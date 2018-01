Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Botezatu a trecut prin momente cumplite in copilarie, cand a ajuns in moarte clinica din cauza unui accident de masina. Prezentatorul TV a dezvaluit ca a ramas cu sechele grave si ca a necesitat tratament indelungat. Razvan Botezatu s-a plans joi de dureri insuportabile de spate, marturisind…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Renumita actrița Draga Olteanu-Matei a scos la iveala detalii pe care publicul nu prea le știe despre ea. Draga Olteanu-Matei, al carei soț a murit in urma cu cațiva ani , a acordat un interviu pentru emisiunea „Pulsul Zilei”, moderata de Radu Andrei Tudor la Televiziunea Naționala. Prezentatorul de…

- E scandal mare in familia celebrului manelist! In ultima vreme, Florin Salam primeste tot felul de sfaturi, atat din partea familiei, cat si din partea celor care il iubesc si ii apreciaza muzica.

- In ajunul Anului Nou, vedetele de peste Ocean ne dezvaluie dorințele și planurile lor pentru anul ce vine. Jennie Garth “Imi doresc sa-mi continui munca inceputa deja. Recent am inceput sa am mai mare grija de mine și cred ca, avand grija de mine, iubindu-ma, voi realiza niște lucruri incredibile. Acesta…

- Raluca Dumitru și Razvan Botezatu sunt doua persoane foarte iubite de catre public. Prezentatorul și asistenta TV i-au obișnuit pe oameni cu diferite tachinari de-a lungul timpului, iar acum, la sfarșit de an, bruneta a spus lucrurilor pe nume.

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht…

- Razvan Botezatu, prezentatorul emisiunii "Star Matinal", a intampinat momente grele chiar in Ajunul Craciunului si s-a speriat teribil. Acesta a ajuns azi-noapte la farmacie din cauza unei raceli.

- Cum bine observa celebrul autor pentru coafeze Paulica Coieliu, atunci cand iți dorești din cale-afara un lucru, intreg Universul comploteaza ca sa-ți implineasca dorința. Deși nu cred ca l-au citit pe Coieliu, majoritatea dintre ei fiind inca in faza de bastonașe și liniuțe, liderii PSD par convinși…

- Astfel și anul acesta, cei care trec pragul Farmaciei „Farmex” intre 6 și 22 decembrie beneficiaza gratuit de masurarea varstei arteriale, un demers in premiera pentru sanatatea locuitorilor de la poalele Draganei. In plus, pacientii farmaciei vor afla ce trebuie sa schimbe in stilul lor de viața și…

- Radu Vlacan va face primul Craciun cu Alexandru. Prezentatorul TV este topit dupa micutul lui. De cate ori vorbeste de baiatelul lui il cuprind emotiile, mai ales ca deja a inceput sa spuna primele cuvinte.

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…

- Peste doar o luna si jumatate, maestrul Florin Piersic va implini 82 de ani. Recent, actorul a dezvaluit ca s-a confruntat cu probleme de sanatate, care i-au afectat starea generala. O imagine postata de Marcel Pavel a starnit ingrijorare in randul fanilor marelui actor. O fotogragie realizata recent,…

- Drumarii sunt liberi, în vacanța prelungita de 1 Decembrie, așa ca drumurile din Cluj sunt acoperite cu zapada. Sunt probleme de la Autostrada Transilvania (foto), pâna la drumurile județene. Sfatul este sa conduceți cu grija, mai…

- Romania a imbracat haine de sarbatoare. Milioane de beculete coloare au impanzit marile orase. Momentele au fost asteptate cu sufletul la gura de romanii care si-au petrecut seara in strada.

