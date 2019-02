FOTO Cel puțin cinci persoane au murit n Brazilia după ce o furtună puternică a lovit Rio de Janeiro Rio de Janeiro, al doilea cel mai mare oraș al Braziliei, s-a trezit în mijlocul unor scene haotice joi, dupa ce vânturi puternice și ploi torențiale s-au abatut asupra cartierelor, rupând copacii și inundând strazile, într-o furtuna care a ucis cel puțin cinci persoane, relateaza Reuters.

Cele mai importante cartiere ale orașului, inclusiv cartierele turistice Ipamena și Copacabana, au fost maturate de vânturi care au batut cu o putere de 110 kilometri pe ora, miercuri noapte, iar ploile abundente au provocat alunecari de teren care au închis drumuri.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

