- La data de 12.06.2019, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Braila impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Braila au efectuat un numar de 10 percheziții domiciliare in municipiile Braila, Constanța și Focșani, intr-o cauza vizand destructurarea…

- Vineri, 7 iunie 2019, ora 19.00, la Teatrul “Mr. Gh. Pastia” din Focsani, adolescentii din cadrul Asociatiei elevilor din judetul Vrancea vor interpreta piesa istorica in doua acte „Dincolo de orice” publicata in anul 2017 de tanarul Nicolae Sacrieru. „Plasata in contextul istoric al Primului Razboi…

- Ticu Costandache, actualul director al Direcției Agricole Vrancea, a fost numit prefect al județului, in locul lui Sorin Hornea. Decizia a fost luata in ședința de Guvern de astazi. Vom reveni cu informații! Ticu Costandache este funcționar public din 1998, dar a fost angajat al administrației Consiliului…

- Dupa ce au caștigat faza zonala a Gimnaziadei, unde au particpat echipele din Regiunea Sud-Est (Constanța, Braila, Galați, Tulcea, Buzau, Vrancea) și s-au calificat la turneul final, echipa de volei gimnaziu a Colegiului Național Al. I. Cuza, Focșani a obținut locul 6 la nivel național. Turneul s-a…

- Elevii Liceului Tehnologic G. G. Longinescu din Focșani, de la specializarea coafor – stilist, s-au bucurat de succes la concursul „Coafuri medievale și machiaj aferent”, organizat in data de 20 Mai de Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu din Tecuci. La competiție au participat licee din Berești, Braila,…

- Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 06-05-2019 ora 19 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 06-05-2019 ora 19:00 pana la : 06-05-2019 ora 20:30 In zona : Județul Vrancea: Focșani, Vulturu, Suraia, Maicanești, Vanatori,…