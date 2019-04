Stiri pe aceeasi tema

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfașurat marți, 2 aprilie, activitați de antrenament in spațiul aerian al Romaniei in zona centrului Național de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu. Antrenamentul s-a derulat sub coordonarea componentei operaționale aeriene din Statul Major al Forțelor…

- Bombadier american in spatiul aerian romanesc Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfașurat marți, 2 aprilie, activitați de antrenament în spațiul aerian al României, în zona Centrului Național de Instruire Întrunita „Getica” de la Cincu, județul…

- Antrenamentul s-a derulat sub coordonarea Componentei Operationale Aeriene din Statul Major al Fortelor Aeriene, impreuna cu elemente FAC (Forward Air Control) si JTAC (Joint Terminal Attack Controller) din structura Fortelor Aeriene si a Fortelor Terestre Romane. "Activitatea de zbor a unei…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita "Getica" de la Cincu, judetul Brasov, informeaza Ministerul Apararii, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de Executiv, printre participanti s-au numarat membri din conducerea Amgen, Motorola Solutions, ExxonMobil, Oshkosh Defense, Parsons, Merck (MSD Pharma), UiPath, Textron/Bell si AMRO. In cadrul intrevederii, prim-ministrul roman a subliniat importanta…

- Premierul Viorica Dancila se afla intr-o vizita de lucru, in SUA. Aceasta a participat sambata, la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania, iar la masa, alaturi de delegatia Romaniei, se afla si ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, contestat…

- Președintele Iohannis la Conferinta anuala transatlantica de la Bruxelles Președintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro România este pe deplin dedicata unei relatii transatlantice puternice, cooperarii strânse între UE si SUA, precum si între forul comunitar si NATO…

- Instagram și-a revenit dupa ce a fost oprita parțiala pentru mai multe ore, au anunțat pe Twitter reprezentanții platformei de socializare. Facebook, însa, care deține și Instagram, ramâne inaccesibil pentru unii utilizatori de pe tot globul, potrivit Reuters.Facebook sufera cea mai…