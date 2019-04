Stiri pe aceeasi tema

- Timeea Petrescu are 12 ani si este originara din Craiova. De la varsta de 4 ani, cand a inceput si scoala, fata traieste cu parintii in Regatul Unit al Marii Britanii. Timeea a fost testata la scoala, la Matehmatics & Sciences College Heathland, unde este in clasa a VII-a, iar parintii au primit rezultatul…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. O femeie din Rezina îi acuza pe medici ca bebelușul ei de doar doua saptamâni a murit din cauza lor. Mama copilului spune ca bebelușul ei s-a nascut prematur și a fost nevoie ca acesta sa fie hranit cu ajutorul unei sonde. © Sputnik / Сергей ПивоваровInfiorator:…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, anuntul premierului Viorica Dancila privind majorarea anticipata a pensiilor, el aratand ca, prin programul de guvernare, PSD promisese in 2019 ca punctul de pensie va creste la 1265 de lei, insa aceasta crestere nu s-a produs, pensionarii avand, in prezent,…

- Drama cumplita in Slatina! Un copil de 11 ani a murit fulgerator, la doar 45 de minute dupa ce a fost adus la Urgențe, cu suspiciune de gripa. Medicii spitalului spun ca au cerut transferul pacientului la Craiova și la Institutul de Boli Infectioase „Matei Balș”, dar au fost refuzați.

- FOTO – Arhiva Camera Deputaților a votat, miercuri, un proiect referitor la „Programului pentru școli al Romaniei pentru anul școlar 2018-2019”, prin care sumele de la nivel județean alocate achiziției de fructe și legume proaspete pentru elevi vor fi repartizate la consiliile locale ale comunelor și…

- Ministerul Educației va acorda vouchere pentru rechizite și echipament sportiv. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, anunta ca fiecare elev va primi un ghiozdan complet, cu manuale si rechizite pentru un an intreg, in valoare de 100 de euro. Elevii vor primi chiar si vouchere pentru achizitionarea…

- Educatia primita la scoala trebuie sa fie completata cu sfaturile si exemplele oferite de familie, deoarece acestea au o influenta mai mare asupra copiilor decat toate cuvintele si explicatiile ulterioare. In acest sens, reprezentanții Poliției Județene Brașov, transmit parintilor cateva sfaturi, in…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj face ancheta la Scoala gimnaziala "Gheorge Bibescu" din Craiova, unde elevii unei clase a VII-a au fost jigniti de administratorul scolii, dupa ce, din cauza frigului din clasa, s-au mutat intr-o alta sala. Furioasa, administratora scolii a intrat la ora si a inceput…