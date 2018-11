Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut, arata datele statistice publicate…

- Romania nu a platit din fonduri comunitare credite de la Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, marti, la Palatul Victoria, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. "Romania nu a platit din fonduri europene credite de la Banca…

- 'In primul rand ne-am intalnit cu prim-ministrul, cu care am discutat despre posibilitatea de cooperare si investitii in Romania si aici au fost prezentate proiectele lansate de Guvern in parteneriat public-privat. Am discutat de asemenea de o buna cooperare dintre ministere', a precizat Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca presedintele Turciei, Recep Erdogan, si-a prezentat interesul pentru constructia unui spital regional la Constanta, in parteneriat public-privat, iar o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca in Romania in parcuri logistice.

- Agricultura, extinderea portului Constanța, construcția de centre logistice sau industria IT sunt domeniile in care oficialii romani aflați in Emiratele Arabe Unite le-au propus investitorilor locali sa participe.Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Daniel Dumitru…

- Viorica Dancila despre Summitul Initiativei celor Trei Mari Premierul Viorica Dancila a subliniat modul "serios si responsabil" în care Guvernul a pregatit participarea la Summitul "Initiativa celor Trei Mari", remarcând, pe de alta parte, faptul ca si aceasta reuniune…

- Introducerea voucherelor de vacanta a insemnat o crestere importanta a veniturilor in zona balneara, precizeaza reprezentantii Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR) intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "OPTBR saluta initiativa de a sprijini cel mai important sector turistic…

- Romania se afla printre putinele tari din lume care trateaza hepatita, incepand de la fibroza grad I pana la fibroza grad IV, a declarat vineri, la Constanta, ministrul Sanatatii, Sorina...