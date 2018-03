Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comisiei pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor au avut o intalnire oficiala cu reprezentantii FMI pe subiectul situatiei macroeconomice a Romaniei. "Pozitia FMI referitoare la politicile fiscal bugetare ale Guvernului Dancila coincide in mare masura cu luarile de pozitie ale PNL.…

- Organizarea unei nunti poate da multe batai de cap viitorilor insuratei. Pentru a le veni in ajutor, 44 de expozanti din Transilvania participa, in perioada 16-18 martie, la cea de-a doua editie a targului de nunti “Ready for Wedding”, la Glamour Events Hall Zalau. Pe o suprafata de 500 de metri patrati,…

- Astazi, de la ora 17,00, se deschide “PERFECT WEDDING” – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș. Cunoscuta interpreta Adina Sima va susține un recital in deschidere pentru ca sambata, safie organizat un recital de exceptie al Tarafului George Urziceanu și Gemenele iar duminica, un recital de exceptie…

- Tendințe care dau rezultate foarte bune pe piața, atat pentru angajați, cat și pentru companii, au devenit puncte de pornire pentru modificari legislative. Dupa voucherele de vacanța, angajații...

- Deja ai spus un DA? Faci nunta in acest an sau anul viitor? Deja ești in criza de timp? Nu te mai stresa: noi iți oferim soluția pentru ca tu sa fii gata pentru nunta ta perfecta. S.C. Ready Business Zalau S.R.L. te invita sa vizitezi targul de nunți Ready for Wedding aflat la a doua ediție, singurul…

- Firma din Turda angajeaza: 1.Magazioner Cerinte: – Experienta in domeniu – Studii profil mecanica 2.Montator – asamblator: 3 posturi Cerinte: – studii liceale profil strungar, lacatus-mecanic, mecanic-auto 3.Muncitor necalificat:

- Ce-i drept, clipsurile acestea nu au disparut niciodata complet din peisaj, fiind purtate in continuare de copii. Dar acum, tot mai multi influenceri le poarta si se pozeaza, mandri, cu ele. Ready for today A post shared by elsa hosk (@hoskelsa) on Mar 2, 2018 at 11:56am PST Cantareata Solange a deschis…

- Eveniment in premiera in Romania. La Cluj va exista primul funcționat public virtual din țara, precizeaza primaria orașului din Ardeal. Inițiatorii acestei idei i-au dat și numele funcționarului: Antonia.

- In ultimii ani, sprancenele au devenit piesa de rezistența in ceea ce privește machiajul. De-a lungul timpului, sprancene cu sclipici sau in forma de pene au atras atenția make-up artiștilor.

- Ultimele tendințe in materie de moda pentru perioada primavara-vara au fost prezentate la Chisinau. Evenimentul a avut loc aseara, intr-un centru comercial. Potrivit designerilor autohtoni, ținutele colorate și cele cu imprimeuri vor domina acest sezon. "In garderoba pasionatelor de moda nu ar trebui…

- Ultimele tendințe in materie de moda pentru perioada primavara-vara au fost prezentate la Chisinau. Evenimentul a avut loc aseara, intr-un centru comercial. Potrivit designerilor autohtoni, ținutele colorate și cele cu imprimeuri vor domina acest sezon.

- Primarul General, Gabriela Firea: ”Vom achizitiona 500 de locuinte pentru cadrele medicale din cele 19 spitale administrate de Municipalitate si vom construi ansambluri de locuinte pentru anumite categorii sociale, care nu isi permit sa cumpere imobile de pe piata libera. De asemenea, va fi organizat…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi doreste sa se implice in elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Economica, unul dintre pilonii de baza fiind educatia financiara, iar cat timp economia nu este optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie o materie optionala, a declarat, joi, Florin…

- Replici dure intre Simona Gherghe și un admirator dupa ce vedetea a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși susține parerea cu privire la decizia primarului Capitalei de a inchide școlile, din cauza gerului. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita…

- Inca de cand a batut miezul noptii si am trecut in noul an, Internetul a luat-o razna si, daca esti fericita / nefericitul care se casatoreste in 2018, probabil ai observat si tu valul de articole cu trenduri in materie de rochii si costume, decoratiuni, culori, bauturi, efectiv tot ce ti-ar putea trece…

