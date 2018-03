Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru autorul masacrului de la liceul din Florida. Cruz, 19 ani, a marturisit ca a comis atacul si se confrunta cu 17 capete de acuzare pentru omucidere. Procurorii si-au motivat cererea afirmand ca "atacul a fost comis cu sange rece, intr-o maniera…

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a recunoscut in fata anchetatorilor ca i-a ucis pe 17 dintre colegii lui si ca a premeditat atacul criminal de la Liceul Margery Stoneman Douglas din Parkland, Florida. Acesta este cel mai ucigas atac dintre cele de pana acum care au vizat institutii de invatamant,…

- Compania este acuzata ca ar fi orchestrat o schema de mituire a unor oficiali pentru a castiga un contract in vestul Africii. Un tribunal din Guernsey, unde BSG Resources este inregistrata, a aprobat cererea companiei sa fie condusa de un administrator independent. Malcom Cohen, parneter la firma…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Inregistrari din timpul atacului armat care a avut loc intr-un liceu din statul american Florida au fost acum publicate. Acestea scot la iveala clipele teribile prin care au trecut elevii liceului Parkland, dupa ce Nikolas Cruz a deschis focul. “Fa pe moarta”, iși sfatuia o mama fiica. Alții insa le…

- Un deputat rus a propus introducerea pedepsei cu moartea pentru cetatenii straini care se amesteca in procesul electoral din Federatia Rusa, cu mai putin de doua saptamini inainte de alegerile prezidentiale programate sa aiba loc la 18 martie in aceasta tara, informeaza The Moscow Times, potrivit agerpres.…

- Michelle Kelso este profesor universitar in Statele Unite și este casatorita cu un roman. Cei doi au impreuna o fiica și au ales ca o dea la o școala din Romania. Cuplul spune ca a trecut printr-o adevarata trauma in urma atacului armat dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti. In acest…

- In momentul atacului din liceul din Florida, cand Nikolas Cruz a indreptat arma spre elevi, politistul de paza, care ar fi trebuit sa se asigure ca nimic nu se intampla rau, a fugit de la fata locului.

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- Presupusul autor al atacului de la Parkland, a ajuns pentru a doua oara in fata unui complet de judecata, la un tribunal din Fort Lauderdale. Cu capul plecat, incatusat si cu catusele legate de un lant prins in jurul taliei, purtand combinezonul portocaliu al detinutilor, Nikolas Cruz nu a manifestat…

- Autoritatile chineze au cerut "pedeapsa aspra" pentru un barbat care ar fi furat degetul mare al unei statui reprezentand un razboinic de teracota dintr-o expozitie din Statele Unite, potrivit unui comunicat din presa chineza citat de BBC. Statuia veche de 2.000 de ani valoreaza 4,5 milioane de dolari…

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, a fost retinut la putin timp dupa atacul armat. Baiatul a fost incarcerat. El a fost inculpat de 17 omoruri cu premeditare. In fata anchetatorilor, el a recunoscut ca este autorul atacului, pe care l-a comis…

- Potrivit unor documente ale serifului din Broward County, politia a fost chemata sa intervina de 39 de ori la locuinta lui Nikolas Cruz, adolescentul de 19 ani care a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis miercuri cu premeditare 17 persoane, folosind o arma semiautomata AR-15, la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida.Nikolas Cruz a aparut joi in fata judecatorului districtului Broward prin intermediul unei videoconferinte, imbracat…

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times. Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor ...

- Nikolas Cruz, un orfan de 19 ani cu un trecut tuluburat si posesor al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi pentru 17 infractiuni de omor calificat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului Florida si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare nespecificate. Șeriful a explicat ca suspectul a folosit o pușca și avea “nenumarate incarcatoare”. Foto: foxnews.com © Cel puțin 14…

- Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului, care a fost exmatriculat. Biroul Serifului din comitatul Broward a mai transmis ca "atacatorul este in custodie". Atacul armat a avut loc intr-un…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Premierul Mihai Tudose face afirmații fara precedent, in direct la Antena 3. Acesta susține ca pedeapsa cu moartea ar trebui aplicata in unele cazuri.„Aici sunt eu mai neeuropean. Probabil ca o sa ma coste. Mie mi se pare și pedeapsa cu moartea puțin pentru cel care nenorocește o viața. Mai…

- Valul de frig care se abate in aceasta perioada asupra nordului continentului nord-american afecteaza si fauna salbatica, inclusiv rechinii, mai multe exemplare fiind gasite moarte si efectiv congelate. Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani,…

- Un proiect de lege ce propune pedeapsa cu moartea pentru "teroristi" a fost adoptat miercuri de parlamentul israelian in lectura preliminara, cu o majoritate stransa (52 de voturi pentru, 49 impotriva), relateaza AFP.

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Ministerul rus de externe acuza Statele Unite de interferenta electorala pentru ca SUA au criticat decizia Rusiei de a-i interzice liderului opozitiei, Alexei Navalny, sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, noteaza Moscow Times.

- Parlamentul israelian urmeaza sa decida prin vot cu privire la un proiect de lege care ar putea impune pedeapsa cu moartea in cazul palestinienilor "implicați in operațiuni impotriva unor ținte israeliene", a declarat luni ministrul apararii.

- Poeta Ana Blandiana deplange faptul ca Parlamentul se foloseste de funeraliile regelui Mihai pentru "a distruge statul de drept". "Ma refer la ceea ce se petrece in Parlament. Este evident ca tot acest extraordinar protocol al mortii este transformat intr-o cortina, care trebuie sa ne distraga…