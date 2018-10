Stiri pe aceeasi tema

- In spatele zambetului ei adorabil se ascunde o drama cumplita. Actrița Jessica Alba are trei copii minunați cu producatorul de film Cash Warren și are o cariera de succes. Insa ceea ce e astazi a construit cu multe sacrificii. Vedeta in varsta de 37 de ani este una dintre cele mai apreciate actrițe…

- Toata lumea o știe pe excentrica actrița Phoebe Price, cea care iubește sa se dezbrace și sa se afișeze in ipostaze care mai de care mai hot. Deși e mereu cu zambetul pe buze, roșcata trece, acum, prin momente extrem de delicate.

- Creatoarea de moda Rita Mureșan are probleme dupa ce a facut o entorsa. Vedeta este nevoita sa stea cateva zile in repaus. Rita Mureșan e la pat. Creatoarea de moda și-a luxat piciorul. Vedeta a povestit, pe o rețea de socializare, ca s-a ales cu o entorsa din cauza unor perechi de șlapi și a scarilor…

- Nina Marino, 19 ani, a respirat prin masca de oxigen in timp ce i-a spus „da” iubitului ei, Joey Williams, 21 de ani. Ceremonia s-a desfașurat intr-o camera de spital, sub privirile inlacrimate ale familiilor celor doi tineri. Tanara a fost diagnosticata in luna mai a anului 2017 cu sarcom nediferențiat,…

- Olivia Newton-John, una dintre cele mai cunoscute artiste internaționale, trece prin momente cumplite. Vedeta a dezvaluit faptul ca diagnosticata cu cancer pentru a treia oara. In varsta de 69 de ani, actrița și cantareața australiana Olivia Newton-John se lupta cu o boala cumplita . Vedeta a fost diagnosticata…

- Cunoscuta actrita si regizoare Natalie Ester (41 de ani) a scris un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, la sapte zile de la mitingul diasporei din Piata Victoriei, in urma caruia 450 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- O femeie din Scoția a murit de cancer dupa ce și-a imbrațișat soțul in fiecare zi dupa ce ajungea de la munca. Familia victimei a caștigat o despagubire de aproape 250.000 de lire sterline. Adrienne Sweeney a curațat regulat hainele de lucru ale soțului ei intr-o perioada de 10 ani, timp in care el…

- Paula Chirila a fost in vizita la Manastirea Voroneț și a povestit ce i s-a intamplat acolo. Actrița Paula Chirila a avut parte de un moment special in timpul vizitei pe care a facut-o la Manastirea Voroneț. Vedeta a dezvaluit ce gest a facut o maicuța de acolo, gest care a impresionat-o foarte mult.…