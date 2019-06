FOTO: Cine este tânărul care a fost reținut în cazul „Estera” Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, impreuna cu cei din cadrul Direcției de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, continua activitațile specifice in acest caz. Reamintim ca in 30 aprilie 201, micuta Estera era ucisa la cateva sute de metri […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Presupusul criminal al Esterei, fetița de cinci ani batjocorita și omorata in Baia Mare, a fost prins. Polițiștii au reținut miercuri un tanar de 17 ani care locuia in același bloc cu familia victimei. Cautarile suspectului au durat mai bine de un an. Individul are 17 ani , locuiește in zona Combinatului…

- Exista un inculpat in cazul omorului fetitei de la Cuprom, Estera. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, Serviciului de Investigatii Criminale Maramures, impreuna cu cei din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Arestare de ultima ora in cazul crimei din Baia Mare! Exista un inculpat in cazul omorului Esterei Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, impreuna cu cei din cadrul Direcției de Investigații Criminale, sub coordonarea…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, impreuna cu cei din cadrul Direcției de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, continua activitațile specifice…

