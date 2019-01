Stiri pe aceeasi tema

- Redactorul sef al unui ziar din londra a dezvaluit la rominia tv detalii socante despre incident "Era vorba de o proprietate privata, deci este vorba de un apartament de lux din zona centrala a Londrei, in Park Lane, zona cea mai scumpa din Europa. El s ar putea sa nici nu fi stiut ce pazeste…

- Imagini incredibile: Un Sofer care a provocat un accident cumplit, dupa Revelion, a coborat gol pusca de la volan si i-a socat pe martorii care au vazut totul.foto In data de 01.01.2019, ora 08.30 un barbat de 36 de ani a condus un autoturism pe str. Democratiei din Constanta, dinspre str. Varful cu…

- Asteptat cu mare nerabdare, atat de catre cei mici, cat si de cei mari, Craciunul a trecut si acum toata atentia pare sa se indrepte catre Revelion si Anul Nou. Agitatia dinainte de Craciun a trecut, iar cei mai multi au petrecut in aceste zile asa cum se cuvine. Si pentru ca in ultimii ani a devenit…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Nicolae Iorga la intersectia cu strada Mihai Viteazu din municipiul Constanta. in primele informatii in accident au fost implicate un autoturism Skoda si un Jeep, ambele inmatriculate in judetul Constanta. In urma impactului,…

- eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Daca ati asteptat sfarsitul de an pentru a cumpara un televizor care sa aiba cea mai buna rezolutie de pe piata, atunci ati luat o decizie inteleapta. Televizoarele 4K Ultra HD au reduceri chiar si de 35% in campania eMAGIA Sarbatorilor.

- Pentru 1 Decembrie, autoritațile județene din Buzau au pregatit stegulețe și cocarde tricolore, dar și un meniu special, atat pentru cei care nu postesc, cat și meniuri de post. Astfel, pofticioșii se vor delecta cu iahnie de fasole cu ciolan afumat și placinta cu branza, iar pentru cei care postesc,…

- Parada de 1 Decembrie se apropie, iar soldații și restul angajaților ai MApN și MAI fac repetiții pentru a se asigura ca totul decurge fara niciun fel de problema. Vezi galeria foto + 20 + 20 Printre militarii care vor pași pe bulevardul Kiseleff din București cu ocazia Zilei Naționale se numara și…

- Imagini desprinse parca din filmele de actiune au fost surprinse aseara in zona Obor din Bucuresti. Masina unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, blocata de mai multe echipaje chemate in zona. Barbatul a parasit masina si a fugit, fiind urmarit si prins. Șoferul agresiv…