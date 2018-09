Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea braziliana Marta (Orlando Pride) a primit premiul pentru cea mai buna jucatoare, luni seara, la gala FIFA The Best, eveniment care se desfasoara la Londra.Mai erau nominalizate pentru acest premiu Ada Hegerberg (Norvegia/Olympique Lyon feminin) si Dzsenifer Marozsan (Germania/Olympique…

- Trei persoane, printre care cel putin un turist strain, au fost ranite usor joi intr-o alunecare de teren pe plaja Navagio din insula Zakynthos, una dintre cele mai populare atractii turistice grecesti, potrivit a...

- Ana Maria Berbece, surpriza lui Ambros Martin in lotul echipei nationale pentru Campionatul Mondial din 2017, este gata sa revina in teren, dupa o perioada foarte dificila. Extrema dreapta a fost ”doborata” de un virus, astfel ca nu a jucat in ultimele luni. Jucatoarea a...

- Povestea de dragoste dintre Oana Marica și Marius Niculae e una tumultoasa. Chiar daca au avut mai multe conflicte despre care presa de scandal a scris ca ar fi fost violente, cei doi au ramas impreuna și se pregatesc de nunta. Oana, fosta Miss Turism, atrage in continuare toate privirile atunci cand…

- Jucatoarea de tenis Alize Cornet a fost penalizata la US Open pentru ca si-a dat tricoul jos in timpul meciului pentru a si-l aseza corect, noteaza Daily Star. Meciurile de tenis desfasurate...

- Uraganul Lane face ravagii in Hawaii. Incadrat in categoria 3 in momentul in care a lovit arhipelagul, acesta a adus cu el rafale de vant de 200 kilometri pe ora, ploi torentiale, inundatii, alunecari de teren si valuri inalte care i-au facut pe locuitori sa se adaposteasca sau

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina acuza faptul ca s-a intervenit cu intarziere in cazul accidentarii suferite de Mihaela Buzarnescu in turul al doilea al Rogers Cup de la Montreal, din cauza faptului ca nu exista personal medical la fiecare teren. Svitolina considera ca este vina organizatorilor,…

- Mihaela Buzarnescu, numarul 24 WTA, s-a calificat în sferturile de finala ale turneului de la San Jose. Jucatoarea în vârsta de 30 de ani a eliminat-o pe Amanda Anisimova (SUA, 16 ani), cu scorul de 7-5, 2-6, 6-1.