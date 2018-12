Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru 1 Decembrie sunt in toi la Alba Iulia. Miercuri, cu doar 3 zile inainte de Ziua Naționala, a avut loc repetiția pentru parada militara, iar in Cetate pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Au fost montate tribuna oficiala peste drum de pasaj și scenele pe care se vor desfașura…

- Milioane de romani vor urmari pe 1 decembrie parada militara de la Arcul de Triumf din Capitala, dar si ceremoniile de la Alba Iulia si Focsani. Televiziunea Naționala este partener oficial al evenimentului.

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, seful statului va organiza la Palatul Cotroceni o receptie. „Vom fi prezenți, in mod evident, la parada, pentru ca este o simbolista importanta. Nu trebuie ratata. Dar nu in tribuna oficiala. Vom fi prezenți in strada, ca toata lumea, chiar daca avem invitații…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala atat pe 24 noiembrie, cat si pe 1 decembrie, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, potrivit Agerpres. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala atat pe 24 noiembrie, cat si pe 1 decembrie, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta, pe 24 noiembrie,…

- "Sunt profund socat de modul cum raspunde PSD la MCV si la rezolutia Parlamentului European. Acesti oameni sunt niste turmentati. Oameni politici care si-au pierdut orice simt al ratiunii si nu mai au nimic in comun cu realitatile tarii noastre si cu statutul pe care-l are Romania in Europa. La ora…

- Modul in care se va desfașura parada militara de la Alba Iulia, organizata in data de 1 decembrie 2018, cu prilejul Zilei Naționale, dar și intreg programul manifestarilor, fac obiectul unei analize a Serviciului pentru Protecție și Paza, instituție care trebuie sa asigure paza demnitarilor care vor…

- In data de 17 octombrie a.c., la sediul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a avut loc prima ședința de coordonare pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei de la Alba Iulia, in anul Centenarului. La reuniune au participat prefectul județului Alba, Danuț Halalai,…