- Zeci de studenți ai Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și-au aratat creativitatea in amenajarea camerei de camin in care locuiesc, imbunatațind spațiul comun cu paturi create din paleți, iluminat personalizat prin led-uri de diferite culori, pereți pictați sau tapetați cu diferite…

- Huawei Consumer Business Group anunța disponibilitatea pe plan local a modelului Huawei P20 lite, un smartphone care combina cu succes designul premium cu performanța avansata la un preț competitiv. Creat pentru tinerii cu un ritm de viața dinamic și mereu la curent cu ultimele tendințe…

- Studentii vor beneficia de calatorii gratuite cu trenul, indiferent de varsta, au decis reprezentanții Senatului. Pana acum puteau circula gratuit cu acest mijloc de transport doar studentii de pana la 26 de ani. Institutiile de invatamant superior acreditate poarta responsabilitatea…

- Tot mai multi tineri manifesta interes fata de programul "Prima Casa". In cadrul unei lectii publice cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, studentii de la Universitatea Tehnica din Moldova, au solicitat mai multe informatii despre acest proiect, care potrivit lor,

- In sedinta plenului de miercuri, Senatul a adoptat in unanimitate, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa prin care studentii, indiferent de varsta, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern. „Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa (licenta,…

- Cum reuseau fiii de tarani sa isi depaseasca conditia si sa mearga la facultate in 1800? Ei bine, cei mai buni dintre studenti erau sustinuti la facultate de fundatii, de stat si de biserica. Multi se angajau ca dupa facultate sa profeseze in zona unde functiona fundatia respectiva.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu Camera de Comerț Industrie și Agricultura Mehedinți, Camera de Comerț și Industrie Gorj și Asociația de Dezvoltare “EQ”, organizeaza doua campanii de informare, in data de 22 martie 2018, in cadrul proiectului POCU/82/3.7/105590 - „START SUSTENABIL…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat luni seara mai multe declarații referitoare la relatia dintre mogulul Dan Voiculescu si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, despre care sustine ca au pus bazele unui „sistem ticalosit”.

- Valoarea burselor studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat, finantate de la bugetul de stat, la forma de invatamant cu frecventa, a fost majorata, incepand cu luna martie, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa. De la 1 martie aceste…

- Mai bine de patru din zece tineri romani doresc sa lucreze intr-o mare corporatie (43,6%) si doar 17,3% sa aiba propria lor afacere. In aceeasi vreme, aproape jumatate dintre acestia (46,8%) isi doresc in primul rand sa fie experti in domeniile in care activeaza, in timp ce 35,6% isi doresc sa detina…

- Doar 15,6% dintre millennials sunt de parere ca absolvenții de universitate din țara sunt pregatiți pentru viața profesionala. Cu toate acestea, 75% dintre studenții romani iși doresc sa-și continue educația post-universitara, comparativ cu 39% in Europa Centrala și de Est, arata raportul Deloitte Primii…

- Tinerii interesati pot beneficia de oportunitatile oferite de Erasmus de peste 30 de ani, participarea la acesta fiind o practica frecventa pentru studenții din universitațile europene. Intre 5 și 9 martie, la UVT a avut loc „Erasmus+ open week” – o saptamana dedicata promovarii…

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea...

- China va crea un parc natural imens pentru ursii sai panda. Acesta va avea o suprafata apropiata de cea a Belgiei si va avea drept scop regruparea specimenelor si incurajarea reproducerii lor, a declarat joi un cotidian oficial.

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult in pozitia sezand, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Un numar de noua diplome de licența au fost anulate de Tribunalul Arad in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recent, inca un cadru didactic implicat in fraudarea examnenelor de licența a fost condamnat.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca protestatarii se impart in doua categorii - "oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania". Deputatul PSD acuza Inspectia Judiciara ca a facut "un aranjament" cu…

- Aplicația de munca Starbiter vine acum in sprijinul ONG-urilor, prin promovarea gratuita a acțiunilor de voluntariat. Dezvoltata ca și o aplicație de munca de scurta durata (intre 5 ore și 5 zile), Starbiter este folosita in special de companii pentru a-și gestiona varfurile de sezon sau nevoi urgente…

- Astfel, se doreste instalarea a sase bariere, urmand ca stationarea masinilor sa fie platita la trei automate care vor fi amplasate in zone diferite. Pentru studentii care vor sa parcheze masina in campus va exista un abonament lunar pe care vor trebui sa il plateasca, mai mic decat pentru persoanele…

- Imaginea postata de sora Deliei pe internet a creat isterie. Daca la inceput fanii au crezut ca in fotografie se afla fiica ei, Jessie, Oana Matache a lamurit problema, insa comentariul ei a atras mai multe critici. Oana Matache a spus ca fetita din imagine nu este fiica sa, ci o poza luata la intamplare…

- Odata cu inceputul lunii martie, elevii, atat cei din oras, cat si cei care locuiesc in mediul rural dar invata la Buzau, dar si studentii vor circula gratuit cu autobuzele TransBus in baza unui abonament subventionat de Primaria municipiului Buzau. Mai exact, acestia vor avea gratuitate pe o linie…

- Parlamentul Republicii Moldova ofera stagii pentru sesiunea de primavara 2018. Studentii in anii terminali, masteranzii si doctoranzii, tinerii specialisti din mediul academic si stiintific, reprezentantii societatii civile pot candida la Programul de stagii. Parlamentul ofera 28 de locuri in secretariatele…

