- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Argeseanul Johnny Badulescu a intrat in cursa pentru a reprezenta Romania la concursul de muzica Eurovision, competitie ce se va desfasura in luna mai a acestui an la Lisabona in Portugalia. Acesta a intrat in concurs in prima semifinala a selectiei nationale, numai ca nu a reusit sa prinda un loc…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Inventivitatea traficanților de droguri nu are limite. Poliția spaniola a confiscat peste 700 de kilograme de cocaina. Traficanții și-au ascuns marfa in cilindrii de ceara pe care mai apoi i-au plasat in ananași. Poliția din Spania și autoritațile judiciare din Portugalia au confiscat 745 de kilograme…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu de succes atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi. Cei doi se bucura de mare succes in randul ascultatorilor de muzica de petrecere si populara. Dovada stau milioanele de vizualizari la piesele lansate pana in prezent si miile de Like-uri de…

- Carmen de la Salciua a fost acuzata recent ca si-ar fi facut operatii estetice pentru a semana cu Denisa Manelista. Multi fani au considerat ca vocea cantaretei seamana foarte mult cu cea a regretatei artiste, iar bruneta s-a simait magulita de aceste comparatii. Cu toate acestea, tanara sustine ca…

- SUCCES…Corala “Fantasia” are nevoie de sustinerea tuturor vasluienilor. Elevele talentate, coordonate de profesorul Vasile Negura, vor participa duminica, de la ora 14.45, in direct la TVR 2, la finala Galei Premiilor Excelsior. In total sunt zece coruri finaliste, iar castigatorul va reprezenta tara…

- Concurenții care vin in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid” sunt doi oameni foarte puternici, indragostiți, care iși propun sa cucereasca zidul prin dragoste, incredere și nu numai.

- Cei doi artisi Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu atat pe marile scene, cat si in viata reala. Tinerii se bucura de un real succes dupa ce au fost premiati chiar de YouTube.

- Dupa numeroase despartiri si impacari cu Andrei, fiul lui Bogdan Oprea, patronul firmei de paza BGS, Andra Trandas a reusit sa treaca peste aceasta dragoste cu nabadai.A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va arata imagini exclusive cu noul iubit al vedetei TV. (VEZI SI: Sotul a trecut peste escapada…

- Au fost impreuna timp de mai bine de un an, dar mult timp și-au ținut relația ferita de ochii curioșilor. In luna aprilie, cei doi confirmau in mod indirect povestea de dragoste printr-o fotografie de cuplu distribuita pe rețelele de socializare, dar cateva luni mai tarziu Elon și Amber se desparțeau.…

- Pe ecrane, in ziare si chiar pe bancomate, portughezii primesc de zile bune acelasi mesaj: “economisiti apa”, in conditiile in care o seceta fara precedent persista in luna noiembrie, dupa ce a facut peste o suta de morti de la inceputul verii, informeaza AGERPRES . Campania de constientizare publica…

- Se desparte cel mai indragit cuplu de muzica populara, la doar o luna de la nunta? Artista Carmen de la Salciua a facut un anunț socant pe o rețea de socializare. Culița Sterp si Carmen de la Salciua formeaza un cuplu de succes atat pe scena cat si in realitate. In urma cu mai bine de o luna, cei doi…

- Luana Rednic este și ea mare amatoare de tenis, cei doi cunoscandu-se probabil pe terenul de joc, scrie Cancan. Fiica lui Mircea Rednic s-a mai iubit cu fotbalistul Gicu Grozav, atunci cand acesta juca la Standard Liege. "Gicu a fost prieten cu Luana, s-au intalnit prin intermediul unui fizioterapeut…

- Dincolo de prejudecati sau de viziuni apocaliptice, Inteligenta Artificiala (AI) poate avea o aplicatie practica pe termen mediu si scurt, ca accelerator al dezvoltarii stiintifice, au subliniat in cadrul congresului tehnologic Web Summit de la Lisabona mai multi experti din acest domeniu, relateaza…

- Stefan Stan tace si le face! Astazi insa, in cadrul unui interviu, artistul a lasat garda jos si a vorbit despre povestea de iubire pe care o traieste alaturi de femeia pe care planuieste sa o duca in fata altarului. In varsta de 40 de ani, Stefan Stan a marturisit intr-un platou de televiziune ca iubeste…

- Rotax Grand Finals 2017: multiplii campioni romani Viktor Ștefan și Aldrin Opran ne vor reprezenta la competiția de la Portimao (Portugalia). Foști rivali pe pista și multipli campioni naționali, Aldrin Opran și Viktor Ștefan ne vor reprezenta in Rotax MAX Challenge Grand Finals. Ediția de anul acesta…

- Foști rivali pe pista și multipli campioni naționali, Aldrin Opran și Viktor Ștefan ne vor reprezenta in Rotax MAX Challenge Grand Finals. Ediția de anul acesta ii va primi pe campionii Romaniei la clasele Senior MAX și DD2 in Portugalia, pe Kartodromul Internațional Algarve, de pe 4 pana pe 11 Noiembrie.…

- Doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara s-au casatorit.Au cucerit o țara intreaga cu iubirea si vocea lor. Culița Sterp si Carmen de la Salciua, caci despre ei este vorba, au milioane de vizualizari pe Youtube. Datorita ei s-a apucat de muzica, iar acum au sute de concerte…

- Rapidul joaca azi impotriva lui Carmen, de la ora 18.00, iar unul dintre site-urile fanilor giuleșteni, 1923.ro, vrea o victorie și pentru a-i fi dedicata președintelui PSD Liviu Dragnea, care implinește azi 55 ani Iata mesajul postat pe site-ul 1923.ro: "Pe 28 octombrie, domnul Liviu Dragnea, presedintele…

- Daca la inceput de an existau zvonuri conform carora modelul se distra in brațele unui fost, anume Chandler Parsons, cei doi afișandu-se de cateva ori impreuna, iata ca acum Kendall Jenner are un nou iubit. A fost prezenta la multe meciuri ale noului iubit. L-a dat pe jucatorul de baschet in varsta…