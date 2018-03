Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Orbit de gelozie și suparat ca fosta lui iubita intenționa sa plece la munca in strainatate, un tanar de 23 de ani din județul Arad și-a impușcat mortal ex-concubina, dupa care s-a sinucis. Crima a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, chiar in cafeneaua in care muncea victima. Femeia ucisa avea…

- CS U Craiova a invins cu 1-0 pe Dinamo București, intr-un meci disputant in Banie, din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Debutul lui Florin Bratu pe banca echipei din ”Ștefan cel Mare” a fost cu o infrangere. Astfel, ”cainii” parasesc și Cupa Romaniei, dupa ce ratasera patrunderea in play-off. Craiova…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Indian Wells, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA, incepe, luni, 5 martie. Eugenie Bouchard (locul 115) și Victoria Azarenka (locul 203) vor participa la competiție datorita organizatorilor, care le-au oferit celor doua sportive cate un wildcard. Indian Wells 2018. La turneul american…

- O familie din județul Buzau iși plange baiatul de 23 de a ani, care a decis ca nu mai poate indura greutațile din viața lui și s-a spanzurat. Rudele și prietenii nu iși revin din șocul trait, iar unii dintre ei sunt de parere ca motivele pe care le-a scris in biletul de adio nu […] The post Ce tragedie!…

- Liderul la zi din Serie A, Napoli, va primi in aceasta seara de la ora 21:45 intr-un meci transmis in direct de Digi Sport vizita formației AS Roma. Duelul dintre cele doua echipe se anunța a fi foarte interesant avand in vedere situația in care cele doua se afla. Eliminata din Europa League de RB […]…

- Pana la premiile Academiei Americane de Film mai sunt doar cateva zile, iar motorul de cautare Bing a facut predicții cu privire la caștigatorii statuetelor de anul acesta. Premiile Oscar 2018 vor fi decernate in cursul nopții de 4 spre 5 martie. Gala va fi transmisa in Romania, pentru al patrulea an…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- Maga-scandal in familia temutului interlop Adrian Corduneanu! Soția lui, Ramona, ar fi fugit de acasa și nu s-a știut de ea preț de cateva zile. Povestea cu iz de amantlac a ajuns la urechile lui Adrian, aflat dupa gratii, iar acesta a luat foc și a amenințat cu razbunarea crunta! CANCAN.RO, site-ul…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Durere fara margini pentru o familie originara din Suceava, care locuia de mai mulți ani in Italia. Petru Pinticanu, un tanar de 28 de ani, a murit la spitalul din Napoli. Barbatul fusese gasit inconștient pe o strada din Caserta, iar dupa cinci zile pe care le-a petrecut in spital, sucevanul a decedat.…

- A vandut un apartament ca sa-și poata achita o factura-record la telefon, dar acum are case cat n-ar putea sa le numere pe degetele de la ambele maini. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au strans o avere din care ar putea trai liniștiți pana la adanci batraneți. Milioanele de euro adunate le-au…

- De ce inșala barbații, chiar și atunci cand iși iubesc iubita sau soția? Va prezentam cinci motive pentru care barbații calca stramb! Barbații incearca sa afle daca le este mai bine fara iubite. Aceasta aventura le ofera prilejul de a analiza mai in amanunt ce simt pentru partenera. Barbații incearca…

- Inca o zi, inca un combo ce ne poate dubla investiția. Biletul de astazi este compus din evenimente programate in rundele din Bundesliga, Premier League și Liga 1. Meciul din intrecerea interna inclus pe combo, FC Botoșani – Gaz Metanb, incepe și cel mai devreme, la ora 14:00, așa ca va trebui sa grabiți…

- Camera Deputaților a votat marți, 6 ianuarie, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege care prevede ca amenda contravenționala pentru lipsa rovinietei se prescrie in 4 luni, fața de 6 luni ca pana acum.Proiectul prevedea, in forma adoptata de Senat, ca procesul verbal pentru lipsa…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Viitorii antreprenori din Regiunea Centru au la dispoziție noi resurse, in valoare totala de aproape noua milioane lei, pentru a-și pune in practica inițiativele antreprenoriale. ADR Centru a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „StartUp Hub Centru”, proiect finanțat in cadrul Programului…

- Planul Primariei Capitalei de a construi un spital metropolitan in zona Pipera a intrat in blocaj. Proiectul a fost respins dupa ce consilierii PNL și USR au votat impotriva. Ei au propus sa fie facut mai intai un studiu de fezabilitate.

- CGMB a aprobat acordarea a 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti” in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor de vouchere, potrivit Primariei Capitalei.

- Prima editie a Conferintei Educationale V.R.E.M. - Viitorul Romaniei Este in clasa Mea, care a avut ca tema „Demnitatea profesionala", s-a bucurat de un real succes. Proiectul educational aprobat de Inspectoratul Scolar Judete...

- S.C. EXPERT PETROLEUM S.R.L. prin imputernicit S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de DESFIINTARE SONDA 2 MPC ARSITA, COMUNA BALCANI,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doi dintre handbaliștii echipelor de juniori ale Liceului cu Program Sportiv din Suceava, Claudiu Lazurca și Vladuț Lazoreac, participa in aceste zile la un stagiu de pregatire centralizata la Izvorani cu lotul largit de juniori (2000-2001) al Romaniei. Acest cantonament face parte din Proiectul ...

- Pe lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda, la Sebes, urmeaza sa fie expropriate 57 de imobile, situate in extravilan, dar si intravilan. Acestea se afla pe amplasamentul suplimentar, in zona viitorului Nod Rutier Sebes. Proiectul a fost in consultare publica, in decembrie 2017. Suma totala estimata pentru…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Din luna mai a anului 2017, brașoveanul Florin Florea a devenit președintele Federației Romane de Atletism (FRA). Dupa mai bine de 6 luni de la investire, perioada in care atleții romani au trecut printr-o serie de competiții internaționale de anvergura (printre care „Mondialele” de seniori in aer liber,…

- Proiectul local denumit ”Un viitor fara delincvența” a fost inițiat de Biroul de Analiza și Prevenirea Criminalitații din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Brașov impreuna cu DGASPC Brașov- Centrul ”Sfantul Stelian” Ghimbav in perioada octombrie 2017 - mai 2018 și iși propune derularea de activitați informativ-preventive…

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari…

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) urmeaza sa fie redusa de la 19 la 9 la suta pentru 42 de categorii de lucrari, inputuri și servicii agricole. Scaderea este prevazuta, deocamdata, intr-un proiect de ordin comun al ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Proiectul de act normativ urmeaza sa modifice Ordinul…

- Dragnea: Sunt multumit de proiectul de buget pe 2018. Romanii si firmele vor avea venituri mai mari Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane…

- Legea referendumului, modificata. Proiectul PSD il scoate din procedura pe presedintele Romaniei Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Investiția mult așteptata de mii de barladeni și care vizeaza asfaltarea a 56 de strazi și alei din șase cartiere de case, singurul proiect din urbe pentru care s-a obținut finanțare de la Uniunea Europeana, va fi gata in iunie 2018. Proiectul „Strazi Deal II, Țuguiata II, Bariera Puiești, Complex Școlar,…

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se afla pe agenda Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Acesta deja a trecut de senatori…