- Studenții in anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, reprezentantii societatii civile pot candida la Programul de stagii. Parlamentul ofera 28 de locuri in secretariatele comisiilor permanente și in cadrul direcțiilor din Secretariatul Legislativului.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 200 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, dintre care 65 au depasit viteza regulamentara. Astfel in cazul soferilor care au apasat acceleratia prea tare, au fost retinute 28 de permise de conducere pentru depasirea vitezei…

- O iapa a fost furata in urma cu o saptamana din Draganesti si, disperati, proprietarii au alertat Politia. In plus, au creat si o pagina de Facebook, unde au postat semnalmentele si pozele cu animalul disparut. Se ofera si o recompensa de pana la 5.000 de lei. A

- Viata in mediul urban a influențat și a decalat mult varsta la care tinerii se casatoresc și la care sunt nascuți copiii. In mediul urban din Romania, cele mai multe casatorii incheiate in ultima perioada au avut loc in grupa de varsta 25-29 de ani atat pentru femei cat și pentru barbați, comparativ…

- Sesiunea poate fi o perioada extrem de stresanta in viata unui student. Multe materii, volum mare de informatii, proiecte cu termene stranse de realizare. Asa ca o pauza e oricand binevenita.

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Galati a fost partener alaturi de Facultatea de Inginerie – Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati si Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" Galati in cadrul Simpozionului International (editia a VII-a)…

- Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara vor beneficia in curand de un centru de invațare, al carui scop este reducerea riscului de abandon universitar in primul an de studiu. Instituția a caștigat recent o finanțare de aproape 1 milion de lei pentru implementarea proiectului „Learning Hub…

- Studentii si masteranzii de la universitati din Romania pot accesa programul de stagii „Drive Your Future” al Groupe Renault Romania. In 2018, 300 de teme cu specific auto deschid sansele unei cariere pentru tinerii ...

- Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii a fost astazi gazda turneului de fotbal in sala pentru copii nascuti in 2009-2010, competitia dotata cu "Cupa Unirii", editia 2018, aceasta fiind organizata de catre Primaria Municipiului Campia Turzii si CSM Campia Turzii. Read More...

- "O vizita surpriza", s-a "spovedit" parorhul pr. Florin Chirila reporterului de la Ziarul de Iasi. Victor Ponta si-a anuntat participarea maine la manifestarile dedicate Unirii din Piata ... Unirii.

- Pana acum, reconstituirea genetica a unui animal sau a unei persoane cerea ca ADN-ul sa fie extras din ramasitele acelui individ. Un nou studiu realizat de cercetatorii companiei deCODE Genetics din Islanda a reusit sa obtina ADN-ul persoanei...

- Romania TV si Antena 3 au fost cele mai urmarite canale de stiri sambata seara, cand zeci de mii de romani au iesit in strada pentru a protesta fata de modul in care tara este guvernata.

- Studenții universitaților din Cluj aduc in oraș sute de milioane de euro anual. Tinerii lasa bani peste tot: chirii, restaurante, baruri sau cluburi. Cunoscut in toata Europa drept un oras in plina dezvoltare, Clujul este sustinut nu doar de segmentul IT, ci si de cei peste 66.000 de studenti care au…

- Un incendiu s-a produs vineri seara, la un camin din campusul Agronomiei. Etajul al doilea a fost cuprins de flacati, iar cauzele nu sunt cunoscute inca. Pompierii au ajuns la fata locului si sting incendiul.

- Proiectul, unic în mediul universitar românesc, a încercat sa surprinda si sa redea atât oferta universitara a Clujului, cât si spiritul orasului ca spatiu cotidian, economic, cultural si sportiv în permanenta dinamica, în continua evolutie adaptata asteptarilor…

- Mai intai, studentii au urmat un program de pregatire pentru proiectarea si realizarea robotului, iar mai apoi au fost impartiti in doua echipe ce au realizat o masina care, prin intermediul unor senzori, a urmarit un anumit traseu. „Pentru studentii nostri, aceasta a fost prima data cand fac un astfel…

- Tensiunile din interiorul PSD se propaga la toate palierele partidului. Dupa ce președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, a publicat o scrisoare in care solicita pastrarea premierului Tudose și organizarea unui Congres al PSD, organizația județeana Arad a TSD se dezice de propriul…

- Pentru a beneficia de teren gratuit, tinerii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, așa cum se intampla in cadrul oricarui program. In primul rand, programul se adreseaza persoanelor care au intre 18 și 35 de ani. Practic, terenul este acordat pentru folosința gratuita cat timp exista…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Tinerii din judet gasesc mijloace tot mai inventive pentru a se intalni. Astfel, acestia ajung sa foloseasca ambulantele pentru intalniri amoroase. In acest mod, indragostiti care sunt despartiti de cateva zeci de kilometri prin judet, au gasit o modalitate de a se vedea gratuit. Cel care este in judet…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- Peste 200 de studenți au ieșit in centrul Timișoarei, sambata seara, transmițandu-le un mesaj clar celor de la București: Justiția moare! Ei au pregatit un sicriu pe care au scris „Justiția” și au protestat “inarmați” cu pancarte pe care au scris diverse mesaje. Printre mesajele studenților timișoreni…

- Evenimentul care a fost anunțat cu doar cateva ore inainte nu a suscitat mare interes printre timișoreni. In jurul orei 21.20, la aproximativ 20 de minute dupa inceperea oficiala a protestului, in Piața Victoriei aflandu-se aproximativ o suta de persoane, majoritatea studenți la universitațile din…