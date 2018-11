Stiri pe aceeasi tema

- Elena Pagu, campioana mondiala la marșuri, are 92 de ani și o poveste de viața care ii va impresiona definitiv pe cei din fața micilor ecrane, luni seara, de la 20:00, in cea mai noua ediție ”Chefi la cuțite”.

- Sezonul 6 ”Chefi la cutite”, ce are premiera pe 29 si 30 octombrie, pe Antena 1, reuneste in platoul emisiunii concurenti de toate varstele si meseriile, cum ar fi un preot catolic pasionat de muzica, un architect italian, casatorit in Romania, un bucatar care a gatit pentru echipa de fotbal Bayern…

- Chef Scarlatescu, Chef Florin Dumitrescu si Chef Sorin Bontea se pregatesc deja de un spectacol cu multe grade, alaturi de frumoasa Gina Pistol! Ce surprize aduce noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”?

- Juratul ”X Factor” Horia Brenciu a avut parte de o supriza in avans pentru ziua sa de naștere care este astazi. Cu doua saptamani in urma, Horia Brenciu a primit de la soția sa cadoul care l-a trimis peste Ocean, unde și-a indeplinit o dorința mai veche.

- Faptul cE fotbalixtii de top, fErE obligatii acasE, preferE, in aceastE perioadE a anului, plajele de fite, bEuturile fine xi compania celor mai atrEgEtoare domnixoare nu mai e un secret. Totul se schimbE atunci cand un jucEtor celebru, insurat xi cu sotia insErcinatE, pleacE de pe nisipul fierbinte…

- Elena Ionescu a dat na"tere, de curand, unui bEie:el perfect sEnEtos, iar acum s simte mai in formE ca niciodatE! Artista "i-a reluat activitE:ile "i este gata sE facE fa:E provocErilor din fiecare zi atat din via:a de mEmicE, cat "i din cea de artist.

- Monica Anghel are 47 de ani, dar dacE o vezi cum aratE in prezent, e imposibil sE nu o confunzi cu o pu"toaicE de 20 de ani! Celebra artistE aratE ca trasE prin inel, dupE ce a reu"it sE slEbeascE peste 35 de kilograme.