- Dupa ce marea actrita, Stela Popescu, a murit, toti romanii simt o durere coplesitoare! Recent, Dan Negru a incercat sa o sune pe regretata artista, iar ce a urmat este de-a dreptul infiorator. Multi dintre romani nu pot accepta faptul ca Stela Popescu nu mai este in viata si recurg la vechile obiceiuri…

- Actritele Cristina Stamate si Stela Popescu au fost colege vreme de multi ani pe scena Teatrului de Revista „Constantin Tanase“ cucerind publicul si iubind meseria pe care au practicat-o cu daruire. Cele doua artiste au fost si prietene foarte bune in afara scenei, vorbind intotdeauna la superlativ…

- Cei trei copii din localitatea Iaz, comuna Plopis, care au fugit de acasa in urma cu aproape trei saptamani se afla in continuare in grija statului. In urma anchetei sociale, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj au decis sa o preia in regim de urgenta si…

- Dorian Popa, are un corp bine lucrat si nu rateaza niciun moment sa le arate fanelor cat de bine arata. Recent acesta a postat o fotografie pe retelele de socializare in care abia iesise din dus, fiind acoperit doar de un prosop.

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat, vineri, la Baile Herculane, ca BNR este cea care ar trebui sa aiba grija de fluctuațiile din ultima vreme in ceea ce privește creșterea indicelui ROBOR. "La preluarea mandatului s-a spus ca o sa capotam la sfârșitul lui august,…

- Liviu Varciu, primele declarații despre cel de-al treilea copil.Prezentatorul tv are doua fete, dar iși dorește și un baiat, așa ca are planuri mari pentru viitor. Acesta a ales deja și numele viitorului bebeluș. Liviu Varciu nu renunța la ideea de a avea și un baiețel, deși a devenit recent tatal unei…

- De nenumarate ori, utilizatorii cad in capcana fotografiilor precum ”Scrie 'Amin' in comentarii pentru a salva o viața". Ceea ce se intampla de fapt, in ciuda intențiilor bune ale utilizatorului, este furtul de date personale, in unele cazuri fiind vorba și de informații de nivel financiar. Paginile…

- Florin Calinescu s-a apucat de gatit de nevoie, in copilarie, ca mulți chefi celebri in lume, iar azi, pasiunea lui pentru gatit o egaleaza, daca nu chiar o depașește pe cea pentru televiziune! Indragitul jurat de la “Romanii au talent” și nașul uneia dintre vedetele de la “Vocea Romaniei” ne-a povestit…

- Firmele care evacueaza din spațiile proprii mamele care vor sa iși alapteze bebelușii risca amenzi de pana la 2.000 de lei, in timp ce persoanele fizice vor fi sancționate cu amenda de pana la 500 de lei. Mai mulți parlamentari PNL și USR au depus in Parlament un proiect de lege care vine in apararea…

- Feli Donose, momente grele dupa operația de micșorare a stomacului. Artista a vorbit in direct la tv, despre ce a insemnat pentru ea cea mai importanta decizie luata in urma cu ceva timp și cum a afectat-o intervenția chirurgicala. Feli Donose a luat cea mai importanta decizie, aceea ce a-și micșora…

- Mihai Gadea este unul dintrei cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania. Recent, directorul Antena 3 și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” a fost premiat peste hotare. El a fost desemnat „Prezentatorul anului 2017”, in cadrul galei AIB Londra.In vreme ce cariera lui Gadea a ajuns sa fie…

- Apropierea sezonului rece obliga autoritatile locale sa se pregateasca din timp pentru a putea face fata intemperiilor. Principala preocupare a administratiei publice a orasului Ovidiu vizeaza grija fata de varstnicii din localitate, care, in caz de ninsori abundente, risca sa ramana blocati in case.…

- Liviu Varciu este topit dupa micuta Anastasia. Ori de cate ori este acasa, prezentatorul TV petrece timp cu fiica lui cea mica. Recent, s-a pozat in timp ce incerca sa o adoarma, lasand la vedere multe detalii din camera.