- Gestul lui nu a fost trecut cu vederea, iar un brașovean cu simțul umorului i-a lasat un mesaj in parbriz, prins in ștergator, relateaza bizbrasov.ro. "Bine ai venit in Ardeal. Aici, la noi, se acorda gratuit lectii de parcare. Iti recomand sa te inscrii. Ai ocupat patru locuri", i-a scris…

- Parlamentul va examina în viitorul apropiat proiectul de lege propus de Guvern, care prevede majorarea cu 20% a alocațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati din copilarie si pentru copiii cu dizabilitati. Documentul a luat miercuri aviz pozitiv în Comisia protectie sociala,…

- Dimitrie Cantemir in repetate rinduri scrie si argumenteaza denumirea Valahia Mare pentru Moldova. El sublinia: „Partea Valahiei, cea Mare, de pe apa Moldova, numele a toata tara mutind, s-au numit Moldova... Intre aceasta (Ardeal) si intre Dunare s-au zis Valahia mica, adica tara Munteneasca. Intre…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- ”Nu se pune problema de reconfirmare in functie a presedintelui partidului, Liviu Dragnea”, a afirmat, miercuri, vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu, la finalul Comitetului Executiv Național. „Am discutat ca o sa avem congres pe 10 sau pe 17 martie, sa vedem unde va fi cea mai potrivita locatie.…

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier pentru Aparare si securitate europeana al presedintelui Comisiei Europene, a declarat la MEDIAFAX Live ca avem nevoie "mai multa Europa in materie de Aparare", reteta fiind in ideea de a cheltui "impreuna, mai inteligent, mai rational".

- Decor de o mie de euro și show-uri de pantomima. Sunt ultimele tendințe in materie de nunți. 20 de tinere au participat la o cuconada a mireselor, pentru a afla cum sa-și organizeze o nunta de neuitat.Nu mai e la moda ca invitații sa fie intampinați de druște și vornicei.

- Simona Halep a ajuns marti seara la Cluj, pentru a fi alaturi de echipa de Fed Cup a României. Sportiva noastra va efectua în Ardeal un tratament revolutionar, lucru confirmat la sosirea pe aeroport.

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Derulat in acest weekend la Central Plaza, Targul de Nunți aduce o noua oportunitate celor care in acest an iși unesc destinele. Sa nu uitam ca, mai ales femeile s-au visat macar odata in viața mirese. Iar cand nunta bate la ușa trebuie sa faca toate eforturile pentru ca totul sa iasa perfect. Pentru…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Intrarea in noul an reprezinta un alt inceput, in toate domeniile. Multi romani vor sa isi schimbe viata in bine si una dintre cele mai facile variante o reprezinta renovarea locuintei, inca din primele luni ale anului, astfel incat sa isi imbunatateasca intr-un mod vizibil nivelul de trai si atmosfera…

- E atat de simplu acum sa faci invitaților amintiri frumoase de la evenimentul tau! Oglinda magica, o cabina foto care face instant amintiri petrecareților, este ultima fița in materie de evenimente și este disponibila acum și la Bistrița. O poți vedea in acest sfarșit de saptamana, la Targul de Nunți…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.Citeste…

- Nr. unic nr. format vechi : 1741 212 2018 Data inregistrarii 26.01.2018 Data ultimei modificari: 26.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte BORS MARIANA Reclamant BORS CONSTANTIN Parat ...

- Delicioasa, usor de preparat, fasolea batuta sau facaluita este oricand o gustare binevenita. Cu ingrediente putine si ieftine, dar cu mare atentie la gatit, secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a lui Radu Anton Roman, gazetarul indragostit de gastronomie, “Bucate, vinuri…

- Nr. unic nr. format vechi : 1318 212 2018 Data inregistrarii 19.01.2018 Data ultimei modificari: 19.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte BLAGA MIRELA Reclamant BLAGA DANUT Parat ...

- HAI SI TU… Va casatoriti anul acesta si nu stiti cum sa va organizati nunta? Cel mai important eveniment din Moldova – Targul de nunti Ghid Mariaj – vine in ajutorul vostru si va invita, in perioada 9 – 11 februarie, la Sala Polivalenta din Iasi, acolo unde veti gasi tot ce aveti nevoie pentru [...]

