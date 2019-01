Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu exclusiv pentru Perfecte.ro, Fuego ne-a povestit despre Craciunul copilariei, poftele și cadourile din perioada Sarbatorilor, dar și cum și-a schimbat stilul de viața, reușind sa slabeasca, fara excese, 16 kilograme in mai puțin de doua luni.

- Sambata, 24 noiembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Mihai Traistariu o va imita pe Thalia și va primi multe complimente din partea colegilor pentru aceasta transformare. De exemplu, Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii, ii va remarca frumusețea picioarelor. La fel va face juratul Cristi…

- Un cetațean australian a incercat sa introduca 3 kilograme de droguri in Romania, acestea fiind depistate la controlul de la Aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa intre in Romania. Australianul a ajuns in București cu o cursa din Lisabona. Revenim cu amanunte [email protected]

- Procurorii DIICOT anunța ca au reținut, joi, trei barbați suspectați de trafic de droguri de risc și deținere in vederea consumului propriu. Ieri, DIICOT a facut 9 percheziții in Dambovița, pentru destructurarea gruparii considerate de procurori a fi cea mai importanta in producerea și vanzarea…

- Catinca Roman s-a ținut de antrenamente și a slabit 7 kilograme, iar acum vedeta a marturisit care este dorința ei arzatoare. Catinca Roman s-a pus serios pe treaba și a ajuns sa topeasca 7 kilograme! Vedeta nu chiulește de la nicio ora de antrenamente și are planuri marețe! Catinca Roman vrea sa participe…

- Nimanui nu ii place sa țina dieta, dar toata lumea și-ar dori sa slabeasca mancand, daca s-ar putea! Tanarul din imagini cantarea 141 de kilograme, iar viața sa devenea din ce in ce mai grea.