- Sportul Petrești este marea favorita la caștigarea stagiunii Ligii a IV-a, prefigurandu-se un simplu galop de sanatate, la fel ca și in urma cu doua sezoane, cand Șurianu Sebeș, tot sub comanda antrenorului Doru Oancea, a defilat in Liga a IV-a, caștigand eventul județean și barajul pentru promovarea…

- Sportul Petrești continua parcursul impecabil in Liga a 4-a, echipa lui Doru Oancea avand maximum de puncte dupa 8 runde. Podiumul eșalonului este completat de CIL Blaj, a doua formație invicibila, și CS Zlatna, ajunsa pe treapta a treia a podiumului dupa ce nu a pierdut din runda inagurala. AFC Micești…

- Voința Stremț și Sportul Petrești, echipe care au acumulat inainte de aceasta etapa maximum de puncte, s-au infruntat intr-o partida a ambițiilor O partida spectaculoasa, intre formații ce au mers ceas pana la ora acestui joc ce a adunat peste 350 de spectatori la Stremț. Vizitatorii au condus cu 2-0,…

- Derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1 Betano dintre FCSB si CFR va avea loc, duminica, 16 septembrie, de la ora 21.00, scrie Mediafax.Iata programul complet al etapei a 8-a, meciurile urmand a fi televizate de Digi Sport, Telekom Sport si Look TV: Vineri, 14 septembrieOra 18.00 Concordia…

- Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, Unirea Alba Iulia și nou-promovata CS Ocna Mureș, sunt cele 4 reprezentante ale județului Alba ce vor activa in Seria a 4-a a Ligii a 3-a in ediția 2018-2019, FRF anunțand țintarul turului. Iarași vom avea o toamna fierbinte, cu 6 derby-uri „de Alba” (primul,…

- Olimpiu Moruțan, remarcatul celor de la FCSB in debutul sezonului, a prefațat infruntarea cu liderul provizoriu al Ligii 1, Gaz Metan Mediaș. Gaz Metan - FCSB se joaca duminica, de la 21:00, liveTEXT cu foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. "Imi doresc sa caștigam…

- Echipa Gaz Metan Medias a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), formatia Dinamo, si este liderul Ligii I dupa trei etape, avand sapte puncte, scrie news.ro.Pentru Gaz Metan au marcat Olaru '7, Popescu '56 (autogol) si Fortes '58, iar pentru Dinamo au inscris Salomao…