- Modificarile aduse modului in care este taxata munca poate duce la dezechilibre pe piata fortei de munca. Creste complexitatea operatiunilor administrative pentru functia financiar-contabila. Climatul fiscal international in continua schimbare afecteaza si Romania. Acestea sunt principalele 3 tendinte…

- Nr. unic nr. format vechi : 663 212 2018 Data inregistrarii 11.01.2018 Data ultimei modificari: 12.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte APOSTOL ROXANA Reclamant APOSTOL GIGEL Parat ...

- Nr. unic nr. format vechi : 352 212 2018 Data inregistrarii 08.01.2018 Data ultimei modificari: 11.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte TULES SEIAN PRIN MANDATAR TATARU OLINGHERU MIHAELA Reclamant TULES ENIS…

- Consilierul judetean sucevean PSD Dan Ioan Cusnir si-a sustinut in sedinta de ieri a deliberativului initiativa de a se construi alveole de calmare a traficului pe unele drumuri judetene, la intrarea si iesirea din localitati. Reamintim ca la finalul anului trecut Consiliul Judetean Suceava a ...

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Noaja conducea, la sfarsitul saptamanii trecute, autoturismul in zig-zag, pe strada Vintila Voda din Slatina, cand a fost observat de un echipaj de la Jandarmerie. Jandarmii au solicitat interventia Politiei Rutiere, politistii reusind sa blocheze masina. Potrivit Mediafax, ulterior,…

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- O reteta simplificata a unei extinderi ar putea suna cam asa: se ia un ardelean ambitios, o experienta de dezvoltare in multinationala si un business de familie dulce, se amesteca bine si rezulta (deocamdata) cinci cofetarii in Dej si Cluj-Napoca si afaceri anuale de peste un milion de euro.

- Angajați ai CNAIR care renovau un apartament din sectorul 4. Mai multi angajati ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi in timp ce participau la renovarea unui apartament din sectorul 4 din Capitala. Imbracati cu hainele de serviciu, care poarta emblema…

- Nr. unic nr. format vechi : 250 212 2018 Data inregistrarii 05.01.2018 Data ultimei modificari: 05.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte SABAN LUCIANA Reclamant SABAN DILEC Parat ...

- Boboteaza, sarbatoare crestina ce simbolizeaza Botezul Domnului, are numeroase traditii, dar si superstitii populare. In satele din Ardeal, exista obiceiuri pentru fetele nemaritate prin care acestea isi afla ursitul acum, de Boboteaza, dar si alte detalii privind viitoarea casatorie. In Apuseni, fetele…

- autor: Radu Ciobanu „Lasand la o parte Padurea spanzuraților, scrisa in condiții speciale si cu o vocație a mitologizarii caracteristica lui Rebreanu, nu cunosc roman al Primului Razboi Mondial trait in Ardeal si implicit al Marii Uniri – subiect ardelenesc prin excelența – mai emoționant si mai puternic…

- Pentru o femeie, manichiura reprezinta o prioritate in ritualul de frumusete. Cu siguranta o domnisoara cocheta va avea unghiile facute in ton cu moda. Ei bine, ar trebui sa stii care este noul trend in materie de manichiura!

- Potrivit datelor Uniunii Agențiilor Imobiliare, anul viitor, preturile apartamentelor construite in anii 50-60 se vor scadea cu pana la cinci la suta. Astfel, un metru patrat va costa de la 460 pana 550 de euro.

- Un șofer clujean a blocat mocanița de la Moldovița, plina de turiști Soferul unui autoturism Ford Focus cu numere de Cluj a devenit celebru pe retelele de socializare dupa ce a gasit de cuviinta sa isi lase mașina chiar pe calea ferata. Potrivit unei postari pe grupul Facebook „Parchez ca…

- Filmul „Banditul Whiskey”/”The Whiskey Robber”, povestea adevarata a banditului plecat din Romania care a jefuit 27 de banci in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, va intra pe marile noastre ecrane pe 26 ianuarie 2018, anunța organizatorii. Attila Ambrus/Banditul Whiskey devenea…