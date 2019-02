Stiri pe aceeasi tema

- Prima ora a discursului lui Putin adresat Cosiliului Federatiei a fost aproape in intregime dedicata problemelor sociale. Putin a promis ca deja din acest an cetațenii Rusiei „vor simți o schimbare in bine”. Potrivit președintelui Rusiei, acum statul a acumulat fonduri considerabile care vor fi direcționate…

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata, iar o alta a fost data disparuta dupa o serie de avalanse produse in acest weekend in Alpii italieni, francezi, elvetieni si austrieci, unde riscul producerii acestor fenomene naturale a fost ''ridicat'' in urma ninsorilor abundente, conform serviciilor…

- Doi barbati din judetul Hunedoara si-au pierdut viata astazi, inecați in paraie cu apa putin adanca. Primul caz s-a petrecut la Brad, un barbat de 55 de ani fiind scos din paraul Luncoiu de pompierii Statiei Brad. Al doilea eveniment, aproape identic, a fost semnalat in localitatea…

- Cariera: Andreea Stoica are 38 de ani si se considera o persoana luata prin surprindere de viata. Asta pentru ca, pana acum 13 ani, nu a crezut ca viata sa va fi vreodata atat de strans legata de stiinta.

- Anul 2018 a reprezentat un nou an sangeros pentru jurnalistii afgani, inregistrandu-se 17 morti si peste o suta de cazuri de violenta contra lucratorilor din mediile de comunicare, a dezvaluit joi organizatia non-guvernamentala Comitetul pentru Siguranta Jurnalistilor Afgani (AJSC), preluata de agentia…

- Emil Brumaru a murit sambata noapte, la spital, unde fusese internat in urma unui atac cerebral vascular, anunta scriitorul Liviu Antonesei pe blogul sau, scrie romaniatv.net.Emil Brumaru a fost unul dintre cei mai influenti poeti ai generatiei sale.In noaptea asta, cu putin inainte de miezul noptii,…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata in urma exploziei produse luni, din cauza unei scurgeri de gaze, si care a dus la prabusirea partiala a unui imobil de apartamente la Magnitogorsk, oras industrial din Urali, in sudul Rusiei, au ...