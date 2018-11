Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 22 de ani, nascut in China, cu domiciliul in municipiul București, administrator al unei societați comerciale, a expus ieri spre comercializare, in cadrul unui punct de lucru, din orașul Rovinari, cantitatea de 354 de articole pirotehnice categoria ...

- Un chinez cu domiciliul in municipiul Bucuresti, administrator al unei societati comerciale, a fost prins de politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase cu petarde pe care le comercializa in mod ilegal.

- Un tanar de 22 de ani, nascut in China, cu domiciliul in municipiul București, administrator al unei societați comerciale, a fost prins avand la vanzare intr-un magazin din orașul Rovinari cantitatea de 354 de...

- Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu cei din cadrul Postului de poliție Fartațești au confiscat o arma letata de vanatoare, deținuta ilegal de un barbat din comuna. La data de 16 octombrie, polițiștii au efectuat ...

- Politistii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in patru judete, la locuintele unor persoane banuite de trafic de substante si produse toxice, conform Politiei Romane, informeaza…

- Politistii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in patru judete, la locuintele unor persoane banuite de trafic de substante si produse toxice, conform Politiei Romane, informeaza…

- Polițiștii au efectuat miercuri dimineața mai multe percheziții in București și in patru județe. Pe 17 octombrie, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- De ultima ora. Imagini perchezitii de amploare in Maramures. Iata ce au gasit oamenii legii la fața locului.foto Update:Politistii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au efectuat miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in patru…