmata brusc, in urma unui accident de mașina petrecut in Anglia.…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit AGERPRES. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi. Un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul de filmare de la noua pelicula a lui Khan, "Race 3", din Mumbai, potrivit Mumbai Mirror. Iulia Vantur, chef de pomina alaturi de Salman Khan. Ce…

- Regina Elizabeth a II-a a facut dezvaluiri despre dificultatile pe care le-a avut in ziua incoronarii, in cadrul unui documentar realizat de televiziunea BBC, in care a povestit despre greutatea coroanei sale si despre disconfortul pe care l-a avut calatorind intr-o trasura din aur, scrie The Guardian,…

- Raluca Dumitru a primit diagnosticul de gastrita, astfel ca frumoasa bruneta a inceput un regim alimentar. Bianca Sarbu s-a casatorit dupa o luna de relatie. Sotul este mai tanar cu 11 ANI "De la inceputul lui decembrie am inceput sa am dureri foarte mari la stomac, dupa care sa nu…

- Artista nu a fost prinsa de partenerul sau de trapez si a cazut in unghi oblic spre marginea plasei de protectie, iar de aici a picat direct in manej. Inaltimea de la care a cazut este comparabila cu cea a unui bloc cu 9 etaje. In ciuda faptului ca aceasta cadere a fost atenuata de plasa,…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Dinamo il dorește pe mijlocașul lateral croat Ivan Pesici, 25 de ani, legitimat in prezent la Hajduk Split. Jucatorul și clubul Dinamo au ajuns la un acord, croatului fiindu-i propus un salariu lunar de 9.000 de euro. Deși Pesici dorea sa vina in Romania, mutarea…

- Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului” din Pasamayo și considerata…

- Mai multe familii din localitatea damboviteana Moreni, care locuiesc langa fostul Muzeu al Petrolului, sunt in real pericol. Cladirea a ajuns o ruina si ar putea cadea oricand peste locuinte. Oamenii spun ca mereu cad bucati din tencuiala, caramizi si alte materiale de constructii din fostul muzeu.

- Monica Tatoiu a ajuns, miercuri, pe mainile medicilor, dupa ce a suferit un grav accident de schi in Italia. Vedeta a avut parte de o intervenție chirurgicala și, pentru a avea mai mult curaj, le-a cerut fanilor sa se roage pentru ea.

- Un tanar chinez celebru pentru acrobatiile facute pe zgarie-nori a murit dramatic incercand sa dea curs unei provocari de 13.000 de euro. Wu Yongning a cazut in gol dupa ce a facut tractiuni la etajul 62 al unei cladiri din Changsha, in sud-centrul Chinei

- Incidentul s-a petrecut intr-una din distractiile Targului, ciocanul supranumit Giant Maxx. La scurt timp de la inceperea ciclului dinamic masinaria s-a blocat, iar amatorii de senzatii tari au avut parte de una mai mare decat isi inchipuiau, ei ramanand suspendati la zeci de metri deasupra solului.…

- Un muncitor de la Combinatul Oltchim a murit, dupa ce a cazut in gol de la o inaltime de patru metri. Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri…

- "Am zis ca de cate ori iese o masina din curtea Parlamentului, sa ne aratam nemultumirea fata de gestul pe care ei l-au facut in parlament, sa traversam din staga in dreapta astfel incat sa vada ca noi suntem acolo si ca suntem nemultumiti. Ionel, prietenul meu, a traversat si se vede si in filmare…

- O masina s-a aprins in timp ce stationa la semafor, intr-o intersectie din orașul Balți. Incidentul s-a produs aseara, dupa ora 23:00. In autoturism se afla doar șoferul de 34 de ani, care a reușit sa se salveze la timp.