- Pe Mihai Dedu il vedem in fiecare dimineața, de luni pana vineri, la pupitrul Știrilor Pro Tv, dar foarte puține știm despre viața sa dincolo de ecranul televizorului. Ei bine, prezentatorul Tv se poate mandri cu o familie frumoasa și foarte unita. Mihai Dedu este o prezența destul de rara la evenimentele…

- Au trecut aproape 8 luni de cand Ileana Ciuculete a fost rapita de o boala necruțatoare și, timp ce cateva saptamani, Cornel Galeș a parut sa fie extrem de atent cu tot ce inseamna mormantul ”Zanicii” sale. Ducea zi de zi cate o floare, a plantat doi braduți pe langa bustul ridicat in memoria Ilenei,…

- Gabriela Cristea e foarte curajoasa! De cand a devenit mamica, vedeta este si mai activa pe retelele de socializare, unde posteaza mereu fotografii cu ea si cu micuta. Recent, prezentatoarea a s-a pozat nemachiata, inainte de a o alapta pe bebelusa Victoria Bella Margot, iar fanii brunetei au reactionat…

- Desi traieste departe de fiica ei, Monica Gabor are o relatie frumoasa cu Irina si incearca sa nu se faca simtita distanta dintre ele. Cele doua comunica foarte des si isi impartasesc toate situatiile cu care se confrunta zilnic. Recent, fetita nu s-a mai putut abtine si a dat-o de gol pe mama ei, facand…

- A venit la TV cu un look nou si cu greu au recunoscut-o Razvan Botezatu si Natalia Mateut. Prezentatorul TV a tinut sa ii spuna ca e o schimbare radicala si ca este uimit de felul in care arata.

- Maria Constantin a marturisit ca viata tumultoasa de artist a ajutat-o sa depaseasca perioada de depresie, scrie spynews.ro. "Am avut momente in care imi doream sa schimb absolut tot. Momentele in care stateam cu capul pe perna si imi doream ca a doua zi sa nu mai fiu in viata mea", a declarat Maria…

- Gemenele lui Mihai Morar au crescut. Mara și Cezara, cele doua fetițe gemene ale realizatorului de radio și televiziune, vin joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, alaturi de tatal lor, la “Aici eu sunt vedeta”. Iar adorabilele copile in varsta de opt ani vor dezvalui, printre altele, cateva dintre secretele…

- Intrebata de prezentatorul Dan Bittman care e cel mai inutil lucru din casa lor, Irina raspunde fara ezitare: “Tablourile!”. Și tot atunci, Irina și Irinel le vor arata tuturor ce joc ii distreaza cel mai tare pe amandoi. Este vorba despre o catapulta cu frișca, un fel de “ruleta ruseasca…

- Razvan Botezatu l-a visat pe tatal sau, care s-a stins din viata in urma cu ceva timp. Prezentatorul TV a marturisit ca a avut un cosmar, motiv pentru care s-a dus, urgent, la casa de la Eforie, acolo unde a descoperit ceva incredibil. A

- Cum s-a pozat Andreea Marin pe canapea, alaturi de doua ființe dragi din viața ei. Fanii vedetei au fost incantați și au felicitat-o imediat pe vedeta. Cei doi patrupezi ai Andreei Marin au cucerit internetul, dupa ce stapana lor i-a fotografiat intr-un moment de…relaxare. Cum s-a pozat Andreea Marin…

- Mihai Mitoșeru s-a imbolnavit și pentru ca s-a simțit foarte rau, acesta nu a putut manca aproape deloc. Prezentatorul tv a facut o toxiinfecție alimentara severa. Totul s-a intamplat in timpul filmarilor pentru emisiunea „Se striga darul”. Mihai a mancat pește la un restaurant și de acolo a pornit…

- Palatul Kensington a anunțat oficial cand ducele și ducesa de Cambridge vor deveni parinți pentru a treia oara. Kate va naște in luna aprilie, dupa cum a anunțat reprezentanții acesteia. Palatul Kensington a afirmat ca William și Kate sunt „incantați” sa confirme ca ducesa de Cambridge va naște cel…

- Zvonurile ca relatia dintre Shakira si Pique ar fi pe sfarsite tocmai au fost inlaturate. Indragitul jucator de fotbal a postat ieri pe contul sau de Twitter o fotografie care-i infatiseaza pe cei doi intr-o ipostaza cel putin haioasa, dovada ca povestea de dragoste se scrie in continuare si se scrie…